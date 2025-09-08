The Art of Kingdom Come: Deliverance II - a középkor képes krónikája egy jaték artbookján keresztül

A Kingdom Come: Deliverance II nem csupán egy videojáték, hanem egy kulturális és történelmi utazás a 15. századi Csehországba. A Warhorse Studios által fejlesztett RPG folytatás nemcsak technikai és narratív szempontból emelkedik ki, hanem vizuális megvalósításában is. Ennek méltó kísérője a The Art of Kingdom Come: Deliverance II című artbook, amely 2025 májusában jelent meg az Xzone Originals gondozásában. A könyv nem egyszerűen egy gyűjtemény a játék grafikáiból ? sokkal inkább egy vizuális krónika, amely a játék születésének minden fázisát dokumentálja.
 


A játékokhoz készült artbookok többé-kevésbé minőségi élményt Az Xzone kiadó monumentális, 382 oldalas kiadványa a Warhorse Studios több éves munkáját sűríti egyetlen gyönyörű kötetbe. Keményborítós, prémium minőségű kétrétegű papírra nyomtatott, és minden egyes oldala azt sugallja: ez nem csak a rajongóknak készült, hanem azoknak is, akik értékelik a művészetet, a történelmet és a részletgazdag világépítést.

A nagyformátumú oldalak lehetővé teszik, hogy az olvasó elmerüljön a részletekben ? legyen szó egy középkori falu látképéről vagy egy karakter arckifejezéséről. A könyv nemcsak képeket mutat - sokkal inkább mesél. Minden illusztráció mögött ott van egy történet, egy döntés, egy kreatív vívódás. A fejlesztők saját kommentárjai révén bepillantást nyerünk abba, hogyan született meg egy-egy karakter, miért változott meg egy város látképe, vagy hogyan döntöttek úgy, hogy egy bizonyos koncepciót végül elvetnek.

A The Art of Kingdom Come: Deliverance II hét nagy tematikus fejezetre oszlik, amelyek a játék különböző aspektusait dolgozzák fel:

Környezet és tájképek ? Erdők, mezők, falvak, városok - mindegyik úgy néz ki, mintha egy festmény elevenedne meg.

Karakterek: Nemesek, parasztok, katonák, papok - a ruházatuk, testtartásuk, arckifejezésük mind történetet mesél.

Kutná Hora: A játék központi városa külön fejezetet kapott, és olyan részletességgel van bemutatva, hogy szinte hallani lehet a kovács kalapácsát.

Történelmi inspirációk: Valós források, középkori dokumentumok, rekonstrukciók - a játék nem csak fikció, hanem történelmi tisztelgés.

Fel nem használt ötletek: Alternatív karakterdizájnok, elvetett helyszínek - izgalmas bepillantás a "mi lett volna, ha..." világába.

Felhasználói felület: Menüdesign, ikonok, térképek - még ezek is művészi igényességgel készültek.

Promóciós anyagok: Poszterek, borítók, key artok - a játék arculata, ahogy a világ elé tárult.

Megítélésem szerint ami igazán különlegessé teszi ezt a könyvet, az a személyes hangvétel. Nem egy steril, marketingízű kiadványról van szó, hanem egy olyan könyvről, ahol a fejlesztők megszólalnak: mesélnek a nehézségekről, a kreatív dilemmákról, a sikerekről és a kudarcokról. Egyikük, Filip Štorch, így fogalmaz:

Ez a könyv számomra nem csak egy artbook. Ez egy búcsú, egy lezárás, egy emlék arról, hogy mit hoztunk létre együtt.

Ez a mondat tökéletesen összefoglalja, miért olyan különleges ez a kiadvány. Nemcsak a játék világát mutatja be, hanem az emberekét is, akik mögötte állnak. Ezek a kommentárok személyes hangvételűek, gyakran reflektálnak a fejlesztés nehézségeire, dilemmáira és örömeire.

A Kingdom Come: Deliverance II játék egy történetközpontú, nyílt világú RPG, amely a realizmusra épít. Nincs benne mágia, sárkány vagy túlvilági erő - csak emberek, döntések és konfliktusok. A könyv ezt a filozófiát tükrözi: minden kép, minden koncepció a valóságra épül. A karakterek nem idealizált hősök, hanem hús-vér emberek. A városok nem steril díszletek, hanem élő, lélegző közösségek. A könyv megmutatja, hogyan épült fel ez a világ - a legelső skicctől a végleges renderig.

Külön kiemelendő a hitelesség: a képek mögött történelmi kutatás áll ? a ruházat, építészet, fegyverek mind korhűek. A könyv bemutatja, hogyan alakultak a karakterek és helyszínek az első skicctől a végleges verzióig Ráadásul a képek nemcsak szépek, hanem történetet mesélnek ? egy-egy karakter arckifejezése, testtartása is narratív funkcióval bír.

Összességében kijelenthető, hogy a The Art of Kingdom Come: Deliverance II nem egy szokványos artbook. A legtöbb hasonló kiadvány inkább promóciós célokat szolgál, vagy gyűjtői extraként jelenik meg. Ez a könyv viszont önálló műalkotásként is megállja a helyét.

Éppen ezért nemcsak a játék rajongóinak szól. Bátran ajánlom inspirációt kereső művészeknek, a történelem kedvelőinek, akik szeretik a részletgazdag rekonstrukciókat, természetesen a game designereknek is, akik tanulni szeretnének a világépítésről - ls végül de nem utolsó sorban gyűjtőknek, akik értékelik a prémium kiadványokat.

A The Art of Kingdom Come: Deliverance II egy olyan könyv, amit nemcsak nézegetni, hanem olvasni is élvezet. Egy vizuális utazás, egy kreatív napló, egy történelmi tisztelgés. Ha szereted a játékot, imádni fogod ezt a könyvet. Ha még nem játszottál vele, ez a könyv lehet az, ami meggyőz: érdemes elmerülni ebben a világban.

És ha egyszer kézbe veszed, ne lepődj meg, ha azon kapod magad, hogy órákig lapozgatod, újra és újra visszatérve egy-egy részlethez. Mert ez nem csak egy artbook - ez egy élmény.
