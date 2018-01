Dragon Ball FighterZ bétateszt előzetes

Nagy biztonsággal állíthatjuk, hogy az E3 előtt senki nem gondolta volna, hogy az egyik legnagyobb felhajtás és érdeklődés egy Dragon Ball Z játék körül fog kialakulni, de lássatok csodát, pontosan ez történt. Az üdvöske nevezetesen a Dragon Ball FighterZ, és az első benyomások tényleg egy nagyon ütős kis cuccot ígértek. A Gamesconon később még tovább erősödött a várós-faktor, pár napja pedig eljött a nyílt bétateszt ideje is. Rá is tettük a mancsunkat, lássuk, miből élünk!

Biztos vannak néhányan, akik most hallanak először a stuffról, nekik mondjuk el, hogy természetesen egy, elsősorban online mókára kihegyezve. A fejlesztő az az Arc System Works, amelynek például az egészen jól sikerült BlazBlue, vagy Guilty Gear fűződik a nevéhez. Mondhatni úgy működik az egész, mint a 2D verekedős cuccok, annak ellenére, hogy nagyon pofás, Unreal Engine 4 által hajtott 3D grafikával rendelkezik.A kinézet egyébként a dolog fő erősségei közé tartozik, ki merem jelenteni, hogy ez. Ha megnézitek a képeket, láthatjátok, hogy az interfacet leszámítva szinte olyanok, mintha az animéből fotóztam volna ki őket, ami azért nem egy rossz teljesítmény.

Hatalmas a küzdelem. A hajam továbbra is tart.

Először is megemlíteném, hogy megbízhatóság és stabilitás terén sajnos gyakran gondok akadtak a bétával, esetenként belépni sem engedett a szégyentelen. A problémát a Namco is elismerte, úgy volt, hogy emiatt a zűr miatt meg is hosszabbítják a teszt időtartamát, aztán ettől végül eltekintettek, hát lelkük rajta, ez azért így meglehetősen "érdekes" volt. Azért szerencsére persze sikerült játszani vele, ha épp kegyeskedett működni, akkor egy online harcmódot és egy tutorialt próbálhattunk ki, valamint bóklászhattunk kicsit az online lobbyban, interakcióba lépve más játékosokkal.Nyilván a lehetőségek túlnyomó része egyelőre zárva maradt előttünk, de azért megtudtuk például, hogy hogyan is fog kinézni az avatar-rendszer: a játék elejénl, aki kicsinyített, amolyan gyerekrajzfilmes formában végig képviselni fog minket, amikor az online lobbyban chatelünk a többi játékossal, vagy ép ellenfelet keresünk, stb. Szerencsére többféle színben is kiválaszthatjuk őket (pl. a ruhájukat), így még könnyebben megkülönböztethetőek leszünk akkor is, ha esetleg az adott lobbyt elözönlenék a Vegeta avatarral rendelkezők.

Ebben a formában kevésbé félelmetes a csillagharcos.

Nézzük a legfontosabb attrakciót, ami ugyebár nyilván maga a harc és a harcrendszer. Úgy működik, hogy, de közülük egyszerre csak egy van ténylegesen a képernyőn. A másik kettőt időnként behívhatjuk segíteni, vagy akár váltogathatjuk is őket, ha a helyzet vagy a kedvünk úgy kívánja.Egészségünk szintjét egy sárga mérővonal jelzi, de van egy másik fontos mérő, a kék is, amely azt mutatja, hogy mennyire fog tudni feltöltődni a karakter egészsége, ha egy kicsit kivesszük őt a bunyóból. Ez a rendszer bár egyszerű és sokszor láttunk kísértetiesen hasonlót, mégis nagyszerű, hiszen lehetőséget teremt egy kis taktikázásra is a sajnosmellett.

Nyugi van srácok, érkezem!

Szerencsére a játékmenetről is az mondható el, hogy relatíve egyszerű és könnyen elsajátítható. Alapvetően a nyomógombokra és azok egyáltalán nem bonyolult kombinációira hagyatkozunk, ami nekem személy szerint sokkal szimpatikusabb, mint például az analóg stickel való bűvészkedés, ami néhány másik játék jellemzője.Egyes kombókhoz azért persze kelleni fog a stick, de tényleg nagyon ritkán, véleményem szerint akinek netán fóbiája van tőle, az is képes lesz számtalan meccset behúzni. Mindenképp-ezek azok, amiken valójában áll vagy bukik a siker.

Leverek neki hármat, két keményet meg egy lágyat.

Az animéban (és jó pár Dragon Ball-játékban) fontos elem a harcosok átváltozási képessége, amikor Goku vagy Gohan magyar fordításban szuperharcossá vagy megaharcossá válik, nos, ez benne is van meg nem is a FighterZ-ben. A harc elején ugyan kiválaszthatjuk pl. az SSJ2 formát, de játék közben már nem tudunk átalakulni, illetve át tudunk ugyan, de csak pár különleges kombó erejéig, mert utána visszaalakulunk a kezdeti formánkra-remélem, érthetően fogalmaztam meg a dolgot.Mit is mondhatnék? A benyomásom a technikai zűrők által beárnyékolt bétateszt után az, hogy, ugyanakkor kissé felemás érzéseim vannak a tényleg nagyon látványos és pörgős, ellenben sok esetben borzasztó kaotikus és átláthatatlan küzdelem miatt. Hozzáteszem, nem vagyok a műfaj szakértője, de van egy olyan érzésem, hogy a rajongóknak ez nagyon be fog jönni, és amellett se menjünk el, hogy a valódi megjelenéskor bekerülő rengeteg irányítható karakter, a single player és az új online-módok tükrében is más lehet a leányzó fekvése.Egyelőre annyit mondanék, hogy ígéretes darab, aztán hogy lesz-e belőle a Naruto-játékok trónjának követelője, az kiderül a megjelenéskor.