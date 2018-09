Call of Duty: Black Ops 4 - Blackout és multiplayer próbakör előzetes

Szoktam mondani, hogy három dolog biztos az életben: az adó, a halál és hogy idén sem maradunk új Call of Duty-játék nélkül. Idén a Treyarch próbálkozik be a Black Ops negyedik felvonásával, ráadásul 19-re lapot húztak, ugyanis egyjátékos kampány nélkül indítják útjára a játékot, így "mindössze" egy zombi módból egy már jól megszokott többjátékos módból, és a manapság roppant trendi battle royale móddal felvértezve rajtol a cucc, utóbbi kettőhöz pedig a fejlesztők kipróbálható bétával kedveskedtek a rajongóknak. Természetesen mi sem maradhattunk ki a dologból, rengeteg órát öltünk bele, szóval nézzük is, hogy mit sikerült kotyvasztaniuk idén a Treyarchosoknak.

Amint megkaptam a bétakulcsot, első körben lehetőségem nyílt a hagyományos multiplayert tesztelgetni, amire annak tudatában voltam kíváncsi, hogy a játék jelentős részét ez teszi majd ki, és érdekelt, hogy vajon a többjátékos mód fog-e egy olyan minőséget szállítani, amivel indokolható a Black Ops 4 tripla-A árral való megbillogozása. Bár szinte minden Call of Dutyval kapcsolatos iromány jól megszokott sablonszövege az "akinek eddig tetszett, annak most is fog", azért nem szándékozom ennyivel megúszni, mert habár az alapok továbbra is ugyanazok, azért egy-két dologban igyekeztek variálni.10 specialista közül választhatunk, mindannyian rendelkeznek valamiféle egyedi kütyüvel, amik megbolondítják a küzdelmeket, ez lehet például egy kifeszített drót, melyen az első áthaladó delikvens komoly sebzést szenved el, de akad olyan is, aki tetszés szerint helyezhet el egy készüléket, mely körül csapattársaink szabadon újjéledhetnek, abszolút kedvencem viszont a Firebreak volt, aki a környezetében lévő ellenfeleit radioaktív sugarakkal tudja megszórni, ezáltal például falon keresztül is képes megölni akár több embert is anélkül, hogy azok tudnák, mi történt.Papíron jól hangzik, menet közben is kifejezetten élvezetes, amikor egy szerencsétlen flótást az egyik ilyen kütyünk végez ki,. A Black Ops 4 esetében itt vannak ezek az eszközök, de végeredményben úgyis azon lesz a hangsúly, hogy a kezében lévő mordállyal hogyan bánunk.

Egy ezresbe, hogy vissza tudom pörgetni az időt!

Továbbra is alakíthatunk ki magunknak különféle loadoutokat, melyekben kedvenc flintáinkat és perkjeinket állíthatjuk össze és menthetjük el, e téren nem történt túl nagy változás, ahogyan a játékmódok is többnyire változatlanok maradtak, azonban a Heist névre keresztelt mód képében igyekeztek valami újdonságot csempészni az egyébkénti választékba. Ezt úgy kell elképzelni, mintha fognánk a Counter-Strike alapvetését, miszerint egy bizonyos mennyiségű velutával kezdjük a meccset, majd az objektív teljesítésével - ami esetünkben egy pénzeszsák megszerzése, és annak a megfelelő helyre juttatása lesz - és gyilkosságok begyűjtésével tudjuk ezt növelni.Az összeharácsolt pénzünkből vásárolhatunk a következő körben újabb stukkereket, azokra különböző célzókat, tartozékokat, perkeket, minden egyéb jóságot. Bár egy hangyányit rövidek a mérkőzések, bőven meg lehetne növelni a győzelemhez szükséges körök számát, kifejezetten üdítő volt játszani ezzel a móddal, kíváncsian várom, hogy érkeznek-e esetleg még újdonságok a teljes megjelenéssel, vagy a Heist lesz az egyetlen új jövevény. A pályák tökéletesen lettek megtervezve, könnyen memorizálhatóak,, arról meg már nem is beszélve, hogy egészen változatosra sikeredett az a néhány térkép, amit ki lehetett próbálni a tesztidőszak alatt.Ami a grafikát illeti, továbbra is ugyanazt a minőséget szállítja a Black Ops 4, mint amit már megszoktunk, talán itt-ott elszórva néhány magasabb felbontású textúra, nagyobb látótávolság, de

Mert a pisiszünet nem maradhat el!

És, hogy az előzetes elején feltett kérdésemet megválaszoljam, miszerint ez elég lesz-e egy teljes árú játékhoz, én úgy érzem, hogy nem. Összehasonlításképp ott van például a már említett Overwatch, mely összegészében egy multiplayer módból áll, viszont ott a karakterek képességei és a csapatok összetételének változatossága folyton hoz egy olyan frissességet, ami mindig újra és újra bevonzza a játékost, de, ami miatt visszatérhetnének azok is, akik egyébként nem feltétlenül tudják órákon át tartó játék után is örömüket lelni a Call of Dutyban.Természetesen ez nem fog számítani, lévén az előző öt Call of Dutyt is szép számmal vásárolták meg azok, akiknek minden igényét kielégíti a multiplayer szekció, viszont, hogy a rajongókon kívül fog-e megszólítani valakit a Treyarch fejlesztése? Amennyiben mindössze a már eddig is látott multiplayer módból állna a cucc, azt mondanám, hogy nem, viszont nem elfelejtendő, hogy e mellé csapnak egy zombi módot is, és egy battle royale-t is, mellyel szintén lehetőségünk volt bétázni.(Battle Royale)Nagy kedvelője vagyok a battle royale műfajnak, azonban a két nagyágyú, a PUBG és a Fortnite nem elégíti ki minden igényemet e-téren. Míg az Epic Games munkájába hónapokig nagy örömmel vetettem bele magam újra és újra, amint megjelentek a csodabogarak, akik 200 kilométer per órás sebességgel malterezik körbe magukat a legnagyobb természetességgel, miközben épp ellőném az áldozatot, töröltem a játékot, és azóta sem néztem vissza. A PUBG egy fokkal közelebb áll hozzám, ugyanis a taktikus megközelítés jobban fekszik számomra, azonban az a tonnányi bug, textúratöltögetés és akadás amit minden meccs során el kell viselni, több, mint kiábrándító.

Az elnök emberei.

Tehát gyermeki lelkesedéssel vetettem bele magamat a Treyarch elképzelésébe a battle royale játékmódról, ki is választottam a nekem szimpatikus karaktert, kiugrottam a repülőből a térkép egy véletlenszerű pontjára, majd az ezt követő 5 perc azzal telt, hogy próbáltam megfigyelni, akad-e a játék bizonyos cselekvések hatására. A landolást követő egy-két másodpercben van egy kis laggolás, azonban utánaEgyedül a zombikkal feltöltött pályarészeken tapasztaltam némi akadást, viszont ezek sem voltak elviselhetetlenek, így kijelenthető, hogy optimalizálás terén odarakták magukat a fejlesztők, ésSokan már előre azt várták a Blackouttól, hogy ez majd megfelelő alternatíva lehet a PUBG és a Fortnite helyett, azonban én úgy látom, hogy ha a kettő közül hasonlítani kéne valamelyikhez, akkor inkább az utóbbira hajaz. Egy sokkal árkádosabb és gyorsabb élményt kínál, mint a PUBG, de még az Epic Games játékánál is sokkalta pörgősebb, így itt nem nagyon fog megesni, hogy esetlegesen egy-egy mérkőzés akár 45 percig is elhúzódhat.

Szegény, még nem tudja, mire vállalkozott...

Rengeteg felvehető fegyver, lőszer és kütyü található meg a pályán, akkora mennyiségről beszélhetünk, hogy szinte. Találhatunk távcsöveket is, melyeket bizonyos stukkerekre aggathatunk, no meg persze tartozékokat is, mint például a bővített tár, válltámasz, vagy a különféle célzók, de perkeket is fellelhetünk elszórva a játéktéren.A problémák viszont ott kezdődnek, amikor a lootot nem csak nézegetni akarjuk a földön, hanem fel is szeretnénk venni, ami valljuk be, egy eléggé gyakori megmozdulás lesz, ha Blackoutozunk. A PUBG inventory rendszere még konzolon is kifejezetten felhasználóbarátra sikeredett, a Fortnite szisztémájáról meg már nem is beszélve,, ennyi idő alatt pedig bőven mögénk settenkedhet egy játékos.Mondhatnám, hogy gyakorlat teszi a mestert, és idővel ezt is bőven meg lehet szokni, azonban nekem több órányi játék után sem állt rá a kezem, természetesen ez a konzolos változatra érvényes elsősorban, PC-n vélhetőleg ennél azért jobb a helyzet.A battle royale módtól elvárható feszültség itt is megvan, azonban nem hittem a szememnek, amikor azt kellett néznem, ahogyan egy-egy játékos a jól bevált, Call of Dutyra jellemző csúszás-ugrás kombóval tért ki néhány húzós helyzetből, ezzel teljesen komolytalanná téve az adott szituációt, arról meg már nem is beszélve, hogy ez körülbelül a Fortnite körbeépítős mechanizmusával egyenlő röhejesség szintjén. A pálya kialakítása is egész pofásra sikeredett, viszont dizájn szempontjából nem nagyon tudtam megbarátkozni ezzel a napsütéses, tengerparti settinggel, ráadásul a különféle városok és placcok nem nyújtanak akkora változatosságot, ami miatt élveztem volna, hogy mindig máshol ugrok ki.

Mert hát illik kiöltözni a jeles alkalmakra, ugyebár...

Egy kifejezetten megkérdőjelezhető húzás azonban, hogy a pálya kapott egy földalatti részleget is, mely bár nem a térkép egésze alatt terül el, viszont kifejezetten méretes "pincét" sikerült összeraknia a srácoknak, amivel az egyetlen probléma az, hogy le lehet menni egy ponton, a hosszú folyosók által messzire el tudunk menni, viszont a másik végen nincs kijárat, ezáltal, ha éppen szűkül a kör, akkor időt és életerőt veszíthetünk azzal, hogy visszarohanunk a körön kívülre.Konklúzióként talán azt tudom levonni, hogy a Blackout egy megfelelő alternatíva lehetne a Fortnite-ra, viszont, mivel 60 dolláros áron lesz elérhető, így nem biztos, hogy meg tudja majd szólítani a Treyarch és az Activision azt a célközönséget, akik inkább az Epic Games játékát pörgeti nap mint nap, ámbár azoknak, akik minden évben beruháznak az aktuális Call of Duty-játékra, azoknak megfelelő adalék lesz a battle royale. Én úgy gondolom, hogy a Battlefield V lehet majd az, ami leváltja a PUBG-t, viszont erre majd novemberben visszatérünk.Végezetül pedig, elég lesz-e ez a mennyiségű tartalom egy tripla-A áron kínált Call of Dutyhoz? Nem lenne fair húzás már most levonni a következtetést, ugyanis nem tudjuk, hogy a zombi mód mégis mennyi mindent nyújt majd, de az biztos, hogy bár üzleti modell szempontjából valóban újítónak számít a Black Ops 4, játékmenet szintjén semmi forradalmival nem sikerült előrukkolniuk, legalábbis a látottak alapján.