A kilencvenes évek elfeledett FPS játékai - 1. rész

Jó ideje már, hogy az FPS a videojátékok egyik közkedvelt stílusa, manapság minden gamer játszik valamelyikkel ezek közül. Valószínűleg nem sokan tudják, hogy a First Person Shooter történelme egészen 1973-ra nyúlik vissza, mikor is Steve Colley, Greg Thompson és Howard Palmer fejlesztésében megjelent a Maze nevezetű játék, mely később megkapta a Maze War elnevezést. Ez volt az első olyan játék amely a first-person nézetet alkalmazta és bár a tényleges FPS játékok jóval később jelentek meg, a Maze War először a korai RPG játékokat ihlette meg a nézetet tekintve.
Manapság ha bárkit megkérünk, hogy soroljon fel korai FPS játékokat, akkor biztos, hogy a Wolfenstein 3D, a Doom, a Quake, az Unreal, vagy a Half-Life közül valamelyik vagy akár több is szerepelni fog a listán. Viszont mi most nem ezekről fogunk beszélni, hanem olyan FPS játékokról, amelyek ezek mellett, a háttérben léteztek és azóta már majdnem mindenki elfeledkezett róluk.
Ezek nagy része nem mutatott fel olyan technikai megoldásokat, mint a fentebb sorolt tételek, viszont némelyik próbált olyat mutatni, ami elütött az akkori trendektől és egy kis üde színfolt volt a maga idejében.
A lista sorrendje nem reprezentál semmit. Egyik játék sem jobb vagy rosszabb annak függvényében, hogy hol áll. Tulajdonképpen csak időrendbe vannak sorolva, a legöregebbel kezdve. Kezdjünk is neki!
Catacomb 3-D (1991. november)
A Catacomb sorozat még 1989-ben indult útjára az Apple II-es számítógépeken, majd később DOS kiadást is kapott. A Catacomb és a The Catacomb (vagy más néven Catacomb II) is felülnézetes lövöldözős játék volt, melyet a Softdisk fejlesztett, és adott ki és olyan neves személyek dolgoztak rajta, mint John Carmack és John Romero, akik később az id Software-t alapították.
A sorozat harmadik részét, az 1991-ben megjelent Catacomb 3-D-t már az id Software égisze alatt fejlesztették a srácok, ez volt a cég második nekifutása az FPS kategóriában. Az első a Hovertank 3D volt, amelynek továbbfejlesztett motorja dolgozik a Catacomb 3-D alatt - amit szintén továbbfejlesztettek és így készült el az 1992-es, sokkal ismertebb Wolfenstein 3D motorja.
Romero elmondása szerint bár a Catacomb 3-D munkálatai nem voltak olyan vidámak, mint amikor a Commander Keen-en dolgoztak, azonban sokkal izgalmasabb, hiszen a 3D technológia nagyon érdekes volt mindenki számára.
Romero és Carmack az 1990-s CES bemutatón látták az Ultima Underworld játék bemutatóját és lenyűgözte őket a textúra mapping technika, amit alkalmaztak benne, Carmack azonban kijelentette, hogy képes lenne írni egy sokkal gyorsabb textúra mapper-t, ami be is került a Catacomb 3-D-be (és továbbfejlesztett verziója a Wolfenstein 3D-be), mikor az Ultima Underworld még fejlesztés alatt állt.
Maga a játék történetileg visszanyúl a sorozat első két eleméhez és újra Petton Everhail varázsló személyét ölthetjük fel, aki Towne Cemetery katakombáiba ereszkedik le, hogy megtalálja és legyőzze Nemesis-t a lich-et és megmentse barátját, Grelminart.
A Catacomb 3-D után még három folytatás jött ki, melyeket azonban már nem az id Software készített. Ezen folytatásokban már volt hogy a jelen kor és a jövő is keveredett az eredeti dark fantasy világgal.
Ami még érdekessége a sorozatnak, hogy a 3-D közvetlen folytatásának számító Catacomb Abyss-ben megjelent egy nagyon erős tárgy, a kristály homokóra, amelynek segítségével a játékos megállíthatta az időt egy rövid ideig, és ezalatt lövedékeket lőhetett ki, amik az idő újraindulásával egyszerre indultak az ellenség felé. Ezzel a technológiával alaposan megelőzték a ma már jól ismert bullett time módot, amit majd csak később '99-ben alkalmazott a Requiem: Avenging Angel, de a 2001-es Max Payne terjesztette el jobban.
Blake Stone: Aliens of Gold (1993. december 3)
A Blake Stone: Aliens of Gold és a folytatása, Blake Stone: Planet Strike a szegény ember Doom-ja. Blake Stone kalandjai már nagyon hamar a háttérbe szorultak, hiszen 1993. december 3-án jelent meg az első rész, pontosan egy héttel a Doom megjelenése előtt, így nem meglepő, hogy gyakorlatilag senki nem emlékszik rá.
A Blake Stone történetileg 2140-ben játszódik és Robert Wills Stone III - aka Blake Stone - bőrébe bújva kell megállítanunk Dr. Pyrus Goldfiret, aki briliáns genetikus és biológus, viszont tudását arra használja, hogy genetikailag módosított katonáival, idegen lényekkel és mutánsokkal leigázza a Földet.
A játék a Wolfenstein 3D motorjára épül, viszont híres elődjéhez képest több új lehetőséget is kínál. A leglényegesebb funkció az automapper, amely - mint a későbbi játékokban - automatikusan rajzolja a pálya térképét az alapján, hogy merre jártunk már. Ezt a Wolfenstein 3D-t ért kritikák miatt rakták a játékba, mert sokan panaszolták, hogy aabba nagyon könnyen el lehetett tévedni.
A pályákon találkozhatunk informátorokkal is, ők olyan barátságos NPC-k, akik információval és/vagy ellátmánnyal is tudnak szolgálni számunkra. Megjelentek az élelmiszer automaták is, melyek segítségével pontjainkat gyógyító tárgyakra cserélhetjük. Másik nagy újdonsága a játéknak, hogy a központi lifttel, amellyel a következő szinteket érhetjük el, visszatérhetünk a korábbi pályákra is, hogy megkereshessük az esetlegesen elhagyott rejtett tárgyakat.
Plusz érdekesség, hogy a második rész borítóján látható egy esztétikus női karakter, aki a játékban semmilyen formában nincs jelen. Kizárólag marketing húzásként rakták a borítóra.
Marathon (1994. december 21)
A Marathon és folytatásai (Marathon 2: Durandal és Marathon Infinity) a Halo sorozat szellemi elődjeinek tekinthetők, hiszen ugyanaz a Bungie készítette őket, akik a Halo-t is. Sokak életéből azért maradt ki annak idején a Marathon sorozat mert akkor még csak a klasszikus Mac OS-re adták ki.
A játék egy vérbeli sci-fi, ahol idegen lények ellen kell felvennünk a küzdelmet 2794-ben az U.E.S.C. Marathon fedélzetén, melynek elsődleges feladata az lett volna, hogy eljusson a Tau Ceti IV-en lévő kolóniára.
A játék legnagyobb érdekessége, hogy míg a korabeli játékok nem sokat törődtek a történet meséléssel, addig a Marathon nagyon is történet orientált. FPS játékok esetén a történet orientáltságot a Half-Life-nak szokták tulajdonítani, de a Marathon megelőzte ezzel.
A játékban különböző terminálokkal tudunk interakcióba lépni, amelyek szöveges formában adnak narratívát az egésznek. Találhatunk ezeken a terminálokon napló bejegyzéseket, adatbázis részleteket, a Marathon három mesterséges intelligenciája közti párbeszédeket, de akár még verseket és meséket is olvashatunk, illetve az egyes szinteken lévő küldetésünkről is ezeken keresztül kapunk utasításokat.
A játék mechanikája is változatos, ugyanis vannak olyan pályák, ahol kisebb a gravitáció és akadnak olyan részek, ahol ezt ki is tudjuk használni. Rocket jump-ra is van lehetőségünk, de ez nagyon le tudja vinni az életerőnket.
A Marathon volt az első olyan játék, amelyik a free look lehetőséget egér segítségével valósította meg, ami mára már az alap működés az FPS-eknél. A korábbi játékok vagy billentyűzet segítségével oldották meg a fel és le nézést, vagy az egér segítségével a célkereszt a látható képen mozgott és a kép felső vagy alsó részéhez érve módosult a betekintés fel és lefele irányba.
A Bungie még 2000-ben - még mielőtt a Microsoft felvásárolta őket - kiadták a második rész motorjának forráskódját, melynek eredményeként megszületett az Aleph One projekt, amelyik továbbfejlesztette a motort és 2011 óta teljesen ingyenesen letölthető, valamint játszható mind a három játék, több másik, a közösség által készített tartalommal együtt.
Cytadela (Citadel) (1995)
A Cytadela - vagy más néven Citadel - egy olyan cím amivel nagyon kevesek találkozhattak annak idején (1995-ben). A játékot egy lengyel fejlesztőcsapat alkotta meg és kizárólag Amiga gépekre adták ki. Hogy miért is érdekes egy kis csapat Amigára írt játéka? Mert ez volt az első FPS, amit Amigára, az akkori időszak elgkedveltebb számítógépére készítettek.
Korábban, amikor a Doom kijött az akkori PC-kre, sokan temették az Amigát mert technikai korlátokat vizionáltak és megvalósíthatatlannak gondolták az FPS játékokat a Commodore masinájára. Majd jött a Virtual Design csapata és bebizonyították, hogy nincs így.
A játék fejlesztése során sok külső hátráltató tényező is állt útba, ugyanis az akkori kiadó nem fizette meg eléggé a fejlesztőcsapatot, akik pedig szívüket-lelküket beleadták a munkálatokba. A megvalósítás során is kompromisszumokat kellett kötniük, mert a kiadó nyomására a játékot úgy kellett elkészíteniük, hogy az egy Amiga 500-on 1MB RAM és háttértár nélkül is képes legyen működni. Ennek a döntésnek elsődleges oka az volt, hogy akkoriban ez volt a legelterjedtebb Amiga típus Lengyelországban.
Ennek a korlátnak köszönhetően a játék hangzásvilága elmarad az akkori FPS játékoktól, de még ennek ellenére is sikerült egyedi látványt varázsolniuk a srácoknak, ráadásul a játék elejére és végére is sikerült egy nagyon jó hangulatú 3D bevezetőt készíteniük, ami a játék alap felállását mutatja be a játékosnak.
Ezeken kívül a játéknak sikerült még számos egyedi megoldást is megvalósítania. Ebben a játékban mutatkozott be először az a mechanika, hogy egyes ellenfelek teljesen vagy részben immunisak egy-egy fegyverre. A játék során fejtörőket is meg kell oldani, hogy tovább tudjunk jutni, így például titkos ajtókat, mozgatható fal részeket kell keresni, melyek nem titkos kamrát rejtenek, hanem fontos szerepük van a továbbjutásunk szempontjából.
A játék története hasonló az akkori FPS-ekhez. A Citadel nevezetű titkos katonai kísérleti bázissal megszűnt a kapcsolat és egy katonai űrhajót rendelnek oda, hogy segítsen helyreállítani a kommunikációt vagy ha más lehetőség nincs, semmisítsék meg a bázist. Az űrhajót a bázis védelmi rendszere lelövi és egyedüli túlélőként kell megtalálnunk a módot arra, hogy felrobbantsuk a Citadel-t. Ezt úgy sikerül, hogy a játék során 6 darab bomba alkatrészt kell összegyűjtenünk és telepíteni azt.
Az ellenfelek között különböző mutánsokat találunk, akik között vannak olyanok is, amelyek a plafonon közlekednek és onnan lövöldöznek a játékosra.
2006-ban Tomasz Kaźmierczak elhatározta, hogy nulláról újra elkészíti a játékot, hogy az PC-n is játszható legyen. A projekt nyílt forrású, így mindenki szabadon kipróbálhatja a Cytadela-t.
Gloom (1995)
Ha már előzőleg megemlítettük az első Amiga FPS játékot, akkor érdemes pár szót ejtenünk az első kereskedelmi Doom-klónról, ami Amigára jelent meg. A Gloom már a fejlesztés alatt is úgy volt hirdetve, hogy egy Amigára szánt Doom-klón. Akkoriban még nem létezett az FPS, mint kategória megjelölés, ezért minden olyan játék, ami FPS volt, a Doom-klón jelzőt kapta. A Gloom nem próbált eltérni a Doom által bejáratott úton, így nincs is kiemelkedő technikai megoldás benne.
Mivel a Gloom célplatformja az Amiga 1200 volt, így a csapat számára több lehetőség volt nyitott, mint a Cytadela fejlesztői számára. A játékot később újra kiadták Gloom Deluxe néven, melyben nagyobb felbontású grafika szerepelt, majd folytatást is kapott később Gloom 3 néven. A Gloom 2-t bejelentették, azonban soha nem adták ki.
Egy kis érdekesség még a játék kapcsán, hogy nagyon sokat merítettek az A bolygó neve: Halál című filmből. Ez nem csak abban látszik meg, hogy már a játék borítóján és a játékban lévő ellenséges katonák egyenruhája hasonlít a filmben szereplő kommandó egyenruhájára, hanem konkrétan a játékban szereplő hangokat egy az egyben vették át a filmből:
Lőszer felvételnél Hicks sörétesének a hangja hallható
Ellenségek halálakor Bishop, Wierzbowski, Dietrich és Drake halál sikolyai hangzanak fel
A robotok a Ripley által használt Power Loader hangját kapták
Az ajtók hangjai is egy az egyben a filmből valók
Hamarosan folytatjuk!
A kilencvenes évek elfeledett FPS játékainak történelmi visszatekintésében az évized közepén járunk, a következő epizódban folytatjuk időutazásunkat a múltba. Addig is, ha ismertek olyan FPS-eket a kilencvenes évek első feléből, amiket nagyon szerettetek, de manapság már senki nem ismeri őket, osszátok meg velünk egy kommentben!