Acer Predator Helios 18 AI teszt - asztali PC, laptopba bújtatva

Az Acer minden évben igyekszik megmutatni, mire képes a gamer laptopok világában, de a Predator Helios 18 AI már első pillantásra is többet sugall, mint egy átlagos hordozható gép. Ez a modell egyértelműen arra született, hogy a gamer közösség és a nagy teljesítményt kereső felhasználók számára alternatívát nyújtson az asztali gépekkel szemben. Nem véletlen, hogy az Acer az új Helios sorozatot szinte teljesen desktop-helyettesítőként pozícionálja: mérete, hardveres konfigurációja és bővíthetősége messze túlmutat azon, amit egy átlagos laptop kínálhat, amit mi magunk is megtapasztalhattunk a teszt során.

A készülék külseje tipikus Acer, minden eleme azonnal felismerhető - az impozáns, hatalmas 18 hüvelykes kijelzője pedig azonnal elárulja, hogy nem kompromisszumokra, hanem totális élményre tervezték. A gyártó kétféle panelopciót kínál: az egyik egy duál módú Mini LED kijelző, amely képes 4K felbontás mellett 120 Hz frissítési rátát nyújtani, vagy választhatjuk a natív Full HD felbontást 240 Hz-t, attól függően, hogy a részletgazdagságot vagy a sebességet tartjuk fontosabbnak.A másik opció egy WQXGA felbontású IPS Mini LED panel 250 Hz képfrissítéssel, amely kiválóan ötvözi a nagy felbontás és a magas framerate előnyeit - nálunk ez a modell járt teszten. Mindkét kijelző támogatja a DisplayHDR 1000 szabványt, így a fényerő, a kontraszt és a színek mélysége egészen új szintre emeli a játékélményt. Egy sötét szobában bekapcsolva a képernyő lenyűgöző, a HDR hatás pedig nemcsak játékokban, hanem filmeknél is azonnal érződik. Aki egyszer kipróbálja, nehezen tér vissza a hagyományos panelekkel szerelt laptopok világába.

Igazi erőművet sikerült építeni a Helios 18 AI házába

A hardver teljesítménye ugyancsak elképesztő. A Predator Helios 18 AI szíve az Intel legújabb Ultra 9 275HX processzora, amely nemcsak a nyers számítási teljesítményben, hanem az AI gyorsítási lehetőségekben is új szintet képvisel. Ehhez társul az NVIDIA legfrissebb GeForce RTX 50-es sorozatának csúcsa, közülük is az RTX 5080 grafikus kártya, amelyet eddig főként asztali konfigurációkban láthattunk.Az eredmény magáért beszél: a legújabb, legnehezebb játékok is játszhatóak maximális beállítások mellett, gyakran 150-200 FPS körüli értékekkel 1600p felbontáson, míg a kevésbé erőforrás-igényes címeknél a 250 Hz-es panel kihasználása sem okoz gondot. A Cyberpunk 2077 például Ultra Ray Tracing mellett, DLSS-sel 180-190 képkocka per másodperc körüli értékeket produkál, ami önmagában bizonyítja, hogy a gép valóban desktop-szintű teljesítményt nyújt.Nálunk egy Intel Core Ultra 9 275HX, 18 col WQXGA IPS 250Hz DDS Mini LED verzió járt tesztelésen, amiben Nvidia Geforce RTX 5080 található 16GB DDR7 grafikus teljesítménnyel, emellépedig 32GB DDR5 5600MHz RAM csatlakozott. A háttértár szerepét 2X1 TB PCIe NVMe SED SSD töltötte be a Bluetooth mellett Wifi7 és 99Wh Li-ion akksi volt a konfigban.

RGB-mániásoknak igaz kánaán

A hűtés kérdése mindig kulcstényező a nagy teljesítményű laptopoknál, hiszen a hardver erejét gyakran korlátozza a hőtermelés. Az Acer ezért a hatodik generációs AeroBlade 3D ventilátorrendszert alkalmazza, amelya korábbi változatoknál. A gép normál használat mellett meglepően halkan működik, és még játék közben is kezelhető marad a zajszint.Igaz, ahogy az szokott lenni, a "Turbo" mód bekapcsolásával a ventilátorok teljes erővel pörögnek, ilyenkor a zaj erőteljes, cserébe a processzor és a GPU hőmérsékletei alacsonyabbak maradnak. A hőelvezetés tehát jól megoldott,, nem kell attól tartani, hogy a rendszer túlmelegedés miatt visszafogja magát.A billentyűzet külön figyelmet érdemel. A Predator Helios 18 AI MagKey 4.0 mechanikus kapcsolókat kapott, amelyek nemcsak különleges élményt nyújtanak, hanem cserélhetők is, így

Tudásához képest, vékony és kecses házba került az új Predator, és mindenhol felbukkannak apróbb finomságok

Az RGB világítás természetesen minden gomb alatt egyedileg szabályozható, a per-key világítás mellett a gép elülső élén és hátlapján is fénycsík fut végig, amely dinamikusan reagál a játékokra vagy zenére. Ez a látvány a kijelző fényorgiájával kombinálva kifejezetten futurisztikus hangulatot teremt.A hangzásra sem lehet panasz. A gép több hangszórót vonultat fel, amelyek meglepően tiszta és erőteljes hangot biztosítanak - persze az időzőjeleket mindenki képzelje ide - , bár természetesen egy külső gamer fejhallgatóval vagy hangrendszerrel érhető el a legjobb élmény.A portkínálat is bőséges: találunk rajta Thunderbolt csatlakozót, több USB-A és USB-C portot, HDMI kimenetet és Ethernet csatlakozót is, így bármilyen perifériát könnyedén csatlakoztathatunk. A vezeték nélküli kapcsolatok terén sem marad el a versenytársaktól, hiszen támogatja a Wi-Fi 7 szabványt, amely stabil és villámgyors kapcsolatot biztosít, valamint a legújabb Bluetooth 5.3 technológiát.

A dizájn mindenhol egységes képet mutat, a kialakítás pedig kellően gameres

Ami a hordozhatóságot illeti, a Helios 18 AI nem éppen egy könnyű társ. Mérete és közel három és fél kilogrammos tömege miatt nem való napi cipelésre, és bár technikailag laptopnak számít,, de nem utazáshoz vagy egyetemi előadások közötti szaladgáláshoz tervezték. Aki ezt választja, az elsősorban az erőt és a vizuális élményt helyezi előtérbe, nem pedig a hordozhatóságot.Az árképzés szintén a csúcskategóriát tükrözi. A belépő modell RTX 5080-as kártyával és 32 GB RAM-mal körülbelül 1,5 millió forint környékén mozog, míg a teljesen felturbózott változat, amely RTX 5090-et, 192 GB RAM-ot és több terabájtnyi SSD-t kínál, ennek többszörösébe kerülhet. Ez a befektetés azonban egy olyan gépet jelent, amely hosszú évekre előre biztosítja a teljesítményt és a játékélményt, ráadásul bővíthetősége révén a jövőben is könnyedén naprakésszé tehető.Összességében az Acer Predator Helios 18 AI egy olyan laptop, amely. Brutális teljesítményével, lenyűgöző kijelzőjével, ritka bővíthetőségével és prémium kivitelével valóban képes kiváltani egy asztali gamer PC-t, miközben megadja a hordozhatóság relatív előnyét. Hátránya a mérete, a súlya és a magas ára, de ezekkel együtt is egy olyan gép, amely jelenleg a csúcskategóriás gamer laptopok élvonalát képviseli.

Az Acernek sikerült egy 18 colos laptopba zsúfolnia egy komplett asztali PC-t

Nehéz az Acer Predator Helios 18 AI-ról egészen objektívan nyilatkozni, mert. A határozottan kellemes, teljesítményéhez képest kecses dizájn, a brutál jó billentyűzet, a lenyűgöző kép egész egyszerűen beszippantott. A hardveres teljesítmény még hosszú időre elég lesz, és bevallom férfiasan, elolvadtam az RGB-től is, pedig nem vagyok kifejezetten a híve. De a megfelelő helyeken elhelyezett fényeket imádtam., és akik hajlandóak megfizetni a prémium árat azért, hogy bárhol asztali szintű játékélményt élvezhessenek. Aki viszont könnyű, napi szinten hordozható gépet keres, vagy olcsóbb megoldásban gondolkodik, annak érdemes más kategóriában nézelődnie.Az Acer Predator Helios 18 AI több mint másfél millió forintról indul itthon, ezért bizony zsebbenyúlós történetről van szó, viszont tény, hogy ezért asztali teljesítményt és élményt kapunk egy tudásához mérten vékony házban, bár tény hogy súlya miatt kissé nehezen hordozhatóan.