Okostévé vásárlást tervezel Black Friday alatt? Ismerd meg a KIVI TV top 3 modelljét!

A kiváló ár-érték arányú KIVI okostévék nem csak a streamingre, de játékra is tökéletesen alkalmasak, hamar lenyűgöznek élénk és kontrasztos színvilágukkal, gyönyörű hangzásukkal és az operációs rendszerük gyorsaságával. A 2016-ban alapított, budapesti központtal rendelkező KIVI multinacionális vállalat közel 20 országban van jelen 24 és 65 hüvelyk közötti átmérőjű, keret nélküli, többféle felbontású (HD, Full HD, Ultra HD) okostévéivel. A vállalat alapítása óta több mint másfél millió televíziókészüléket értékesített több mint 20 európai és ázsiai országban. 2020 óta a Google és a Netflix minősített partnere. Kiválasztottunk három modellt, amelyekre érdemes odafigyelni a Black Friday ajánlatok között









A KIVI okostévék beépített képjavító technológiájuknak köszönhetően kiváló képminőséget garantálnak akkor is, ha a sugárzott tartalom nem 4K felbontású. Kiemelt jellemzői:: lehetővé teszi a kontraszt változtatását a sötétben játszódó jelenetek alatt.: javítja a kép tisztaságát bármilyen 4K felbontás alatti tartalom esetén.: a magas képminőség nemcsak a külső adathordozón lévő fájlok esetében támogatott, hanem streamingvideó lejátszásakor vagy játék közben is.Ezekkel a tévékkel nem lőhetsz mellé:Ha egy belépőszintű okostévére van szükséged alacsony áron, a 32 hüvelykes, HD képernyővel, MVA mátrixszal és Direct LED háttérvilágítással rendelkező KIVI 32H740NB modell lehet a legjobb választás. A okostévén Android TV 11 operációs rendszer fut, amely támogatja a Google Assistant hangvezérlést, és lehetővé teszi a tartalom képernyőn való megosztását Chromecaston keresztül okostelefonról és más eszközökről. Az okostévé a Google Home rendszerrel szinkronizált.Elegáns megjelenését ultravékony, a mindössze 2,6 mm keskeny oldalkeretének és minimalista kialakításának köszönheti. A kiváló hangminőségről két 8 wattos, manuálisan hangolt Dolby Digital hangszóró gondoskodik. A rendelkezésre álló csatlakozók között megtalálható az Ethernet (LAN), 2 USB-port, 3 HDMI-port, audio jack, optikai audio kimenet, RCA. További berendezések vezeték nélkül csatlakoztathatók Wi-Fi-n vagy Bluetooth-on keresztül.Bővebb információk és vásárlás: KIVI 32H740NB okostévé vásárlása A nagy tévék kedvelőinek tökéletes társa lesz ez az 50 colos modell. Modern minimalista megjelenésű, köszönhetően a keret nélküli formatervezésnek és az elegáns fémtalpazatnak, amely maximálisan a 4K felbontású képernyőre helyezi a hangsúlyt. VESA 400x300 mm-es szabványú konzollal falra is rögzíthető.Az okostévében alkalmazott Super MVA és Direct LED háttérvilágítás gondoskodik a kiváló kontrasztarányról és a széles betekintési szögről. A modell felismeri a HDR minőségű tartalmat és Super Contrast Control és Ultra Clear képjavító funkcióival automatikusan javítja a felbontást és a kontrasztot.A készüléken Android 9 alapú operációs rendszer fut Google Asszisztenssel, 8GB ROM-mal. Ethernet (LAN), 3 USB, HDMI ARC, HDMI 2.1, HDMI CEC, audio jack, mini RCA csatlakozókkal, optikai audio kimenettel rendelkezik. A vezeték nélküli csatlakozás Bluetooth 5.1, Chromecast, Wi-Fi 5G és DLNA rendszerekkel támogatott.A térhatású hangzásról két 10 wattos Dolby Digital rejtett hangsugárzó gondoskodik.Bővebb információk és vásárlás: KIVI 50U750NB okostévé vásárlása Ez a 43 hüvelyk átmérőjű, szinte keret nélküli modell tökéletesen illeszkedik a modern minimalista belső terekbe. Az UHD, 4K képminőségre képes képernyőjének képjavító technológiája gondoskodik arról, hogy még az alacsonyabb minőségű tartalom is a lehető legélvezhetőbb legyen. A modellen Android TV 11 operációs rendszer fut.A tiszta, térhatású hangzást a 8 wattos Dolby Digital hangszóróinak köszönheti. Bluetooth 5.1 és Wi-Fi 5G modulokkal, valamint Ethernet (LAN), 2 USB-port, 2 HDMI-port, audio jack, optikai audio kimenet, mini RCA csatlakozókkal rendelkezik. A zökkenőmentes tartalommegosztásról a hangasszisztens és Chromecast gondoskodik, és Google Home szolgáltatással is szinkronizálható.Bővebb információk és vásárlás: KIVI 43U740NB okostévé vásárlása

Ez a cikk egy szponzorált tartalom / PR cikk, amely nem feltétlenül a Game Channel szerkesztősége által készített tartalom.