Yakuza 4 Remastered teszt

Megállíthatatlanul robog tovább a Yakuza-gőzös! Bő másfél hónappal ezelőtt már értekeztünk a Ryu Ga Gotoku stúdió által megálmodott harmadik epizód felmelegítéséről, ami finoman szólva sem nyerte el a tetszésünket . Ebben mondjuk szerepet játszott az is, hogy talán az a rész a széria leggyengébje (már ha lehet ezt így mondani), de nem sokat segített a meglehetősen slendriánul elvégzett boostolási folyamat sem.

Ugye a Yakuza Kiwami egy és kettő talán túlzottan elkápráztatott minket a Dragon Enginnel meg tonnányi más extrával. Pont ezek miatt mindenki rettenetesen megörült annak, hogy a maradék epizódokat is kihozzák a kurrens generációra., mert az oké, hogy egy csomó, az európai verzióból kihagyott tartalmi elemmel gazdagodott, de a külcsín mindössze egy 1080p, 30 FPS javítást kapott, ami meg kicsit olcsó húzás, ráadásul egy viszonylag öreg címről van szó, ahol talán egy picit többet kellett volna tenni. Ugye jelen tesztünk alanya is része a The Yakuza Remastered Collection -nek, ami a gyűjtemény fizikai kiadásának neve.

Esik. Mert miért ne. Majd elbújok a zakóm alá

A PS Store-on már elérhető külön ez a rész, ha esetleg nem szeretnéd megvárni a 2020 Február 11-et. Ahogy az előző, úgy ez sem fog egzakt értékelést kapni a teszt végén - szeretnénk egyben az egészet pontozni, amit majd az ötödik epizód után jól megteszünk. Ugyanakkor egy Yakuza játék önmagában is elképesztően tartalmas és monumentális, így a külön cikkek azért dukálnak nekik.No, ennyi mellébeszélés után nézzük, mit kínál nekünk a negyedik epizód. Ahogy azt már megszokhattuk,. Ez tulajdonképpen a franchise minden iterációjára elmondható, itt azonban különösen igaz. Az egy dolog, hogy közvetlenül a három után játszódik, de a rendkívül szövevényes sztori gyökere visszanyúlik egészen 1985-ig., de igazán akkor válik lebilincselővé, ha ismered az előzményeket. Hirtelen nem is tudom, hogy van-e még olyan csapat, ami ennyire figyel a kontinuitásra, mint a Ryu Ga Gotoku. Ehh, bocsánat, megint elkanyarodtam, csak nagyon nehéz spoilermentesen beszélni.

Azt mondtad hogy nem tudok főzni?

Szóval, ami mindenképpen újdonság, hogyés mindegyikük felett átvesszük az irányítást hosszabb időre. Természetesen Kiryu Kazuma az egyik, de érdekes, hogy nem vele kezdünk. Shun Akiyama meglehetősen egyedi és titokzatos figura.A Sky Finance vezetője - ez egy kölcsönökkel foglalkozó cég, roppant érdekes üzletpolitikával. Bárkinek hajlandóak pénzt adni kamat és mindenféle fedezet nélkül, cserébe viszont valamilyen teszten át kell mennie a delikvensnek. Ennek formája az igényelt összeg nagyságától függ, de eléggé elborult dolgokra gondoljatok. Ahogy a legtöbb ilyen cég vezére, úgy Akiyama sem mentes az alvilági kapcsolatoktól, de ő még a normálisabbak közé tartozik. Bizonyos események hatására viszont, amit csak tetézni fog Lily, a kiugrott, ám erősen rejtélyes hostess.Hogy egészen pontosan mire kell neki százmillió yen kölcsön, valamint hogyan kapcsolódnak az események a múlthoz és a többi szereplőhöz, nos, ennek kibogozása lesz fő feladatunk a brutálisan hosszú sztori alatt. Játszóterünk főleg a már megszokott Kamurocho , azonban az unalomig ismert utcácskák mellett lehetőségünk van a föld alá is bemerészkedni, valamint a tetők is lényegesen nagyobb szerephez jutnak, mint eddig.

Mindenhol van pisztolyom

Pár szóban muszáj értekeznünk a grafikáról, ha már egyszer egy Remastered alkotással van dolgunk. Az összkép szerencsére sokkal jobb, mint a harmadik rész esetében, bár ennek inkább az alaphoz van köze, hiszen itt is csak felhúzták a felbontást meg kapott jóval nagyobb képfrissítést.Részletgazdagabbak a szereplők, jóval szebbek a pályák,. Végre emberekhez hasonlóan reagálnak és mozognak, főleg bunyó közben, ami ugye az előd esetében nem így volt. Ne értsétek félre, azért így is elég messze van nemhogy az élmezőnytől, de bármelyik Dragon Engine-es résztől, viszont nem is akarjuk telirókázni a tévét játék közben. A játékmenet egyáltalán nem változott, azaz Kamurocho bejárása mellett a harc van piedesztálon. Mindegyik szereplő eltérő stílusban "dolgozik", ezáltal más taktikát igényelnek.Természetesen a kombók és a brutális heat támadások maradtak. A fejlődés sem egy nagy etwas: minden tevékenység után tapasztalati pontokat kapunk, amik egy idő után szintlépést eredményeznek., valamint kapunk bizonyos mennyiségű orbot, amikkel extra képességekre tehetünk szert. Új mozdulatokat is tanulhatunk különféle mókás tanárok segítségével.

Sok jó ember hamar lebontja a betont

Azt már eddig is tudtuk, hogy egy Yakuza játékban egészen elképesztő mennyiségű másodlagos dologgal szórakoztathatjuk magunkat.: annyi extra minijáték és egyéb dolog került a negyedik részbe, hogy az szavakkal majdhogynem leírhatatlan. Elő körben jönnek a megszokott dolgok, azaz a biliárd, a darts, a karaoke, a bowling meg mindenféle ázsiai társasjáték (mahjong és társai).Aztán ott van a fürdőzés, majd utána a pingpong lehetősége. Itt amúgy ha ügyesek vagyunk, akkor hölgy ellenfelünknek egyre jobban láthatóvá válik a dekoltázsa, de ezt persze csak úgy mondom. Visszatért a klubbozás, azaz gyönyörű lánykákkal ismerkedhetünk, randizhatunk, bár horror mennyiségű pénzbe kerülnek., amikor nekünk kell felöltöztetni, kisminkelni, tréningezni a hölgyeket, hogy Kamurocho első számú leányzója váljék belőlük. Kapunk egy dojo-t is, benne tanítványokkal, akiket fejleszthetünk, majd pedig a kolosszeumban versenyeztethetjük őket.Segíthetünk egy idős bácsikának kincset keresni a város alatt meg gyűjtögethetjük a szemetet is, természetesen értékes tárgyakért cserébe. A substory-k úgyszintén képviseltetik magukat - van egyszerű, összetett, hosszabb-rövidebb meg ki tudja még, hogy milyen. Valamit biztosan kihagyok a felsorolásból, de az biztos, hogy unatkozni egyetlen másodpercig sem fogsz.

Csak kellett volna lábnapot tartanom

A hangok maradtak, mindenki az eredeti japán orgánumán szólal meg, természetesen angol felirat mellett.. Sokat javult a helyzet, de borzalmasan messze van a jótól, ahogy már említettem.Ha külön kéne értékelnem ezt az epizódot, akkor, mivel az egész franchise talán legjobb darabjáról beszélünk, amin nem nagyon fogott az idő. Fanoknak nyilván kötelező a beszerzése, bár ha az eredetit már kipörgetted, akkor sajnos ahhoz túl sokat nem ad. Amennyiben viszont valamiért kimaradt a negyedik rész, azonnal zsákold be, mert kiemelkedő darab a mai napig!