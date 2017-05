Quake Champions bétateszt előzetes

Talán nem nagyképűség azt állítani, hogy a Quake sorozat, abből is kiemelve a harmadik rész az egyik leghíresebb az arena-shooter-ek között, igazán méltó ellenfele megjelenésekor csak a Counter Strike lehetett, bár az később jelent meg, hivatalosan 2000 végén. Nem lehet tudni, hogy pontosan miért is olyan leláncoló és addiktív a játék - talán a pergős akció, talán a gyors meccsek, robbanások, fröcsögés...

Vagy épp ahogyan Istvánka mindenki lealáz egy Lan-partin és a következő menetben "tévedésből" mindenki őt aprítja, amikor respawn-ol, illetve helyenként megdobálják nehezebb elektronikai kütyükkel (CRT monitor), csak, hogy a többieknek is legyen esélye. Nos, új játékunk, a Quake Champions újra fel fogja velünk idéztetni ezeket az elmúlt szép emlékeit.A játék első ránézésre nem tűnik egyébnek, mint egy Quake 3 felújításnak, és nem állnánk túl messze az igazságtól. A kezdeti bétateszt időszak valóban erre enged következtetni, viszont szerencsénk van, mert, aki egy kicsit is megnézi közelebbről a dolgokat, az látni fogja, hogy itt többről van szó. Úgy vélem, itt, hozzátéve a CS:GO ládanyitogató aspektusát. Nézzük is meg közelebbről is ezeket az elemeket.

Micsoda megnyerő kis dália.

Nem lehet szépíteni,. Három pályával, avagy arénával találkozhatunk, melyek közül kettő már ismerős lehet a veterán Quake rajongóknak: Burial Chamber, Blood Covenant és a Ruinsof Sarnath. Ezeken a pályákon lehet aprítani egymást a régről visszaköszönő, ismerős fegyverekkel.Ezek lennének a Heavy Machinegun, Super Nailgun, Super Shotgun, Rocket Launcher, Lightning Gun, és végül, de nem utolsósorban a Railgun. Ha hozzádobjuk a Team Arena kiegészítőt a Quake 3-hoz, akkor fog igazán látszani, hogy mily. Hiányzik a Plasma Gun, BFG, Chaingun és a Proximity Launcher, illetve a Super Nailgun tüzelése is a Machinegun-éhoz hasonló, nem pedig a Shotgun-éhoz. Reméljük, hogy ezek, vagy ezekhez hasonlóan badass fegyverek még jönni fognak.

A Nailgun olyan, mint a Machinegun... csak sokkal jobb.

A játékmódok a megszokottak, Deathmatch, Team Deathmach, és egy új mód, a Duel is megjelenik, bár igencsak kevés ez a három, ami eddig elérhető volt. A menüben kettő lelakatolt lehetőség volt feltüntetve, így még két játékmód biztosan várható, amelyekből az egyik szerintem a Capture the Flag lesz, egy ilyen klasszikus módot kihagyni bűn lenne.A másik is remélhetőleg egy multiplayer mód lesz, és a single player-t, ha csinálnak olyat, egy külön menüben dugják el. Pro orientáltnak tűnik a játékmenet, de jómagam is bele tudtam jönni pár játék után, annak ellenére, hogy ritkán találkozom kompetitív fps-ekkel, és néha-néha el tudtam érni egy második helyet is meccsek végén.A Rainbow Six Siege elemei, de az az egy biztosan, a bajnokok formájában jelenik meg. Nyx, Scalebearer, Anarki, Slash, Clutch, Galena, Ranger, Visor, Sorlag; ezek közül néhány név már ismerős lesz, hisz már láttuk őket a sorozatban., passzív és aktív formában megjelenve.

"It's over anakin i have the high ground..." and a double barreled

A passzív erők annyira nem veszélyesek, teszem azt Galena passzívja, hogy az élet bónuszok felkapása az aktívjának a cooldown-ját is 5%-kal csökkentik, vagy Rangeré, ha tévedésből a falon akarna átmenni rakétával, akkor 20%-kal kevesebbet sebződik bugyuta feje, nem annyira játéktörők.Az aktívak viszont már sokkal problematikusabbak tudnak lenni. Slash például egy plazma csíkot húz maga után egy ideig, amibe, ha ellenség belelábatlankodik, akkor sebződik. Ezt a csíkot be is tudja robbantani, ami a lábatlankodó lábába kerülhet. Ha meg igazán szemetek akarunk lenni, akkor használjuk Nyx-et, aki láthatatlanná és sebezhetetlenné tud válni egy kis időre, majd, ha egy ellenséges bajnokban materializálódik a képesség végén, akkor szegény ellenség kipukkan. Jó, láthatatlanul nem lehet lőni, tárgyakat felszedni, meg, de nem lehet minden túl tökéletes.

Eme homokkő ejj be szép.

A bajnoki képességekből fakadóan egy új pickup is megtalálható a pályákon, ami a homokóra. Ezek hármasával vannak elszórva általában, és egynek a felszedése 10%-kal csökkenti az aktív képesség cooldown-ját. Emellett továbbra is jelen vannak a megszokott élet, páncél, töltény, és fegyver bónuszok, a nagy páncél és a nagy élet, végül a Quad sebzés, mely. Csak lehetőleg ne 1 hp-val vegyük fel.A CS:GO ládanyitogatás meg úgy jön ide, hogy a profilunk meccsek után xp-vel gazdagodik, és szintlépésnél megdob a játék ládákkal. Ezek a dobozok, vagy táskák, éppen amit kapunk / veszünk, kettő vagy három kozmetikai elemet tartalmaznak. Ezek semmiféle powerup-ot nem jelentenek, csak szebben néz ki karakterünk, amikor egy partizán rakétának hála a darabjaira robban.

Ezeknek nagyon kell az egyedi hupilila rakétavetőm. Vagy a Quad, tudja a fene.

Emellett fegyver skin-eket is találhatunk bennük, melyeknek segítségével a retro érzés tökéletesen reprodukálható lehet, hisz lehet, hogy béna a kezdő gépfegyver, de, ha olyan szép piros, mint a Quake 3-ban, akkor minden meg van bocsájtva. Bajnokokat eléggé valószínűtlen, hogy lehet ládákban találni, amit a Bethesda a két kiadási formával magyaráz meg indirekt módon. Erről majd lentebb.: Platina, Bajnoki Pontok, és Szilánkok. Platinával lehet ládákat venni, melyekben az értékes cuccok vannak, illetve, aki az ingyenes verzióval játszik, az ebből tud Bajnokokat véglegesen megvenni. Szilánkokkal egyedi kozmetikai dolgokat lehet beszerezni, végül a Pontokért táskákat lehet kapni, melyekben a kevésbé értékes dolgok bujkálnak, illetveAki meg fogja venni a játékot, annak csak annyi előnye lesz az ingyenes verzióval szemben, hogy az összes bajnok meg lesz neki, így

Saláta Jenő, a második helyes nagyképű.