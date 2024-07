Sony Pulse Elite és Explore duplateszt - Sony fülesek nem csak PS gamereknek

Nagyjából a PS Portal bejelentésével egyidőben érkezett a hír, hogy a Sony nem csak a (valamilyen szinten) hordozható eszközökhöz tér vissza, hanem új fejhallgatókkal is bővítik a palettájukat. Eddig ugye a sima Pulse 3D állt azok rendelkezésére, akik matchy - matchy párosban gondolkodtak gép és audio kontextusban, ami a Tempest, a dedikált hangkeltési chip miatt simán védhető és magyarázható volt.

Nem olyan rég viszont befutott hozzánk tesztre mind a sima Pulse nagytesója, az Elite, mind pedig az Explore, ami amellett, hogy az agybadugós vonalat képviseli, a Portal esetében kizárólagosságot élvez. Mivel egyik eszköz sem az alsópolcos kategóriát erősíti, így igyekeztem kritikus szemmel és füllel hallgatni a teljesítményüket. Titkon reménykedtem abban, hogy a legendásan minőségi Sony élmény vissza fog köszönni, hiszen TWS cuccokban nagyon magasra tette a lécet a japán gyártó.Több játékkal teszteltem mindkettőt, illetve kontextusból kilépve is használtam őket Teams meetingeken, sima zenehallgatásra (főleg az Explore-t) meg ami még eszembe jutott. Lesz egy csomó átfedés közöttük technológiai értelemben - mindkettő ismeri például a Sony új, Link névre hallgató vezetékmentes protokollját, de ezekre majd kitérek a részletek között. Vágjunk is bele!

Az Elite szép kis bestia

Az Explore egy meglehetősen pici dobozban érkezik. Némi papír, egy USB stick, cserélhető gumiharangok és persze maga a TWS füles és ennyi. A külsejét tekintve abszolút illeszkedik a PS5 meglehetősen avantgarde stílusához - a fehér és fekete színkombináció, meg persze a csavart szögek miatt a lineup eltéveszthetetlen. A szépség nyilván teljesen szubjektív, de nekem sajnos egyáltalán nem tetszik -, amit napi szinten több órát használok és ez a különbség a súlyukban is megmutatkozik.Tölteni kizárólag a mellékelt bölcsővel lehet, ami viszont design szempontjából szerintem nagyon menő. Érdekes módon, tehát nem felülről nyitható. Ellenben maga a bölcső kétszer akkora, mint az Apple megoldása - nyilván egy férfinadrág zsebében így is elfér, de azért már bőven határeset. A párosítás igazából pofonegyszerű: a Link stick-et bedugjuk a gépbe, bekapcsoljuk és voilá, már működik is. Persze használhatjuk sima bluetooth kapcsolattal is - hatalmas pozitívum, hogy ismeri a Multipoint technológiát.Azaz, ha egyszerre több kütyühöz kapcsolódik akkor mindenféle újra párosítás nélkül tudjuk használni,. Igen, hasonlóan, mint az Apple esetében, csak nem annyira gyorsan és flottul. De működik. Sőt, ha mondjuk a PS5-höz Linkkel kapcsolódik, de közben meg a telefonunkhoz kékfoggal, akkor egyszerre kezeli a bejövő hívásokat ÉS a játék hangját, ami elég menő. Ez persze valamennyire mind sallang, hiszen a lényeg, hogy játék közben milyen a minőség.

Az Explore elöl csinos, hátul sportos

Ha egy szóval kellene jellemeznem akkor. Főként a Destiny 2-vel próbáltam és a lövések, zörejek meg egyéb neszek okék voltak, de például a beszéd elég torz volt a zene pedig szinte röhejesen műanyag. Nincs testre szabható EQ, sem aktív zajszűrés vagy zaj átengedés, de hiányzik a sidetone (mennyire hallod saját magad miközben használod a fülest) is, ami ezért az árért már kezd sok lenni. Pluszban még a beszédmikrofon is rém gyenge, alig hallottak belőlem valamit a nagyobb hirigek közepette. A cseresznye a cucc tetején, hogy másfél óra használat után úgy nyomta a fülkagylóm, hogy muszáj volt szüneteket tartanom a használatban.Erre jön még rá az akksi 5 órás üzemideje, ami a. A bölcső kétszer tudja feltölteni a szárnyakat mielőtt lemerülne, de egyrészt nem teszi túl gyorsan, másrészt azt sem lehet pikk-pakk etetni, mert a gyorstöltés nem támogatott. Összességében nem egy rossz darab, de számomra hatalmas csalódás. Ha megnézzük a konkurenciát, akkor sokkal olcsóbban kapunk lényegesen több funkcióval bíró TWS dolgot, bár ugye a Link és a Multipoint azért nagy előny.Most, hogy kipuffogtam magam, evezzünk kellemesebb vizekre, mert az Elite viszont tényleg. Ez már ugye egy jóval klasszikusabb headset, ráadásul szinte minden olyan funkció megtalálható benne, ami az Explore-ból hiányzik. És még olcsóbb is, bár neccesebben hordozható. A kérdés viszont az, hogy megéri-e az Elite felára a sima 3D Pulse-hoz képest (a PS5 megjelenése óta én is utóbbit használom a legnagyobb megelégedéssel). A csomag itt értelemszerűen jóval nagyobb és vaskosabb: a headset mellett kapunk némi leírást, a Link USB adaptert, egy falra szerelhető állványt meg persze töltőkábelt.

Komoly munkához komoly fejes dukál

A külcsín természetesen követi a PS5 vonalait, azaz meglehetősen futurisztikus benyomást kelt, ráadásul, ha felveszed, valahogy olyan búra szerűvé varázsolja az ember fejét. Ez persze teljesen sokadlagos, nem hinném, hogy a gémer bébik ezzel a fejeden fognak születni. Cserébe roppant kényelmes mind a fejtetőnek mind pedig a fülnek - a párnák minősége sokkal prémiumabb mint a sima Pulse-é.A teleszkópos mikrofon halkan surran és pont megfelelő távolságban lesz a szánktól, szóval a mérnökök nagyon eltalálták az arányokat. Szoftveresen természetesen ismeri és használja a Link szabványt, valamint a Multipoint-ot is - az Explore-ral ellentétben ráadásul még egy eléggé, ahol kedvünk szerint garázdálkodhatunk, de választhatunk különféle presetek közül is. Ugyan aktív zajszűrés nincs, viszont passzív az igen, köszönhetően a fülre rácuppanó kialakításnak. Itt talán csak egyetlen félelmem van, ami pedig a párnák minősége.Sokkal puhább és tömöttebb, mint a sima verzióé, viszont kényesebb is - ha kicsit hosszabb a körmöd akkor simán le tudsz szántani róla rétegeket, illetve hasonlóan még a Gold verzióhoz, itt is be tud majd idővel repedni, de ezeket ugye csak egy nagyon hosszabb távú teszt tudná megállapítani. A hang viszont érezhetően sokkal-sokkal jobb, mint a társa esetében. Gyakorlatilag minden úgy szól ahogy annak kell és a Tempest itt mutatkozik meg igazán. De ez nem csak a játékok esetében igaz:

Kicsi a bors de a hangja! Na, az is közepes

Az egyetlen negatívum, ami eszembe jut az itt is a mikrofon. Noha kategóriákkal jobb a helyzet, mint a másik tesztalanynál és tisztán hallanak minket, azért ez is messze van a tökéletestől. Viszont az úgynevezett AI-zajszűrés meg szinte hibátlanul működik: próbáltam ordenáré módon csörögni chips-es zacskóval, csokival meg hasonlókkal, de ezekből pedig semmi sem hallatszódott be. Összegezzünk. Mind az Explore mind pedig az Elite alapvetően egy jól sikerült darab a maga kategóriájában, bár azért az előbbi eléggé kompromisszumos, ha meg az árát is mellé rakjuk akkor főleg. Viszont, ha klasszikus TWS-sel szeretnél játszani akkor igazából sok választásod nincsen a Sony portfóliójában.Az Elite ezzel szemben tényleg kompromisszum mentes: remek az összeszerelés, jó az akksi, kedved szerint variálhatód a hangszínt és persze ami a legfontosabb: bitangul szól. Ha nekem kellene választani a kettő közül akkor majdnem biztos, hogy a fejhallgatóra esne a választásom, kivéve akkor, ha sokat játszom menet közben, mert ebben az esetben a másik se rossz, bár azért szívnám a fogam a hetvenöt Mátyás király miatt. A gyártó portfóliója ezekkel meglehetősen teljes lett - nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen irányba viszik majd el a gamer hanghordozó vonalat.