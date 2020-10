Call of Duty: Black Ops - Cold War - Multiplayer próbakör előzetes

Lehet-e még újat mutatni Call of Duty terén? Minden évben integrálhatnánk ezt a kérdést a Call of Duty-tesztjeinkbe, és valljuk be, jogosan. Az Activision szerencsére az utóbbi években helyes pályára állt a szériával, főleg a Modern Warfare - Warzone kettős után, és amikor meghallottuk, hogy közvetlen folytatást kap az első Black Ops, akkor nagyon megörültünk neki. Habár azt még nem tudjuk, hogy az egyjátékos élmény milyen lesz, de a többjátékos móddal bétáztunk, nem is keveset, így az alábbiakban olvashatjátok a tapasztalatainkat.

Kell-e nagy innovációkra számítani idén? Nem. Ez ismételten ugyanaz a formula, amit megszoktunk a kezdetek óta, csak éppenséggel friss pályafelhozatallal, átalakított fegyverekkel, és egy. De erről majd később. Call of Duty: Black Ops - Cold War bétája során lehetőségünk volt egyébként meglepően sok játékmódot kipróbálni. Nyilván jelen voltak a szokásos 6v6 módozatok, mint mondjuk a hagyományos Team Deathmatch, a Kill Confirmed vagy a területfoglalós finomságok, ugyanakkor ezeken felül is volt mit tenni.A 12v12-es részlegen például a Combined Arms fogadott minket, melyen belül is különféle játékmódok akadnak (Assault, Domination), azonban végeredményben itt annyi a lényeg, hogy nagyobb csatatereken darálhatjuk meg egymást.

Ebben a kis tengerparti kalyibában veretem a bulit, amikor épp nem hidegháborúzok

Tulajdonképpen, ami során több, kisebb létszámú csapat kerül be egy nagyobb méretű térképre. Halálunk után újraéledhetünk egy társunkon, avagy ha a teljes osztagot kinyírták, akkor a szokottnál többet kell várnunk az újraéledésre. Mindkét esetben egy ejtőernyővel zuhanunk be.Itt használhatjuk a loadoutjainkat, ugyanakkor lootolásra is van lehetőség, például elengedhetetlen, hogy farmoljuk a harc hevében az urániumot, amivel feltölthetjük a kihelyezett bombaállomások egyikét. A cél természetesen az, hogy minél több bombát robbantsunk a csapattal.Egy határozottan hosszú, ám pörgős őrületről van szó, ami, mégis hiányolják belőle a folyamatos előrehaladást. Nem fogja megváltani a világot, nem lesz a Fireteam: Dirty Bombból ezután iparági sztenderd, de egy kis plusznak egyáltalán nem rossz.

Olyan intenzíven fekszek és nézem a csempét, hogy még a fegyóm is motion blurös lett!

A szokásos fegyverek most is visszaköszönnek, rengeteg testre szabhatóság mellett. A bétában. Egy komplett cikk is kevés lenne arra, hogy minden kombináció élményéről beszámoljunk, így inkább egy olyan tényezőre térünk rá, ami általánosabb, és vélhetően többeket érdekel: a fegyverérzetre.Kezdjük azzal, ami tetszett, és javulásként éltük meg a korábbi etapokhoz mérten: a találatok bevitele talán még soha nem volt ennyire ütősen tető alá hozva. Talán nem is gondolná első blikkre az ember, de egy lövöldözős játékban rengeteg apró faktor teszi össze, hogy mikor válik effektíve kiválóvá a lövöldözési mechanika, itt pedig a találatok nagyon el lettek... találva.A hit marker animációja, a találatnál a hang, az életerő csíkok zuhanása sebzésnél, mind-mind úgy lett megalkotva, hogy azok. Újra és újra maga elé vonz a program azzal, hogy egy pillanatig sem akarjuk mellőzni ezt a fajta élményt, és még a tavalyi epizódhoz mérten is sikerült itt fejlődni. Kis dolgoknak tűnnek ezek, de a végeredményt az ilyen apróságok teszik egy egésszé.

Azt mondták, egy óra lesz a pizza, de arról nem volt szó, hogy füstjelzés is lesz

Amit viszont már kevésbé tudtunk megemészteni, azok a fegyverhangok és sok esetben a visszarúgás. Nem egyértelmű, hogy miért, de ezúttal a fejlesztők, hovatovább a fegyverhangok sem szolgáltatják azt az igazi odadörrentős élményt.Arról meg már nem is beszélve, hogy a sprint-becsúszkálás kombó most is komolytalanná teszi az egészet, és bár jöhetne erre az a reakció, hogy "ki vár el egy Call of Duty-tól realizmust?!", viszont valljuk be: hol máshol lehetett volna egy földhöz ragadtabb irányt felvenni, mint egy hidegháborús felvonásnál?, egyedül talán a Cartelt tudnánk kiemelni a sorból, amely gyengusabb lett. Érezhetően egy Call of Duty: Warzone-ból szökött kis térképről van szó, ami nem hordoz magában annyi újdonságot, hogy magához csábítsa a lobby-ban a szavazóközönséget, amikor pályát kell választani.

Többet néztük ezt a képernyőt Dirty Bombban, mint amennyit ténylegesen játszottunk

Maradtak a scorestreakek, maradtak a szintlépések, szinte minden más maradt. Azt ne kérdezzétek, hogy egy hidegháborús játékban, ami értelemszerűen nem a jelenben játszódik,, amik egyáltalán nem jellemzőek az egykori hadviselésre, és ezen a téren sajnos a hangulat csorbul, hiszen nem érződik az az igazi Black Ops-hatás, amire számítottunk.És talán ez a verdiktben fel is tüntethető, mint legnagyobb gyomros: sajnos itt már nincs meg az a varázs, mint az eredeti Black Ops-ban, miszerint a többjátékos mód is magán hordozza azt a környezetet, amit a főkampány. Vélhetően a sztori mód telis-tele lesz hangulatos, hidegháborús elemekkel, de a multiplayer simán beillene egy új Modern Warfare-résznek is.

Ha Woods velünk, ki ellenünk?!

Mégsem tudunk sokat panaszkodni, a már említett pontok miatt. Lehet, hogy, de ha már a pénz ennyire nagy úr, akkor elfogadjuk, hogy miként fest a Call of Duty: Black Ops - Cold War többjátékos módja.De a kérdés adott: csak Call of Duty-mércével tartjuk jónak, frissnek a multit, vagy objektíve is kijelenthető, hogy bizony kellő mértékű újdonság lett tálalva ahhoz, hogy tripla-A áron piacra dobják a komplett alkotást? Szerény véleményünk szerintA megjelenésre még néhány hetet várni kell, de ha szeretnéd bebiztosítani a saját példányodat, válassz az alábbi kínálatból!