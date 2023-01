Tartalmat gyártok, tehát vagyok!

Sziasztok!

Már az idejét se nagyon tudom, hogy mikor jelentkeztem utoljára blogbejegyzéssel, de most megtöröm a csendet. Igen. Még élek.Hazugság lenne azt állítani, hogy a mögöttem álló időszak életem legsikeresebb, vagy legboldogabb periódusai közé tartozik.Volt itt minden, amit még a legveszedelmesebb ellenségemnek sem igazán kívánnék, már ha egyáltalán lenne ilyen.Viszont talán éppen ezért egy jóleső mentsvárrá vált az animációzás, tartalomgyártás.Persze nem vittem túlzásba ezt a tevékenységet sem, de végig sikerült aktívnak maradnom, legalábbis annyira, amennyire a szabadidőm ezt a tevékenységet engedte, és ezt én most egy kisebb diadalként fogom fel..A csatorna egy kisebb átalakuláson ment keresztül, pontosan úgy, ahogyan én is.Az animációs tartalom maradt, de sokkal inkább az edukációs videók gyártása felé fordultam. Persze folyamatosan próbálom a saját, kissé érdes humoromat is becsempészni a kész produktumokba, de ez nyilván az adott témától is függ, hogy mennyire lehetséges.Igazából miközben magam is tanulok az elkészülő videóknak köszönhetően, úgy egy nyugodt hangvételű, közérthető, és humoros tartalommal igyekszem megörvendeztetni az erre fogékony embereket. Talán ez az a műfaj, amiben a legjobban megtaláltam magam, és az előadás módom hiányosságai sem tűnnek ki annyira.Azért néha még gyártok könnyedebb hangvételű animációkat is, általában ilyenkor kísérletezem valamivel, vagy csak egyszerűen kicsit megörülök.Szerencsére egy nem túl nagy (345 feliratkozó), de nagyon motiváló kis közösség gyűlt körém az elmúlt idő során, akikkel minden videóm alatt jól kitárgyaljuk az adott témát.El nem tudjátok képzelni, hogy milyen jó értelmesen társalogni az adott témáról olyan emberekkel, akiknek hasonló a gondolkodásuk, még ha nem is értenek mindenben egyet veled. Ez egy nagyon jóleső érzés. Minden hozzászólás, vagy lájk nagy öröm.Az elmúlt időbe azért elég sok mindent elkövettem, hogy legalább egy kicsikét szélesebb körben is ismertté váljon a tartalmam.A YouTube algoritmusa nem szeret, de ez nem újdonság, mivel az egy teljesen más jellegű tartalmakra lett kitalálva. Felvettem a kapcsolatot, néhány facebook csoporttal is, akiknek az edukáció a fő profiljuk, de sajnos nem igazán vettek rólam tudomást. Próbálkozok még különböző honlapokkal kollaborálni, de jelenleg ez ügyben sincs különösebb előrelépés.Más Youtube tartalom gyártóknak is kikértem a véleményét, és ennek lett az új karakterem a végeredménye.Kicsit valljuk be nyögvenyelősen megy ez a dolog. A magánéletemben akad már olyan személy, aki igyekszik lebeszélni engem a tartalomgyártásáról, mondván, ha eddig nem történt jelentős áttörés, akkor bizony már ezután sem fog, és egyébként is nagyon sok időmet veszi el.Ezt én nem vagyok hajlandó elfogadni. Sokat fejlődtem. Megtaláltam a hangom. És mivel kapok igencsak pozitív visszajelzéseket is, így egyértelmű, hogy folytatom a dolgot, legalábbis addig, amíg örömömet lelem benne. A kérdés inkább az, hogy mennyire találom meg a módját az emberek elérésének és, hogy mekkora az igény az ilyen jellegű videókra. Az idő ezt majd eldönti.Akinek esetleg vannak tanácsai, vagy építő jellegű kritikája, az nyugodtan leírhatja ide, vagy valamelyik videó alá. Én nem sértődök meg, ha valaki tényleg komolyan segíteni akar.Nyilván itt nem a pénzkeresésről van szó. Azért annyira régen benne vagyok én már ebbe, hogy tudjam mik kellenek ahhoz, hogy ebből valódi karrier lehessen, és ezekből van amire nem vagyok alkalmas, meg van olyan is amitől felfordul a gyomrom.Itt csupán a fejlődésen van a hangsúly, és arról, hogy szeretném megtalálni, megszólítani a hozzám hasonló embereket. Sajnos sok az akadály előttem, és ez így nagyon nehéz, néha megoldatlannak tűnő feladattá vált, de szerencsére mindig jön valami új ötlet.Íme az elmúlt időszakban készült videóim.Fogadjátok szeretettel.KIRAKOTT VIDEÓ, AVAGY A PUZZLE TÖRTÉNETE!A COCA-COLA NYOMÁBAN!A VILÁG LEGMAGASABB EMBERE!MITŐL IS FERDE AZ A BIZONYOS TORONY?HOGYAN HALLUNK? ELMAGYARÁZOM.UTAZÁS A FÖLD LEGMÉLYEBB PONTJA FELÉ!A HIMALÁJA, AVAGY A FÖLD TETEJETORNÁDÓ KISOKOS MINDENKINEK!Humorosnak szánt videók:AZT A GÓGYIS MINDENIT!UTOLSÓ CSEPP EGY GIGANTIKUS POHÁRBÓL!Szeretnék még néhány dolgot megosztani a másik projektemről is, ha nem gond.Bevallom szerettem volna kiadatni az első könyvemet.Nem új keletű az ötlet, hisz már jó ideje írok, főleg horror, illetve fantasy novellákat.Sajnos itt is egy megmászhatatlan hegy tornyosult elém. Nagyon nehéz ismeretlenül, komoly kapcsolatok nélkül bármiben is egyről a kettőre lépni jelenleg. Persze vannak alternatívák, mind például egy olcsó e-book-os kötet kiadása, vagy az, hogy önköltségből jelentetsz meg egy könyvet. Sajnos én ezeknek nem láttam értelmét, mivel ismertség, vagy könyvkiadó nélkül jó eséllyel nem jut el az emberekhez a kész mű.Végül arra jutottam, hogy a történetek egy részét egy másik YouTube csatornán fogom megosztani hangoskönyvként, valamilyen illusztrációval, így nem zavarom össze a már bejáratott csatornám jelenlegi működését sem. Valószínűleg különböző ingyenesen felhasználható videókat, valamint hangeffekteket, zenéket fogok felhasználni hangulatfokozóként, de ez még a közeljövő zenéje. Megfelelő időben majd megosztom ezúton is a részleteket, de most már zárom soraimat. Remélem mindenkinek jól kezdődött ez az új év.Köszönöm, hogy most is időt szakítottál rám.Nemsokára újra jelentkezem.