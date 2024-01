PlayStation Portal teszt - vidd magaddal a konzolélményt bárhová!

Néhány évvel az első PlayStation konzol megjelenése után a Sony már ki is adta a brand első kézikonzolját, a PSP annak rendje és módja szerint meghódította a játékosok szívét. A 2011 végén (nálunk kicsit később) megjelent utód, a PS Vita egy elképesztően jó eszköz volt (mind a mai napig az), de sajnos a cég hamar feladta vele kapcsolatos terveit, a gyártás fél évtizede befejeződött. Egészen eddig kellett várni egy új Sony kézikonzolra, ami merőben más lett mint elődei, hiszen esetünkben nem egy önálló rendszert kapunk, hanem konkrétan az otthoni PlayStation 5-ünket visszük magunkkal a zsebünkben, jobban mondva egy kisebb tatyóban.

A fentiek értelmében nem egy hagyományos kézikonzolról van szó, sokkal inkább az új idők streaming eszközéről, hasonlóan ahhoz ahogy ez a Nintendo Switch esetében történik, és egészen pontosan úgy mint például egy Razer Edge-nél a GeForece Now szolgáltatással. A Sony saját gaming streamje, a Remote Play egy ideje elérhető mobilokra, tabletekre és asztali gépekre, laptopokra. Az alkalmazás és egy otthoni PS4 vagy PS5, na és internet segítségével bárhonnan játszhatunk az otthon hagyott konzolunkkal. Erre a rendszerre építve mutatta be dedikált játékstreaming eszközét a Sony, ez lett a jelen tesztünkben bemutatott PlayStation Portal.Először is nézzük magát az eszközt! A PlayStation Portal gyakorlatilag egy középen kettévágott DualSense kontroller, aminek a touchpadja helyére egy 8"-os 60Hz-es Full HD LCD kijelző került, amely természetesen érintőképernyőként működik. Erre a touchpad hiánya miatt szükség is lesz időnként, illetve a beállításokat is tudjuk így kezelni. A kezelés mindenben megegyezik a PS5 kontrollerével,. Még a visszajelző fények is ugyanúgy működnek.

Bármilyen wifiről elérjük az otthoni PS5-öt

Bár szívesen láttunk volna egy OLED kijelzőt az LCD helyett, de tény, hogy. A Full HD ebben a méretben bőven elég, a képet tűélesnek látjuk, nem éreztem semmi hiányát a látványnak - a maximális sebesség 60fps lehet. A fényerő természetesen állítható, így az éjszakai játék is kellemes, nem folyik majd ki a szemünk. És a mellettünk alvóké sem.A hangért két beépített hansgzóró felel, tehát a készülék sztereó, és a minőségére alapvetően nem lehet panasz, szóélnak rendesen, de persze nemhogy erőteljes, de semmilyen basszusra ne is számítsunk. Nagyon fájó és eléggé érthetetlen pont, hogy, vezeték nélküli megoldásként a PlayStation Pulse fülesek (illetve a jövő PlayStation Link eszközei) lesznek majd csak használhatók - ez azonban egyelőre nálunk nem kapható. Marad tehát a 3,5-ös jack dugó.Mivel alapvetően egy streaming platformról beszélünk, így a beépített hardver és szoftver egyáltalán nem kiemelkedő, de nincs is rá szükség, hiszen gyakorlatilag egy videoképet kell csak kapnunk hanggal, valamint némi utasítás érkezik még a neten, amitől működik a kontroller visszajelzés. Ennek megfelelően- ezekből konkrétan semmit nem érzékelünk, lehetne benne bármi más is, ami ellátja a feladatot.

Működik a haptikus rezgés, és az adaptív ravaszok is

Beleolvasgatva más tesztekbe - külföldön is itthon egyaránt - több helyen is azt a bődületes butaságot láttam leírva, hogy a PlayStation Portal csak és kizárólag a PS5-tel egy és ugyanazon wifin működik, ezzel pedig rengeteg felhasználóban is kétségeket ébresztettek, hiszen a közösségi oldalakat és a fórumokat is elözönlötték az ezzel kapcsolatos téves információk, ráadásul a Sony sem helyezett túl nagy hangsúlyt a funkció működésének kommunikálására.Merthogy ez az információ bizony alapjaiban hibás, a Portal ugyanis bármilyen wifiről tud kapcsolódni az otthon hagyott PS5-re: mi. A PlayStation 5 ugyanis iPet kolléga otthonában pihen - konzolos tesztelőként ő viszi a PS5 címeket - , jómagam pedig tőle 40 kilométerre lakom, a kézikonzol innen csatlakozott.A két wifi hálózatnak értelemeszerűen semmi köze egymáshoz,ahol wifi található, és ez már magára az összepárosításra is igaz! Ehhez egyszer be kell állítanunk - ha eddig nem volt - a PS5-ön, hogy hálózatról is bekapcsolható legyen, innentől pedig a Portal bármikor tud csatlakozni hozzá, majd pedig indulhat a játék.

A PS Portal gyakorlatilag egy kettévágott DualSense kontroller, középen egy képernyővel

- mármint értelemszerűen ha a Portallal csatlakozni szeretnénk -, kikapcsolt állapotból ugyanis nem képes feléleszteni a PS-t a kézikonzol. Ha eddig nem így volt, akkor a Beállítások > Rendszer > Távoli játék menüben a Távoli játék engedélyezése lehetőséget be kell kapcsolni. Ezen kívül a Beállítások > Rendszer > Energiatakarékosság > Pihenő üzemmódban elérhető szolgáltatásokban az "Internethez kapcsolódás megtartása" és az "A PS5 hálózatról történőbekapcsolásának engedélyezése" lehetőségeket kell engedélyezni.A PlayStation Portal első bekapcsolásakor a rendszer több frissítést is elvégez, majd pillanatok alatt beállítható minden funkció. Természetesen tud magyarul, így annak sem lesz gondja, aki nem rendelkezik túl acélos angollal. Csatlakozni kell a wifire (SIM kártyával nem működik az eszköz), be kell lépni a PlayStation profilunkba, és máris elkezdi keresni a konzolt. Ez az első alkalommal akár percekig is eltarthat (illetve ekkor még nyilván bekapcsolva kell tartani a PS5-öt), a későbbiekben nagyjából 20-30 másodperc alatt fog csatlakozni majd. A PS ezzel bekapcsol, és annak a képét kapjuk meg a kézikonzolra.Nagyjából ennyi, indulhat a játék! A legoptimálisabb működéshez a PS5 LAN kábelen csatlakozzon a hálózathoz, a Portálnak pedig minimum 5 megabites sebesség kell, de jobb ha ez inkább 15. Ezt manapság a 4G is nyújtja, az 5G pedig még sokkal lagmentesebben, ígya célnak, ha nincs a környezetünkben kiépített internet.

Hátul nincs túlbonyolítva, ki-bekapcsoló gomb, hangerő szabályozók és hangszórók

Tíz napot töltöttem a Portal aktív tesztelésével, ennyi idő alatt pedig nagy eséllyel mindenre sikerült fényt deríteni pro és kontra. Tény hogy normális internet kapcsolattal - ami ma már minden héztartás és jobb szálloda szolgáltatásának része - gyakorlatileg lagmentes az élmény, mobilneten azonban időnként előfordulhat röccenés utazás közben mondjuk 5G-ről 4G-re váltásnál, de ezeket talán 2-3 alkalommal tapasztaltam és tényleg csak pillanatnyi megakadásról van szó.Viszont ha leülünk egy helyre (és ennek azért jóval nagyobb az esélye játéknál) ahol használható mobilnet van, a 4G hotspot is elég a kiváló játékhoz, akadásmentes lesz az élmény. A felbontás elég, a megjelenített kép kiváló, a kontroller pedig nagyszerűen működik, teljesen úgy mint egy konzol plusz DualSense esetében.és hogy mennyire van igénybe véve az irányítás.Egy Street Fighter értelemszerűen gyorsabban merít mint egy Last of Us, de a legkevesebb mért idő nálam így is több mint négy óra volt, de sikerült hatot is elérnem aktív játékkal. Ennyi pedig bőven elég ahhoz hogy kicsit abbahagyjuk a játékot és töltőre tegyük az eszközt. Ha naponta másfél két órát játszunk,. Ehhez hozzátartozik, hogy én mindig kikapcsoltam a Portált teljesen, nem csak alvóba tettem. Így is pillanatok alatt indul el, nagyon rövid a boot.

Ugyanúgy kezeljük a konzolt mintha otthon ülnénk

A PlayStation Portal ára hazánkban jelenleg 89.900 forint, ami többek számára tűnhet soknak, és ezzel nem is szeretnék vitába szállni. Ki kell emelnem, hogy ez az eszköz csak és kizárólag egyféle használatra képes, ez pedig a távoli játék, erre lett tervezve, semmi másra. Nem lehet rá alkalmazásokat telepíteni, nincs rajta zenelejátszó, böngésző, semmi ilyesmi.Azt mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy megér-e számára ennyit egy kifejezetten a játékra dedikált PlayStation eszköz, vagy marad a Remote Play-nél tablet és DualSense kontroller használatával., de ez az én szubjektív véleményem a saját preferenciáim alapján.