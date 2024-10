A szláv mitológia eposzba öntve - ilyen lesz a Bylina ARPG

Játékbemutatók; azon csodálatos események, melyek során bepillantást nyerhetünk az elkövetkező időszak ígéretes játékaiba. A nagy "Con"-os formátumú bemutatóknak (Blizzcon, Quakecon stb.) és a kisebb, családiasabb prezentációknak is megvan a maguk megfoghatatlan hangulata. Szerény szerkesztőségünk pedig ismét meghívást nyert egy ilyen bemutatóra.

Kedves barátaink a Fulqrum Publishing-től, akiknek többek között a Kings's Bounty II-t és a Graven-t is köszönhetjük, megkerestek minket, hogy vegyünk részt egy jövőre megjelenő játék bemutatóján, melyet a kevésbé ismert fejlesztőcsapat, a Far Far Games készít. Össze is szedtem a kattogatott kukoricát és az öt literes szprájtot, majd egy online meeting keretei között szemtanúja lehettem egy ambiciózus új játék kezdeti verziójának.A szimpatikus előadók stílusából hamar lejött, hogy a prezentáció igazából egy lazább, kötetlenebb beszélgetés, főleg miután elértük a kérdezz felelek részt. Továbbá az is nagyon tetszett, mikor véletlenül kicsúszott az egyik bemutató száján egy közlésre nem megengedett részlet és a többiek azonnal elkezdtek óbégatni és válogatott fenyítésekkel dobálózni. Rendkívül szórakoztató és relaxáló volt az esemény ezeknek hála, és ez is mutatja, hogy felszabadultabban is hozzá lehet állni a munkához, és nem kell állandóan karót nyelve rohangálni, és csapkodni a beosztottakat.

Fussál, bolond.

Lássuk hát a főszereplőjét a műsornak, a Bylina című alkotást. Ez egy Diablo-szerű akció-szerepjáték lesz, ahol a szláv mitológia a központi téma. Ezt már a címből is láthatjuk, ami magyarra fordítva az eposzt jelenti, és a középkori Rusz területekre volt jellemző eme művészeti fajta. A játéknak a főhőse egy úgynevezett bogatyr, vagyis vándorló lovag. Igazából a szó nem szláv, hanem török-mongol eredetű és hőst jelent, de ez találó, hisz Falconet, a karakter, akit irányítani fogunk,Rengeteg színes, groteszk és félelmetes, a szláv mitológia által megihletett helyszínen át vezet majd Falconet útja, ám szerencsére a játék, mint ahogyan arra számítanánk egy Diablo-féle alkotástól. Komplex emberi problémák, érzelmek, illetve a jó és a rossz közötti finom egyensúly is rajta lesz a menün, ha épp nem csapkodjuk darabokra a mesés világ különféle lakóit.

A nagyranőtt növény ellen a tűznyelő előélet előnyös.

Egy egyedibb fejlődési rendszert ígértek a készítők, mely mellőzi a tapasztalati pontokat és a szintlépést, és kártyák használatával fogunk tudni aktív és passzív képességekre szert tenni. Ezek a lapok sem lesznek fejleszthetők, úgyhogy állandóan váltogatni kell majd ezeket, ha nem akarunk a kihívásokkal szemben előbb-utóbb alulmaradni.A csatározás gyors és dinamikus lesz. Az állandó mozgás és technikázás közben, illetve a különféle gyilkok a harcstílusunkon is változtathatnak. Egy lándzsával mégiscsak másképp hadonászik az ember, mint egy karddal.

A mögöttünk megjelenő elektromosság semmi jóval nem kecsegtet.

Falconet egy átlagos, mindenféle különleges képességektől mentes bogatyrként kezdi, azonban ahogy halad a sztoriban és fejlődik, akár még, melyek a legtöbb esetben főellenségekből "esnek ki". Ilyen hősi képességekként lesznek a varázslatok és a különleges fegyvertechnikák is számon tartva.Azonban nem csak a harcolás, a kalandozás és az emberi kapcsolatok várnak ránk, hanem hatalmas, bejárható területek is. Nem kell felfedező lelkületűnek lennünk, hogy belefussunk a fontosabb barlangokba, de akinek van rá kedve és ideje, az mindenféle érdekes, eldugott zugot is felderíthet extra kihívásokért és zsákmányért. Eme utóbbi azért is fontos, mert rengeteg alapanyagra fogunk szert tenni, melyekből itókákat és étkeket is tudunk majd csinálni.

Kör közepén állok... az ördögök meg csak néznek, hogy most komolyan Eddát fogok énekelni?

A multizás semmilyen formában nem lesz jelen a Bylinában. Úgy elfelejthetjük a PvP-t és a coop-ot is, ám cserébe végig olyan érzéssel fog ellátni minket a játék, mintha. A fegyverek, a páncélok és az átvezetők rajzolási stílusa is korhűek, úgyhogy a Far Far Games alkotás nem lesz híján a hangulati elemeknek.Sokkal többet nem sikerült kihámozni a fejlesztőcsapatbó. Állítólag így is többet árultak el, mint szabadott volna, de úgy vélem, hogy ez is bőven elég első nekifutásra. Az előadás elérte a célját: sikerült rápörögnöm a játékra. Persze ez a lelkesedés le fog csengeni a következő hetekben, hónapokban, de ha a tűz egyszer meg lett gyújtva, akkor az általa hátrahagyott parázs még fellángolhat később. Ez meg azt jelenti, hogy... öhm... szóval a 2025 egy érdekes év lesz, az biztos. Igen.