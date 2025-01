Bemutatkoztak az Acer 2025-ös gamer hardverei - egy helyen minden, amit tudni érdemes

Indul az év egyik legnagyobb technológiai showja Las Vegasban, a gyártók pedig már jönnek is elő az újabbnál újabb bejelentéseikkel, első körben itt is vannak az Acer által bemutatott gaming laptopok és kézikonzolok - lássuk hát mit villantott a gyártó a CES 2025-ön! Természetesen a jól ismert Predator és Helios termékek vannak idén is a kínálat központjában, de nem maradhatott ki az új őrület, a Windos alapú kézikonzol sem, sőt ez utóbbiból egy meglepő verzió ismérkezett a kínálatba.

Az(PH16-73) és Predator Helios 18 AI (PH18-73) gaming laptopok természetesen megkapták szokásos éves ráncfelvarrásukat, ennek megfelelően a legfrissebb hardverek dübörögnek az eszközökben. Ennek megfelelően mindkét laptop akár, dedikált NPU-val az AI-gyorsításhoz, a grafikai teljesítményért peddig akár NVIDIA GeForce RTX 5090 laptop GPU is felelhet.Nyilvánvalóan a legújabb NVIDIA DLSS technológia is a csomag része, ráadásul az új proci több mint 150 optimalizált mesterséges intelligencia-alkalmazással is megspékeli a gépeket, és ha mindez nem lenne elég, az RTX Tensor Cores is erősíti a teljesítményt. A Helios 16 AI akár 64 GB memóriát is kaphat, ami mellé akár 4 TB PCIe Gen 5 tárhely is kerülhet, a Helios 18 AI ezen jelentősen túllővea kiszerelésben. Az AeroBlade 3D fém ventilátorok mindössze 0,05 mm-es lapátokkal rendelkeznek, a folyékony fém hőpaszta és a vektoros hőcsövek pedig a hőmérséklet alacsonyan tartásában segítenek.

Acer Predator Helios 16 és 18 AI

A Helios 16 AI OLED WQXGA (2560x1600) kijelzőt kapott, ami 240 Hz-es frissítési gyakorisággal rendelkezik, míg a Helios 18 AI 4K Mini LED WQXGA kijelzővel büszkélkedhet, ami mellé 120 Hz-es frissítési frekvencia és akár 1000 nit fényerővel párosul. Egy új funkció bevezetésével a kijlező bármikor átváltható 240 Hz-es FHD felbontásra.Az RGB világítású billentyűk 0,3 mm-es utat járnak be, ráadásul a fények a billentyűkön kívül is helyet kaptak az eszközökön. A DTS:X Ultra természetesen nem maradhatott ki, ehhez pedig a Helios 16 AI négy, a Helios 18 AI pedig hat hangszórót kapott. Az adatátvitelért Ethernet E5000, Intel Killer Wi-Fi 7 és két Thunderbolt 5 port felel.Az(PHN16S-71) laptop legvékonyabb pontján kevesebb, mint 19,9 mm, akár Intel Core Ultra 9 275HX processzort tartalmazhat integrált NPU-val, emellé pedig az új NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti GPU is kerülhet a gépbe,. A beépített OLED WQXGA-kijelző 240 Hz-es frissítési frekvencával üzemel, támogatja a 100%-os DCI-P3-at, az NVIDIA G-SYNC technológiát, az NVIDIA Advanced Optimust és a MUX kapcsolót is.A Predator Helios 16 AI (PH16-73) az EMEA régióban júniustól lesz elérhető, 2499 Euro (1 millió 40 ezer forint), a Predator Helios 18 AI (PH18-73) áprilistól 3499 Euro (1 millió 457 ezer forint), míg a Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-71) szintén áprilistól lesz elérhető, 1799 Euro (749 ezer forint) ártól.

Acer Predator XB323QX monitor

Azmonitor 31,5 hüvelykes 5K IPS-kijelzőt kapott, ami 144 Hz-es frissítési gyakorisággal és 0,5 ms-os (GTG) válaszidővel bír, és természetesen támogatja az NVIDIA G-SYNC Pulsart is. A valódi 10 bites színmélységnek köszönhetően a gyártó, amit tetéu a 95%-os DCI-P3 és a 99%-os sRGB színskála támogatás is. A DisplayPort 1.4, valamint két HDMI 2.1-es porttal felszerelt forgatható monitor állítható dőlésszöggel és magassággal kerül a boltok polcaira, de falra is szerelhető, a készülékbe két darab 2 wattos hangszóró is került.Az Acer Predator XB323QX 5K monitor ára és megjelenési ideje egyelőre nem ismert.Az új Nitro V AI laptopcsaládban a Nitro V 17 AI, a Nitro V 16 AI és a Nitro V 14 AI található meg, , amelyekben akár az új AMD Ryzen AI 7 350 processzor lapulhat meg, amely az új Zen 5 architektúra épül. A Copilot+ PC-ket egy dedikált NPU segíti, ezekkel pedig az eszközök akár 50 AI TOPS feldolgozási teljesítményre képesek. A Nitro V 17 AI (ANV17-61) akár 17,3 hüvelykes, 16:9-es QHD (2560 x 1440) 165 Hz-es, a Nitro V 16 AI (ANV16-61) WQXGA (2560 x 1600) 180 Hz-es, a Nitro V14 AI (ANV14-62) pedig akár WQXGA 165 Hz-es kijelzővel is elérhető.A Nitro V 15 AI laptopba akár AMD Ryzen 7 8845HS processzor, míg a Nitro V 15 (ANV15-52, ANV15-42) laptopokba akár Intel Core 7 240H processzor is kerülhet. A 15,6 hüvelykes FHD (1920x1080) panel 180 Hz-es frissítési frekvenciát és 3 ms-os válaszidőt kínál.

Acer Nitro V14 AI

, ami mellé akár 32 GB memória és 2 TB tárhely is kerülhet.A Nitro V 17 AI (ANV17-61) az EMEA régióban júniustól lesz elérhető, 1299 Euro (541 ezer forint), a Nitro V 16 AI (ANV16-61) júliustól 1299 Euro (541 ezer forint), a Nitro V 15 AI (ANV15-41) már januártól 849 Euro (353 ezer forint), míg a Nitro V 15 (ANV15-52) és a Nitro V 14 AI (ANV14-62) áprilistól kapható, mindkettő 1099 Euro (457 ezer forint) ártól.A CES-en bemutatkozott továbbá az új Nitro Blaze 8 és Nitro Blaze 11 kézi játékkonzol is, amelyek. Az AMD FidelityFX Super Resolution technológiás - 8,8 hüvelykes vagy 10,95 hüvelykes - WQXGA érintőpanelek az új Nitro mobil kontrollerrel segítik a játékot útközben. Az összecsukható kialakításnak köszönhetően relatíve könnyedén hurcolhatók az új handheldek.

Acer Nitro Blaze 8

A méretes Nitro Blaze 11 levehető vezérlőket is tartalmaz, ehhez pedig egy erős beépített állvány is jár, de megtaláljuk az elülső kamerát is a streaminghez. A csatlakozók szerepét az USB 4 (Type-C), az USB 3.2 (Type-C) tölti be, míg a hálozatükat Wi-Fi 6E és Bluetooth 5.3 segítségével érjük el.Az Acer Nitro Blaze 8 (GN782U) és az Acer Nitro Blaze 11 (GN7112U) áráról és megjelenési idejéről egyelőre nem tudunk részleteket.Azkontrollere plug-and-play vezérlőként, az állítható kialakításnak köszönhetően pedig akár 8,3 hüvelykes képernyőket is képes kezelni. A mobilokhoz USB Type-C porton keresztül csatlakozik, ráadásul átmenő 18 W-os gyorstöltéssel is rendelkeznik.Az Acer Nitro Mobile Gaming Controller az első negyedévben megjelenik 89.99 Euro (37 ezer forint) áron.Nitro Blaze 8 specifikációk:

Acer Nitro Blaze 8 specifikációk

Nitro Blaze 11 specifikációk:

Nitro Blaze 11 specifikációk

Az Acer új "kézi" konzolja:

Nos, ez is egy "kézi" konzol: Acer Nitro Blaze 11

