The Elder Scrolls Online: Morrowind előzetes

Ahh Morrowind, a tizenöt éves csoda. Jött, látott, és tarolt nem csak az rpg világában, hanem az akkori ranglistákon is a Neverwinter Nights játékkal karöltve, mellyel első helyekért folyó véres csatákban vett részt. A monumentális világ és történet, mely megosztja a közönséget pozitív és negatív irányban minden kétséget kizáróan ikonikus, gyermekkorunk egyik meghatározó játéka.

Ebből kifolyólag, mikor Zenimax bejelentette a Morrowind kiegészítőt az Elder Scrolls Online-hoz, kiesett kezünkből az ebédidővel együtt járó villa, meg sem éreztük, hogy beleállt lábunkba. Hallottuk az ominózus játéknak a jó hírét, rossz hírét, és ugyan sikerült a sok negatív visszhang ellenére is Zeniéknek kijavítani a hibákat és fellendíteni az ESO hírnevét, sokan kételkedő szemekkel nézik a kiegészítőt, amit inkább kötelezően megvásárolandó dlc-nek titulálnak.Már az elején kiderül, hogy, hisz a készítők állítása szerint Vvardenfell geográfiai adatai a Morrowind-ből lettek átemelve, így minimum akkora játéktérre számíthatunk, és ez a matematika állása szerint 40%-kal nagyobb, mint Orsinium, az eddigi legnagyobb dlc-s zóna. Emellett, mivel, sehol sincs corprus fertőzés cserébe egy színesebb élővilágot kapunk, meg a járulékos gombatermőföldeket, néha épülettel kiegészülve.

Sadrith Mora-i Tájkép kecskével.

Vvardenfell-t alapvetően Dunmer, avagy sötét elf házak uralják, megfűszerezve az Ashlander-ekkel illetve a Morag Tong-al, akik politikailag korrekt orgyilkosságokkal tartják meg a rendet a házak között, mert azért nyílt háború nem kellene ide. Még. Ennek a közepébe csöppenni bármely kalandor álma, hisz meló mindig van, nem beszélve arról, hogy még az elején magával Vivec-el is találkozhatunk, hogy megoldjuk az őt és az egész épülő város legégetőbb kérdését: ki lopja el az ő erejét?A történet, annak ellenére, hogy nem a Bethesda fejleszti a játékot, újfent nagyszerűre látszik sikeredni. Rövid bétatesztem limitáltan engedett bepillantást az intrikákba, fenyegetésekbe, illetve titkokba, de. Testközelből tapasztalhatjuk meg a Morag Tong kihatását a nemesi házakra, mely egy egyszerű rokon eltűnésével kezdődik, avagy lépésről lépésre figyelhetjük meg egy tehetséges mágus szolgának felemelkedését a ranglétrán, miközben elfelejti, hogy miért is akart oda eljutni. És ez még csak a kezdet?

Balmora is milyen sugárzóan békés. Höhö, még.

van beígérve, de szinte biztos, hogy ez sokkal több lesz már abból kiindulva, hogy bejön az új kaszt, a Warden, akik Vvardenfel-en kezdenek, és új karaktert kell indítani hozzájuk. Sokoldalú választás a Warden, aki a három választható képességfától függően tankol (Winter's Embrace) heal-el (Green Balance) vagy bombáz (Animal Companion). Egy jól összerakott Warden egyszerre csinálja mindhármat.Új pvp opció is be lesz vezetve, a Battleground-ok, melyek kicsi pályán, gyors leforgású megmérettetések 4v4v4 felállásban. Háromféle harctéren lesz háromféle meccstípus: Team Deathmatch (ölni ölni ölni), Capture the Flag (zászlóóóóó) és Domination (pontgyűjtögetős, álláselfoglalós). Egy meccs tizenöt percig tart - vagy ameddig az egyik csapat el nem éri a maximum ponthatárt, így

Urunk Vivec és a kőbe beépülő cica.

Természetesen a pve játékosok sem lesznek kihagyva, ők két új public dungeon-t, és egy új Trial-t kapnak. Az első dungeon egy Dwemer rom, a kimondhatatlan nevű Nchuleftingth, ahol egy kutató munkásságát kell elősegítenünk, miközben egy sírrablóét akadályozzuk. Természetesen, ha nem a törpe régészet a kedvelt tárgyunk, a Forgotten Wastes vár ránk, ahol egy rég elfeledett Dunmer ház maradványai találhatóak. Itt egy gyilkosságot kell felgöngyölíteni, na meg utánajárni a barátságtalan helyi kultistáknál, hogy miért jó nekik, ha felélesztik ezt a nem minden ok nélkül elpusztult sötét elf klánt.Ezen kívül egy új Trial-el is bővül a repertoár, melyet Hall of Fabrication-nek hívnak. A találó név abból fakad, hogy Tel Fyr tornya alatt valamilyen titokzatos okból kifolyólag megnyílt egy portál egy ismeretlen síkra, ahonnan automaták özönlenek be a világra, hogy azt szépen átalakítsák a saját képükre. Kezünket (a másik tizenegy játékoson kívül) a már ismerős Divayth Fyr fogja fogni, ahogyan átlépünk a portálon, és elsőként tapodjuk a Fabrikáció Csarnokát.

Maci vs. láva-hő-hegyomlás. Azt hiszem, besegítek.

Új tárgy szettek, craft-olási stílusok, otthonok, bútorzatok, és tervek hozzá, nem beszélve a rengeteg gyűjthető dologról, titulusokról és festékekről. A Champion Pont maximumát is kitolták, és ehhez lett a tapasztalati pont ív igazítva. A rossz dolgok akkor kezdődnek, amikor meglessük a kasztok balansz kísérleteit, amik állítólag nem sikerültek jól.A legnagyobb probléma állítólag az, hogy mindegyik kasztot levágtak a fenébe, a Sorcerer-en kívül, ahelyett, hogy a Warden-t a szintjükre emelték volna. A healer Templar, illetve a Dragon Knight-ok kapták a legnagyobb pofonokat, de a páncélok és a Champion pontok passzívjai is a rossz irányba változtak.

Seyda Neen ahol a bogár is nagy lábakon jár

Szerencsénkre odébb van még a megjelenés, június hatodikáig sok nap fog eltelni, bármi változhat, viszont amit eddig láttam, és tapasztaltam azok alapjánA történet továbbra is megfogó, a grafika csinos, a zene makulátlan, és a mostani pts patch-ből adódó problémák, hasfájások még nem szabadulnak rá a live szerverekre, így remélhetőleg nyáron egy olyan megjelenéshez lesz szerencsénk, melyeredetileg a játéktól, hogy lehet ettől függetlenül is nagyot alkotni.