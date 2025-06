AOC 27G42E monitor teszt - egy új kihívó az olcsó gamer monitorok arénájában

Ha valaki azt mondja, hogy 2025-ben már nem lehet korrekt árú, jó teljesítményű gamermonitort találni, az valószínűleg még nem találkozott az AOC egyik legújabb versenyzőjével. A 27G42E névre hallgató modell ugyanis pontosan azt próbálja meg elhozni, amit sokan keresnek: egy olyan 27 hüvelykes kijelzőt, amely nem csak a mérete, hanem a specifikációi alapján is odateszi magát - mindezt ráadásul elérhető áron. A közelmúltban volt szerencsénk közelebbről is kipróbálni a G-széria új tagját, ami pontosan azt tudja, amire teremtették.

A G-széria új tagja 180 Hz-es frissítési rátával, HDR10 támogatással, és egy Fast IPS panellel érkezik, ami már önmagában is figyelemfelkeltő, de ami igazán meggyőzött minket, az az egyszerűsége, a könnyű összeszerelhetősége és az, ahogyan a valóságban teljesít. Lássuk, hogyan is muzsikált tesztpadunkon az AOC 27G42E monitor!Az AOC az utóbbi években igyekszik egyensúlyt találni a visszafogott megjelenés és a gamer stílus között, és a 27G42E pont ezt az irányt folytatja. A mérnökök: nem világít mindenhol RGB szivárványként, de azért van benne valami vagány stílus, ami tökéletesen illik egy visszafogottabb gamer sarokhoz is. A matt fekete burkolat, a vékony kávák és az enyhén agresszív vonalvezetés mind azt sugallják: ez egy játékra született monitor.

Az AOC 27G42E magán hordozza a tipikus AOC gamer monitor jellemzőket

A káva szinte alig látható, ami különösen jó hír azoknak, akik több monitorral dolgoznak vagy játszanak - a többképernyős elrendezés így szinte zökkenőmentesen kivitelezhető. A talp egyszerű, de masszív - igaz, nagy csodát nem kell várni: sem magasságállítás, sem elforgatás nincs benne, csak előre-hátra dönthetjük (?5 - ?23 fokban), ami egy kissé fájó kompromisszum, de az árat tekintve le tudjuk nyelni az esetleg keserű pirulát.A hátlapon nem találkozunk túl sok porttal, de azért az alap megvan:. Nincs USB hub, sem extra HDMI, viszont ami van, az a legtöbb játékosnak elég lesz - különösen, ha egyetlen gépen futtatunk mindent. Konzolokkal is szépen működik, noha a PS5 és Xbox Series X nem tudja kihasználni a 180 Hz előnyeit, de ez a Full HD felbontás miatt talán nem is annyira zavaró. A csomagban egyébként érkezik egy HDMI és egy DisplayPort kábel is, így ezekre külön nem kell költenünk.A kijelző egy Fast IPS panelre épül, ami, akik nem akarnak TN kompromisszumokat, de nem is hajlandóak VA panelekkel kockáztatni a válaszidő rovására. A 27 hüvelykes mérethez Full HD (1920x1080px) felbontás társul, ami sokak szerint már "kevés" lehet ezen a méreten, és valóban: ha közel ülünk hozzá, a pixelek láthatóvá válnak. Ugyanakkor, ha valaki nem grafikai munkára, hanem multiplayer lövöldékre vagy kompetitív játékra használja, ott ez messze nem olyan fontos szempont.

Csatiból csak a legszükségesebbek!

A 300 nites fényerő teljesen rendben van ebben a szegmensben, a kontrasztarány pedig hozza az IPS panelekre jellemző 1000:1 értéket. A meglepetés viszont a színtér-lefedettség: az sRGB 128,2%-a, a DCI-P3 94%-a, valamint az Adobe RGB 91,7%-a. Ez még akár hobbi szintű képszerkesztésre is alkalmassá teheti a kijelzőt, ha valaki nem ragaszkodik a 4K felbontáshoz.180 Hz és 0,5 ms MPRT (gyári adat) - ez két olyan szám, amitől minden kompetitív játékosnak megdobban a szíve, és szerencsére nem csak papíron léteznek ezek az értékek: valós körülmények között a mozgásmegjelenítés kiváló. A monitor támogatja az Adaptive Sync technológiát, így akár NVIDIA, akár AMD kártyával használjuk, a képtörések és szaggatások látványosan csökkennek.Az MPRT bekapcsolásával a mozgás elmosódása is minimalizálható, igaz, ilyenkor némi háttérfénycsökkenést tapasztalhatunk, de ez bőven belefér - főleg ha éjszaka játszik az ember. CS:GO, Valorant, Apex Legends, Fortnite - ezek mind olyan játékok, ahol a válaszidő és a frissítés számít. És az AOC 27G42E ezekben hozza a kötelezőt, sőt,. A célkereszt követése sima, az input lag alacsony, és még a gyári beállításokkal is nagyon jó élményt kaptunk.

27 col, 180 Hz, 60 ezer. Igen jó kombó.

Bár a monitor támogatja a HDR10 szabványt, ne számítsunk OLED-szintű feketék vagy csillogó HDR világra. Ez inkább egy szoftveres extra, amely bizonyos játékokban vagy filmekben kicsit feldobja a színárnyalatokat és a világosságot, de ne ez alapján válasszuk ki a monitort, ha valódi HDR élményre vágyunk. Ugyanakkor azt el kell ismerni, hogy néhány AAA cím (pl. Cyberpunk 2077, Horizon: Zero Dawn) alatt kellemesebb tónusokat kaptunk bekapcsolt HDR-rel, és filmnézésnél is jól jöhet.A hosszú játékidők során fontos, hogy a szemünk ne fáradjon el túl gyorsan. Szerencsére az AOC monitorja rendelkezik Flicker-Free (villódzásmentes) technológiával, valamint Low Blue Light módot is bekapcsolhatunk, ha este már kicsit fáradtabb a tekintetünk. A menürendszer egyébként egyszerűen kezelhető a képernyő alján található joystick segítségével. AOC saját G-Menu szoftvere is elérhető, így a beállításokat akár Windows alatt is testreszabhatjuk.A legfontosabb kérdés sokak számára mindig az ár. Jelenleg az AOC 27G42E ára hazánkban kb. 65-75 ezer Ft között mozog, ami egy 27 hüvelykes, 180 Hz-es IPS panellel ellátott monitorért kimondottan barátságosnak, sőt inkább. Természetesen lehet drágábban is kapni 1440p-s vagy OLED kijelzőt, de azok teljesen más ligában játszanak.

Nincs hivalkodó RGB, de jutott a feketére egy kis gamer szín

Itt egy belépő- és középkategóriás gamer monitorról van szó, amely a célnak tökéletesen megfelel, sőt néhány szegmensben túl is teljesít az elvártakon. Az AOC 27G42E pontosan azt adja, amit egy árérzékeny, de igényes játékos elvár: nagy képernyő, gyors frissítés, élénk színek, és sima játékélmény. Nem egy prémium modell, és nem is akar az lenni. Inkább, akármilyen gyorsan pörög a meccs.Ha nem zavar a Full HD felbontás ekkora méretben, és nincs szükséged extrák tömkelegére, akkor. Az előnyök között kiemelendő a 180 Hz frissítési ráta, a 0,5 ms válaszidő (MPRT), a széles színtér-lefedettség, a jó betekintési szögek (IPS) és az alacsony ár. Ha negítívumokat akarunk feltétlenül keresni, akkor a magasságállítás hiánya, a Full HD felbontás és a limitált csatlakozók említendők.