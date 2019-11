WWE 2K20 teszt

Az évente megjelenő sportjátékoknál előbb-utóbb egészen egyszerűen elfogy a tudomány. A marketing csapat valószínűleg minden iteráció előtt hosszú heteket kénytelen ötletelni azon, hogy milyen bullshit dumákat csempésszenek a reklámspotokba - még valósághűbb fizika, realisztikus grafika, továbbfejlesztett mesterséges intelligencia. Ismerősek ezek a szlogenek valahonnan, nem? Segítek: minden egyes nyavajás programnál ezt tolják az arcunkba, de főleg akkor, amikor nem tudnak mással előrukkolni.

Persze ha az alap kellően szórakoztatóan van összerakva, akkor a derék vásárló hajlamos megbocsájtani az újdonságok hiányát (nem a végtelenségig azért), mert néha elég a frissített roster és az átdolgozott animációk. Úgy-ahogy működik ez a formula az NBA világában, de említhetném a PES-t vagy a Fifát is.Akad azonban néhány, Európában egészen keményen rétegjátéként aposztrofált cucc. Ez lehet mondjuk a golf, az amerikai foci, a jégkorong, esetleg a Nascar vagy baseball. Sok anyagot mi is teszteltünk már a témában, sőt,

Akkor most ki hova áll?

Van azonban egy, nem is tudom, hirtelen minek nevezzem, műfaj, ami szerintem itt, nálunk minden réteg legrétegebbike: ez nem más, mint a pankráció. Ez egy tipikusan olyan dolog, amit csak és kizárólag a jenkik képesek maximális fordulatszámon élvezni. Ha jól tudom, azért máshol úgyszintén próbálják népszerűsíteni, több-kevesebb sikerrel. Mintha rémlene valami a Papp László Sportarénából is, de ebben nem vagyok biztos.A lényeg, hogy őrült nagy csinnadratta övezi a. Évről évre befut ide az ebből készült játék, mi kiosztjuk az amúgy egészen korrekt pontokat rá, de aztán továbblépünk. Ahogy a bevezetőben említettem, előbb vagy utóbb mindenhol bekövetkezik a törés. Jelen tesztünk alanyánál, a WWE 2K20 -nálHa érdekel titeket ez az egész, akkor már gondolom olvastátok, milyen vállalhatatlan lett az összkép. Olyannyira sikerült ezt a játékot elrontani a Visual Concept-es arcoknak, hogy a Sony visszatérítést ígért a csalódott PS4 tulajoknak. Amikor egy kiadó így beleáll abba, hogy igen, ez tényleg minősíthetetlen, akkor ott valószínűleg nagy a baj.

Hahó, én vagyok a kilenc órás gyomros!

Tulajdonképpen a teszt is ezért késett: hiába jött a day1 patch,, így vártunk az értekezéssel. Most az 1.03-as verzió fut, valamicskét javult az összkép, de messze nem eleget. Annyira katasztrófaturizmus az egész WWE, hirtelen nem is tudom, hol kezdjem az ekézését. Intro gyanánt kapunk egy összevágott bejátszást a sportág "legszebb" pillanataiból - ez olyannyira érdektelen minden szempontból, hogy azonnal a skip gombra tenyereltem.A főmenü puritán, ráadásul, mint később kiderült, rettentően kaotikus, amiről nekem a régi, agyonbonyolított 2K cuccok jutottak azonnal eszembe. Akárhogy kerestem, nem találtam sehol a tutorialt,, mondom miért. A lehetőségeink rendkívül szerteágazóak. Tudunk kicsit és nagyot ütni, fojtani, feszíteni, kötélre felmászni, tárgyakat használni, közönséget hergelni.Erre jönnek rá a karakter specifikus gombkombinációk, illetőleg egyáltalán nem mindegy a helyezkedésünk sem. Ja, és persze ha hosszan nyomva tartunk valamit, akkor teljesen más az output, mint normál esetben. Szóval, ahogy látjátok nem egy egyszerű button mash dologgal van dolgunk. Gyakorlás hiányában azonban egyetlen lehetőségünk van: az éles küzdelmek.

Tudtam hogy a robotok leigázzák a Földet

Beraknak minket a ringbe három másik delikvenssel, mindenki egymás torkának ugrik, mi meg nyomogatunk mindent, egyszerre, mert lövésünk sincs az egészről. Persze ha megállítjuk a küzdelmet, akkor kapunk egy mozgáslistát, amivel nyilván jól ki leszünk segítve. A veterán pankrátoroknak mondom, hogy a tavalyi részhez képest átvariálták szinte az egészet, szóval nem, sajnos ti sem indultok előnyből. A második, legalább ennyire nevetséges pont a grafika és a technikai háttér. Ha azt mondom jelen tesztünk alanyára, hogy csúnya, az sajnos nem elég kifejező., annak is a kezdete. Olyan baltával faragott arcélű fiúk és lányok szerepelnek, hogy szem nem marad szárazon. A mozdulatok egyszerre mulatságosak meg szemfájdítóan gyengék. Harcosaink animációja úgyszintén megrekedt a csecsemőkorban, masszív derűre adva okot ezzel. De az igazán pusztító a háttérben húzódó engine. Olyan bugok akadnak, mint a levegő püfölése ellenfelünk helyett, szétcsúszó arcok, instant szaggatások meg társai. Ha nekem nem hisztek, keressetek rá a legnépszerűbb videómegosztón, milyen finomságokat lehet még tapasztalni.Ezt az egészet igazából azért nem értem,, ami meg igencsak az élmezőnyben tanyázik külcsín tekintetében. Van egy B csapatuk, ami dilettánsokból áll, vagy mi lehet a háttérben? Egy biztos: külsőségeket tekintve szégyen az anyag.

Rajtam van piros, tehát én vagyok a keményebb

Programunk bőszen felhívja figyelmünket arra, hogy a MyPlayer/MyCarreer lehetőség is új dolgokkal gyarapodott. Egészen pontosan most először kapott "rendes" sztorit játékunk. Ezt úgy képzeljétek el, mint az NBA esetében, csak itt sikerült a. Kezdésként rögtön két szereplőt kell kreálnunk (férfi és nő), majd kezdetét veszi a 18 fejezeten át tartó utazás a pokolba.Nyilván senki sem vár el szerepjátékos mélységet ettől az egésztől, de azért egy ekkora blődségre sem számíthattunk. A sztori két főszereplője amolyan visszaemlékezés gyanánt meséli el az eseményeket, de nevetségesen megírt párbeszédek, dedós humor és társai szegődnek mellénk. Többször kerülgetett a szekunder szégyen a teszt folyamán, így viszonylag hamar el is engedtem ezt a szegmenst.. Ezeket nagyjából úgy képzeljétek el, hogy bizonyos szereplők kvázi életét meséli el. Ugye tavaly Daniel Bryan volt terítéken, idén a Four Horsewomen of WWE kapta a rivaldafényt. A négy hölgy (Charlotte Flair, Bayley, Becky Lynch, Sasha Banks) talán jelen generációjának leghíresebb női pankrátorai között vannak, szóval jó a választás.

Mondtam

Az ő történetük kategóriákkal igényesebben van kidolgozva, mint a MyCareer-es társáé. A tartalom is érdekes transzfúzión esett át. Megmaradt az előző iterációból a Tower rész, ami kicsit hasonló, mint mondjuk egy Mortal Kombatban található. Ezen kívül leginkább a saját szánk íze szerinti dolgokat tudjuk összepakolni, ahol egyszerre akár nyolcan is egymásnak eshetünk.Ha marad még annyi erőnk, akkor próbára tehetjük magunkat az interwebzen is, de ha kedves a maradék agysejtetek, akkor én óva intenék mindenkit ettől a dologtól. Egy sportjáték esetében az OST nem kiemelkedő fontosságú, de a WWE 2K20 esetében egészen klassz lett., amikor Papa Roach szólt akkor még bólogattam is az egészhez.A kommentátorok mondjuk egészen vállalhatatlanok és botrányosak, szóval még ennek sem tudunk örülni annyira. Nem is ragoznám tovább a dolgot, vonjunk konklúziót, ami meg egyáltalán nem lesz nehéz.

Hangyafoci helyett hangyapankráció