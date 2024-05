A Ghost of Tsushima a PlayStation negyedik legjobb Steames megjelenését hozta össze

A Ghost of Tsushima a kiadó PlayStation negyedik legnagyobb Steames megjelenését produkálta az egyidejű játékosok számát tekintve, a SteamDB adatai szerint a csütörtöki megjelenés óta több mint 61 ezren voltak bent egyszerre.





A Ghost of Tsushima játékosainak száma, - amely a hétvégén még emelkedhet, - már most megelőzi a Horizon Zero Dawn, a Horizon Forbidden West Complete Edition és a The Last of Us Part I által elért csúcsértékeket. Cikkünk írásakor, ezt csak a Spider-Man Remastered (66.436), a God of War (73.529) és a Helldivers 2 (458.709) tudta felülmúlni.A Ghost of Tsushima Director's Cut PC-s verzióját, - amely az Epic Games Store-on keresztül is elérhető, - a Nixxes fejlesztette az eredeti alkotóval, a Sucker Punch Productions-szel együttműködve. A Steamen kedvezően fogadták, 6.130 értékelés 86 százaléka pozitív.