20 éves a legendás kézikonzol, a Sony PSP

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Sony, húsz éve a mai napon, egész pontosan 2004 december 12-én jelent meg Japánban a cég első igazi hordozható kézikonzolja a PlayStation Portable, vagy ahogyan mindenki ismeri, a PSP.

A 2005 márciusában Amerikában, majd szeptemberben Európában megjelenő kis masina gyártása egészen 2014-ig folyt, teljes életciklusa alatt több mint 82 millió példány talált gazdára a korát meghazudtoló teljesítményű eszközből.A maximum 333 MHz-en ketyegő 32bites MIPS R4000 CPU mellé 32MB (a későbbi gyártásokban 64MB) rendszermemória és 4 MB DRAM grafikus memória társult, ami 664 millió pixel és 35 millió sokszög megjelenítésére volt képes. A 4,3 inches (110 mm) 16:9 képarányú TFT kijelző 480 × 272 pixel felbontásával 16,77 millió szín megjelenítéséért volt felelős.A PSP-hez UMD (Universal Media Disc) lemezeken lehetett beszerezni a tartalmakat, amelyen nem csak játékot, de később filmeket is elérhetővé tett a gyártó - de lehetett kártyákon is tárolni az adatokat. A játékok között a legnagyobb címek voltak megtalálhatók, minden nagyobb kiadó támogatta a platformot,a maga 8 millió eladott darabszámával.

A legjobban a Grand Theft Auto játékok fogytak Sony PSP-n

A funkciók tárháza kifogyhatatlan volt, a gyártás befejezése után pedig még tovább bővült ezek sora, hiszen a közösség karolta fel a kis méretű, de sokak számára mind a mai napig óriási kedvencet, amelyen most már (fél)illegális tartalmakat futtatnak leginkább a felhasználók.A PSP egyébként a mai napig él és virul, számos oldalon cserél gazdát a kütyü, a játékok, valamint utángyártásban mind a mai napig óriási a kiegészítő-ellátottság jellemzi, amiket természetesen legfőképp kínai áruházakból szerezhetünk be, de Európában is sokan foglalkoznak még mind a mai nap ezek kereskedelmével.A PSP igazi legenda volt nem csak a maga korában, de mind a mai napig az, nem véletlen hát, hogy egyre erősebbek a pletykák , miszerint a kézikonzolok feltámasztására készül a Sony (is). Akit pedig elragadott a nosztalgia, csemegézhet PSP-s híreink között: PSP hírek - a legrégebbi hírünk több mint 21 éves, 2003. november 06-ai, amikor is a PSP bejelentéséről írtunk!