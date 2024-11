AOC 24G4X monitor teszt - olcsó monitort minden gamernek!

Tavasszal mutatta be az AOC a 24G4X monitorcsalád frissített verzióját, amely megtartva az elődök kiváló ár / érték arányát, magával hozott néhány olyan újítást is, amivel magasabb szintre emeli a játékélményt. Több héten át nyúztuk a széria legolcsóbb tagját, és azt már elöljáróban elárulhatom, hogy nem kellett csalódnunk az újdonságban: bár nyilván van némi kompromisszum, az alacsony ár ezeket magasan felülírja. Természetesen ezt figyelembe véve álltunk neki is a tesztnek, az egyik legolcsóbb gamer monitor mit nyújt ma egy PC gamernek?

Amiért a PC gamert külön kiemeltem a bevezetőben, nem másra utal, mint hogy bár a ezt a monitort - és egyébként gyakorlatilag mindegyiket - konzolokkal is kiróbáljuk (sőt, sok esetben akár még set-top-boxszal és AppleTV-vel is), most mégis leginkább abból az aspektusból álltunk neki a tesztnek hogy egy jelenlegi átlagos PC gamer konfigurációban hogyan teljesít a kicsike.Ez pedig leginkább azért van, mert a cég külön kiemelte kommunikációjában azt, hogy a termék tervezésénél figyelembe vették a jelenleg legelterjedtebb hardvereket és általános beállításokat, így hozták meg a döntéseket ami a végső specifikációhoz vezetett. A cél az volt hogy a lehető legjobb élményt nyújtsák azoknak, akik ebben az árkategóriában terveznek kijlelzőt vásárolni.

Nem hivalkodó a dizájn, és minden asztalon kellemesen elfér

Na de nézzük is, miről van szó pontosan! A dobozból kivéve egy roppant egyszerűen és gyorsan összepattintható, a talpból, állványból és magából a panelból álló hardvertriumvirátust kapunk, amely. A tesztelt 24 - egészen pontosan 23.8 - hüvelykes (60.5 cm) IPS panel 16:9-es FullHD, azaz 1920x1080 pixeles felbontást kínál, ami ma már a minimum egy monitor esetén.Sokkal inkább figyelemreméltó az az adat, miszerint egy 180Hz-es frissítési frekvenciával és 1 ms-os GtG és 0.5 ms-os MPRT válaszidővel rendelkező panelt kapunk, aminek ráadásul a színhűsége is. Ahogy az sem általános a szegmensben, hogy mind a magasság (130 mm) és a dőlésszög (-3.5 - 21,5 fok) állítható, de mindemellé még forgatni (-30 / +30 fok) is tudjuk a kijlezőt némileg.Utóbbira egyébként nem lesz sokszor szükség, hiszen meglepően jó betekintési szöggel rendelkezik az eszköz, a gyártó által kommunikált 178 fokot bár nem mértem le, de tény hogy oldalról is kiválóan látni a képet, ami WLED esetén igencsak ritka ilyen jó minőségben. A 300 nites kijelző egyébként átlagos fényerőt produkál, ha nem veri telibe a nap,. Ha ez nem lenne elég, a monitort pivot módba is forgathatjuk: tehát 90 fokban elfordítva álló helyzetbe tudjuk állítani.

Csatlakozókkal nem vagyunk elhalmozva

Hogy ne álljunk meg a dícséretekben, kiemelendő tulajdonság még a HDR10 képesség és a G-SYNC (na és persze FreeSync) kompatibilitás is, ami mellé Adaptive Sync is társul. Ez utóbbi a kijelző és a GPU közötti frissítési frekvencia szinkronizálásával gyakorlatilag eltünteti szakadozást és akadozást. A DCI-P3 93.4 és az sRGB 130.4 százalékát lefedő színskála egész impresszív ebben az árkategóriában, a Low Blue Light és a Flicker Free pedig természetes elvárás, ennek megfelelően benne is van a funkciók listájában.Mindezek összességeként a valós használat során. Nem csak lassú menetek során, de pörgős FPS-sel csapatva sincs semmilyen hiányérzetünk játékélmény tekintetében, az AOC 24G4X tökéletesen állta a sarat a legújabb játékokkal nyüstölve is. Ebben segít egyébként az is, hogy a viszonylag matt kijelző nem tükröződik, nem zavarnak bele a környezeti tényezők a látványba.Kicsit áttérve a dizájn kérdésére, egy végletekig letisztult, egyenes vonalú készüléket kapunk, amely egyáltalán nem hivalkodóan terpeszkedik az asztalon, sokkal inkább kellemesen foglalja el a helyét. A szubjektív véleményem szerint egész pofás és mindenképpen, amely elősegíti hogy több monitoros setupot is építhessünk. Az alapvetően műanyagból álló monitor állványa fém. Egyébként természetesen a műanyag részek is matt borításúak, de manapság az lenne meglepő, ha nem ez lenne a helyzet.

Akár álló helyzetbe is fordítható

A G-Menüben a megszokott lehetőségek találhatók: RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2 és Ki játékmódok, valamint Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing játékstílusok között tudunk válogatni. Bár jómagam nem szoktam soha elállítgatni az alapról, de tény hogy akit ez érdekel, az megtalálja a számítását: nem csak a kontraszt, a fényerő, de egyéb opciók is finomhangolódnak (jajjdecsúnya szó volt ez) a játékmenethez.Kapunk 2X2 Watt hangszórót is amolyan kötelező elemként, el lehet vele prüntyögni, meg lehet jutub vidókat nézegetni, de játékra, filmre nyilván nem ezt használja senki, szóval kölönösebb értékelést nem is szeretnék ezzel kapcsolatban eszközölni.No de nézzünk néhány nem túl pozitív elemet is! Kezdeném azzal, hogy roppant kevés csatlakozót kapunk, USB hubról meg ne is álmondjunk ebben a kategóriában. Van 2 darab HDMI 2.0 és egy DisplayPort 1.4 és... ennyi. Ohh, nem igaz, van egy jack dugalj is. Ami ezeknél fájóbb pont, hogy mivel a HDMI csak 2.0, ezért. A HDR10 is a gyengébb minőségű megoldások közé tartozik, a teljesítménye mérsékelt, főleg a világos jelenetekben nem mutat jelentős javulást - de persze nem elvitatható hogy benne van.

Az AOC 24G4X monitor mind a casual, mind a hardcore játékosoknak jó választás lehet

Bár ez elméletileg nem jelent olyan nagy problémát manapság (főleg hogy kábelt is kapunk hozzá a csomagban), de némileg ellentmond annak a kommunikációnak, hogy az átlagos szettekhez lett a monitor paraméterezve. Belefért volna egy kicsit jobb HDMI port na... Ahogy az sem túl szép, hogy, nem hátul csatlakoznak be, ami továbbra is ronda látványt nyújt az arra érzékenyeknek - én ilyen vagyok.Ezek az egyáltalán nem súlyos negatívumok azonban eltörpülnek a pozitívumok hada mellett, és éppen erre céloztam a cikk elején, amikor a kompromisszumot emlegettem. Az AOC 24G4X (27 hüvelykes verzió is létezik a szériában) ár érték arányban egy roppant jó választás, amely. A magas frissítési frekvencia, az alacsony válaszidő és kategóriájában kiváló képminőség nem csak a belépőszintre predesztinálja. Jó választás lehet azon vásárlók számára, akik a legalacsonyabb árkategóriában keresik az egyik legjobb megoldást.Az AOC 24G4X jelenleg már 53 ezer forinttól elérhető, aki több információra kíváncsi, a gyártó monitornak dedikált oldalán olvasgathat tovább.