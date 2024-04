Sziasztok, nagyjából fél évtizede (!!!! - felfoghatatlan, mennyi idő) nem jöttem bloggal, de ennek nincs különösebb oka, a szenvedélyem a C64 és úgy egészében a retró játékok iránt továbbra is töretlen. Most egy olyan összeállítással érkeztem, ami a 87-es játékok 50 legjobbját sorolja fel 10 percben!

Igen jó ez a válogatás, rengeteg nagy címmel: Kikstart, Maniac Mansion, Rampage, Giana Sisters, Internatioan Karate +, Test Drive, Wizball, Pirates!, Krakout, The Last Ninja, Arkanoid, The Train: Escape to Normandy, Head over Heels voltak a legnagyob kedvenceim az alábbiak közül, de a többi is a mai napig óriási játék!Hamarosan próbálok blogolni 90-es éves válogatást is - ha találok!

Nézd nagyban ezt a videót!