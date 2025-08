Acer Predator PGR300 Gaming Controller teszt - vezeték nélküli játék, könnyedén

Az Acer neve régóta egyet jelent a megbízható és nagy teljesítményű gamer eszközökkel, bár tény hogy a perifériák piacán sokáig kevésbé volt jelen a gyártó kiemelkedő eszközökkel. Ezen próbál változtatni a Predator Gaming Controller PGR300, amelyet kifejezetten PC-s és mobilos játékosok számára fejlesztettek. Az eszköz célja világos: prémium irányítást kínálni azoknak, akik nem elégszenek meg az átlagossal. Leteszteltük a kontrollert, hogy kiderítsük, valóban méltó-e a Predator névhez.

A Predator Gaming Controller PGR300 már a dobozból kivéve is magabiztosan hat. Súlya kellemesen nehéz, mindösszesen 200 grammot nyom, ami a minőségi anyaghasználatra utal, ugyanakkor nem válik kényelmetlenné hosszabb játékmenetek során sem. A fogása ergonomikus, jól illeszkedik a kézbe, és a gumírozott markolatoknak köszönhetően még izzadt tenyérrel is biztosan tartja magát. A fekete alapszínt kékes LED-ek és a Predator logó díszíti, ami egyszerre futurisztikus és letisztult megjelenést kölcsönöz neki.A gombok elrendezése ismerős lehet azoknak, akik korábban Xbox kontrollert használtak, így aki erről vált, annak nem igényel különösebb megszokást a kezelése. Az analóg karok precízen mozognak, kellemes ellenállással, a D-pad pedig pontos, ami különösen fontos a verekedős vagy retro stílusú játékokban. A fő- és ravaszgombok jól reagálnak, határozott nyomásponttal, míg, így testreszabhatjuk az irányítást a saját játékstílusunkhoz. A plusz pont a vibrációs visszajelzés, ami tovább növeli a játékélményt.

Kényelmes fogás, kiváló gombok, programozható ravaszok

A PGR300 egyik legnagyobb előnye a sokoldalúsága. Támogatja a vezeték nélküli Bluetooth 5.0 kapcsolatot, a hatótáv eléri az akár 10 métert is, de USB-C kábellel is csatlakoztatható, így nem kell kompromisszumot kötnünk a válaszidő vagy a stabilitás terén. A vezeték nélküli használat során sem tapasztaltunk érezhető késleltetést, még gyors reflexeket igénylő játékokban sem.A kontroller elsősorban Windows rendszeren és mobilos platformokon (Android, iOS) működik, tehát PC-s játékosok és mobil gamerek egyaránt élvezhetik a használatát. Külön előny, hogy az eszköz támogatja az Androidos telefonokra szerelhető tartót, ígyútközben is.A Predator kontroller beépített akkumulátora is meggyőzően teljesít. Egyetlen töltéssel akár 15 órányi folyamatos játék is elérhető, ami bőven elegendő egy átlagos gamer maratoni estére. Az USB-C töltés gyors és kényelmes, ráadásul játék közben is tölthető a kontroller, így nem kell megszakítani a kalandokat. Egy LED-es visszajelző mutatja az akkumulátor állapotát, így nem érhet meglepetés.

Erős XBOX kontroller hatások érezhetők ránézésre

A kontroller teljesítménye a legkülönbözőbb műfajokban is igencsak meggyőző. Az FPS játékokban pontos célzást tesz lehetővé, a ravaszgombok precízen reagálnak, míg a vibrációs visszajelzés mélyebb bevonódást kínál. Versenyjátékokban a jól szabályozható analóg karok és trigger-ek teszik élvezetessé a kanyarokat. Az extra programozható gombokat különösen hasznosnak találtuk RPG-k és stratégiai játékok során, ahol gyors parancsokat vagy makrókat lehet hozzájuk rendelni.A gombok nyomáspontja, az anyaghasználat és a rezgőmotorok minősége egyaránt azt sugallják, hogy. Az érzés közel áll ahhoz, amit a nagyobb, jól bevált márkák prémium kontrollerei kínálnak ? sőt, bizonyos területeken meg is előzi őket, főleg a mobilos funkcionalitás terén.

Az Acer Predator PGR300 illeszkedik a Predator szériába minden elemében

Az Acer Predator Gaming Controller PGR300 egy igazán meggyőző alternatíva a prémium kategóriás kontrollerek piacán. A kontroller minden részlete azt sugallja, hogy komolyan vette az Acer a játékosok igényeit:, és hosszú távon is megbízhatónak tűnik. Mindezt az ára is alátámasztja, ugyanis már 20 950 forinttól elérhető.Aki Androidon / iOS-en vagy PC-n keres egy megbízható, jól megépített, sokoldalú kontrollert, annak a Predator új kontrollere remek választás lehet. Nem a legolcsóbb a piacon, de tudása és minősége bőven indokolja az árát. Ha fontos számodra a precizitás, az ergonómia és a személyre szabhatóság,