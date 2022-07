Zorro The Chronicles teszt

Zorro segít ha baj van! Hangzott el a legendás mondat Ace Ventura szájából (ha nem tudod, ki ő, akkor tessék azonnal pótolni a filmeket). Sajnos 2022-ben viszont inkább a népnek kellene segítenie szegény fekete kendős jótevőn, ugyanis legendás alakja (nem Venturának) rettentően kikopott a köztudatból. Ennek nyilván nagyon sok oka van, de azért nem kellene még ilyen mostohán bánni szegény héroszunkkal.

Az első (és ezidáig egyetlen) próbálkozás a közelmúltból egészen 2015-re nyúlik vissza, amikor megpróbálták Zorro The Chronicles néven animációs formában visszaemelni a köztudatba Don Diego de la Vega-t. A project nagyon ambíciózusan indult, de meglehetősen nagy bukta lett: mindössze egyetlen évadot ért meg a "széria" és a vállalatok törölték is portfóliójukból a kalandot.Ha ez még önmagában nem lett volna elég, az eddig mobiljátékokra szakosodott kanadai illetőségű BKOM Studios kitalálta, hogy hét évvel később elkészíti a sorozat videójátékos adaptációját is. Fluimucil Ábel ebben az esetben teljesen jogosan kérdezhetné, hogy ?de miért??. És valóban, miért is? Ha az értékelőben virító számot megnézitek, akkor azt láthatjátok, hogy egyrészt szerencsétlen ZtC, másrészt kifejezetten gyermekeknek szóló alkotásról van szó.

Pálmafák között érzi jól magát az ember

Utóbbival nyilvánvalóan semmi gond nincs, viszont ennek a dedikációnak nem kellene magával hoznia a végtelenül gyatra megvalósítást, hiszen láttunk már a témában számtalan, több mint vállalható produktumot (például a Kao-t, hogy ne menjek vissza nagyon messzire).Tesztalanyunk szinte mindenre megjelent, nálunk a PS5-ös verzió járt, csak azt tudtam kipróbálni. A sztoriról nehéz beszélni, ugyanis egy meglehetősen rosszul összevagdosott, másodpercnyi snitteket tartalmazó halmazt kapunk. Némi kutakodás után kiderítettem, hogy ez valójban azA lényeg: de la Vega úrfi tanulmányai után hazatér, ahol azt látha, hogy a gaz Monasterio kapitány átvette az uralmat a térség fölött, magas adókkal, kényszermunkával meg indokolatlan bebörtönzésekkel sanyargatja a népet.Ezt nyilván nem hagyhatjuk szó nélkül, felkapjuk hacukánkat és indulhat is a kaland. Ami baromira furcsa volt már elsőre is az az, hogy szereplőink egy árva szinkronizált mondatot sem kapnak - magyarán nincs dumálás a játékban, csak felirat és fura zene.

Na, mivan, nem jöttök?

A sztoriból viszont garantáltan nem fogsz egy mukkot sem érteni ha nem nézted a sorozatot - látszólag teljesen logikátlanul követik egymást a pályák, még keretet sem vázol fel nekünk a rendszer. Szóval ha beruházol tesztalanyunkra, azt ne az elbeszélés miatt tedd. A külcsín állóképeken igazából nem fest feltétlenül rosszul.Ha megnézitek a csatolt screenshotokat, az egyértelmű, hogy egy kopottas, sivár, ráadásul repetitív környezettel dolgozó valamit kapunk, de például a szereplőktől nem kapunk instant hányingert. Ez azért van, mert majdnem egy az egyben hozza a CGI szériát. Ez akár jónak is tűnhet, viszont tegyük hozzá,. A meglehetősen puritán körítés egy hozzá bőven passzoló játékmenetet kapott.A Zorro egy alapvetően külső nézetes akció/kaland stuff, viszont mindkét zsánerből kizárólag a minimumra törekszik. Kapunk egy gombot a támadásra, egyet a kitérésre, de ha kellő időben nyomunk meg egy harmadik (jelen esetben a kört), akkor védekezés helyett parry-t használunk, amiből alaposan oda tudunk somni a delikvensnek. Hoppá, bocsánat, majdnem elfelejtettem: akció közben van még egy villám alakú speckó mérce is - ha ez betelik, akkor még indíthatunk megahalál csapást is.

A besurranó tolvajok krémje, kéremalássan

Ezt a program (gyerekes) humorral próbálja meg feldobni: a legyőzött katonák nem csak simán összerogynak, hanem a környezettől függően nekirohannak egy fának, szökőkútba esnek, esetleg levágjuk a nadrágjukat és a hátsójukat markolásszák, satöbbi. Érezhették a fejlesztők hogy ez az egész még ide is kevés lesz, úgyhogy. Tudunk például lopakodni, hogy hátulról lepjük meg az óvatlan katonákat, de egy végtelenül egyszerű képesség fát is belepakoltak, hogy rá lehessen írni az RPG-t is a promóanyagra.Skilljeink erősítését a helyi valuták gyűjtögetésével és felhasználásával abszolválhatjuk - bevallom, én négy perc után el is felejtettem ezt a lehetőséget. Áhh, igen, majdnem kimaradt: minden egyes pálya előtt választhatunk szereplőt. Diego mellett az ikertesója, Inez is elérhető. Kettejük között annyi a különbség, hogy utóbbi eggyel több életerővel rendelkezik, míg az ifjú lordnak van egy plusz speckó villámos csíkja (a maxinagy támadáshoz). És úgy nagyjából ezt tudja a Zorro The Chronicles. Pozitívumok közé mindenképp behoznám az árat, mert ahogy látjátok, viszonylag barátságos címkét kapott, bár fura is lett volna ha megpróbálnak többet elkérni érte.

Haver, hiba volt elaludni őrség közben

És úgy nagyjából ennyit elég is tudni erről a címről. Őszintén nem tudom, mi értelme volt tető alá hozni, főleg ebben a formában. Mobiljátéknak okés lenne (bár ott sem tartozna az élmezőnybe), de otthon gépekre ez végtelenül kevés. Már csak azért is, mert egy szórakoztató, könnyed dolgot azért össze lehetett volna kalapálni, de nem nagyon hiszem, hogy a gyakorló szülők szerencsétlen Zorró kalandjait fogják leemelni polcukról csemetéjüknek, mint adekvát ünnepi ajándékot. Kár érte.