A Sega eladja a Company of Heroes fejlesztőjét és leépítésbe kezd Európában

A kanadai Vancouverben székelő Relic Entertainment valós idejű stratégiai játékokra specializálódott, például a Company of Heroesra, az Age of Empiresre és a Homeworld sorozatokra, a Sega most közölte, hogy eladja a stúdiót.

Important Update from Relic Entertainment pic.twitter.com/nCcF8olDaC ? Relic Entertainment (@relicgames) March 28, 2024

A Sega bejelentette, hogy a Relicet egy újonnan alapítandó holdingvállalatnak adja el, amelyet az Emona Capital nevű brit befektetési társaság hoz létre, de további részleteket a vevő kérésére nem tudattak. A 240 munkahely leépítésének nagy része a Creative Assembly és a Sega Europe cégeknél történik, kisebb számban pedig a Sega Hardlightnál.A Relic közölte, hogy, miután kiderült, hogy a Sega eladja a stúdiót. Hozzátették, ezáltal független fejlesztővé válnak, ami hatalmas változás számukra, de egy dolog nem változik: csodálatos élményeket akarnak létrehozni a játékosok számára.