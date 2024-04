Érdekességek a videojátékok világából

Összegyűjtöttem 10+1 érdekességet a videojátékok világából, amikről talán még te sem hallottál. Kezdjünk is hozzá.

A Half-Life minden idők legkelendőbb FPS játéka volt a Guinness-rekordok könyvének 2008-as játékos kiadása szerint. A Half-Life nem csak átformálta az FPS játékok műfaját, hanem egy fantasztikus sci-fi történetet is adott hozzá. 2008-ra pedig több, mint 9.3 millió példány kelt el belőle.A PUBG alkotói megpróbálták beperelni a Fortnite készítőit. A PUBG fejlesztői a Bluehole szerint az Epic Games lemásolta a játékukat, mivel a Fortnite is egy battle royale. Az ügyet ejtették, mivel az ötlet már korábban létezett egy 2000-ben megjelent japán filmben, aminek a címe is Battle Royale volt.A Counter-Strike kezdetben egy egyéni Half-Life mod volt. Minh Le és Jess Cliffe hozta létre a Counter-Strike első egyedi térképét 1999-ben. Ezt követően kérték fel őket a Half-Life fejlesztői, hogy készítsék el a játék teljes verzióját.Az Assassin?s Creed eredetileg a Prince of Persia mellékjátéka lett volna. A mögötte álló stúdió azt a megbízást kapta, hogy hozzanak létre egy új Prince of Persia játékot Assassin alcímen, ami kihasználja a konzolok nyújtotta lehetőségeket. Végül rájöttek, hogy ennek egy teljesen más játéknak kell lennie.A Super Mario Kart kézikönyve azt tanácsolta a játékosoknak, hogy csaljanak, és nézzék meg egymás képernyőjét. Ez természetesen a nagy, vaskos CRT televíziók idejében történt, így szinte lehetetlen volt nem látni, hogy mit csinál a másik játékos.A 16-os szám mindenhol jelen van a No Mans Sky-ban. Sok játékfejlesztő szeret easter egg-eket elrejteni a játékaikban és ezzel a Hello Games is így tett. A 16-os szám megtalálható az univerzumban, és tulajdonképpen minden galaxisban 1616 bolygó van, 16 portál található, és a játék 2016-ban jelent meg.A The Sims eredetileg építészeti szimulátornak indult. A Sims-ek először azért kerültek a játékba, hogy a játékosok lássák, miként fognak működni az általuk épített házak. A fejlesztők azonban rájöttek, hogy a Sims-ekkel sokkal érdekesebb lesz a játék.Az első Battlefield játéknak mindössze 14 fejlesztője volt. Manapság a videojátékokon több száz vagy akár több ezer emberből álló csapatok dolgoznak, de 2002-ben ez még korántsem így volt. Ha belegondolunk, a régi játékok sokkal egyszerűbbek voltak és nem kellett külön színészt felvenni egy animáció felvételéhez sem.Ha február 14-én játszol a Rise of the Tomb Raiderrel, egy különleges üzenet jelenik meg. Nem, ez nem a Valentin naphoz kapcsolódik, hanem február 14-én van Lara Croft születésnapja a Tomb Raider univerzumában. Továbbá ekkor jelent meg a Tomb Raider I-III Remastered is.A Dark Souls fejlesztői megtrollkodták a játékosokat egy medállal. A karakter létrehozásakor lehet választani különféle tárgyakat és ezek között van egy medál, ami semmire sem jó és nincs kihatással a játékra sem.A Grand Theft Auto: San Andreas minden idők legkelendőbb PlayStation 2 játéka volt.A 2009-es Guinness-rekordok könyvében a GTA: San Andreas-t a legsikeresebb PlayStation 2 játékként említette meg, amiből csak PS2-re 17 millió példányt adtak el.További írásaim: https://noreszweb.hu