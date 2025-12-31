A kilencvenes évek elfeledett FPS játékai - 1. rész

Jó ideje már, hogy az FPS a videojátékok egyik közkedvelt stílusa, manapság minden gamer játszik valamelyikkel ezek közül. Valószínűleg nem sokan tudják, hogy a First Person Shooter történelme egészen 1973-ra nyúlik vissza, mikor is Steve Colley, Greg Thompson és Howard Palmer fejlesztésében megjelent a Maze nevezetű játék, mely később megkapta a Maze War elnevezést. Ez volt az első olyan játék amely a first-person nézetet alkalmazta és bár a tényleges FPS játékok jóval később jelentek meg, a Maze War először a korai RPG játékokat ihlette meg a nézetet tekintve.







































