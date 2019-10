WRC 8 teszt

Mióta a Kylotonn 2015-ben átvette a fejlesztést, az előtte hullámzó WRC-sorozat egyre szebb időket él meg. A legújabb, 8-as számmal ellátott iterációval sem állt meg a fejlődés, sőt, talán az eddigi legjobban sikerült hivatalos FIA-ralijátékkal van dolgunk. Sokatokat talán elsősorban az érdekel, hogy felveszi-e a versenyt a szintén nagyon ütős, de korántsem tökéletes DiRT Rally-szériával, úgyhogy ezt a kérdést már a bevezetőben meg is válaszolnám: Igen!

WRC 8 szemmel láthatóan egy. Kétségtelenül a szimulácó felé kezdtek el húzni a fejlesztők, bevállalva azt a rizikót, hogy talán így egy kisebb réteg számára lesz érdekes vagy élvezetes. Reflektorfénybe kerültek a rali világának úgymond háttérmunkásai, a mérnökök és a szerelők is, ennek köszönhetően pedig azok is kicsit többet megtudhatnak erről az egészről, akiket korábban csak a vezetés érdekelt.De ne szaladjunk ennyire előre, kezdjük az alapoktól. Akárcsak a korábbi években, úgy a mostaniban is jelen van minden, amire az "official"-címke lehetőséget ad. Ez természetesen azt jelenti, hogy minden pálya, csapat és géposztály, azazLengyelország ezúttal nem szerepel, a helyére viszont rögtön lokáció is érkezik, nevezetesen Törökország és Chile. Ezek mellé az idén kapunk egy nyílt világú játékteret is, ahol tét nélkül gyakorolhatunk az éles helyzetekre. Utóbbi kétségkívül jól hangzik, nagyon nagy kár viszont, hogy a program itt is visszadob minket a helyünkre, ha lemennénk az útról. Néha azért poén lenne felfedezőútra indulni a susnyásban egy WRC-autóval, ha épp nincs kedvünk versenyezni, de talán majd legközelebb.

Egy kaszkadőr veszett el bennem.

A Kylotonn ismét bizonyítja, hogy alighanem ők értenek a legjobban a raliverseny-pályák hangulatának videojátékba való átültetéséhez. Lehetőségeink tárháza kellőképpen széles, autózhatunk Mexikó poros ösvényein, csúszkálhatunk a jégen Svédországban, de csapathatjuk Monte Carlo embert próbáló szerpentinjein is. Mindegyik nagyon hangulatos, nagyon élvezetes, és nem utolsó sorban gyönyörű, nézzetek csak rá a képekre.A pályák nagyszerűségére azis rátesz egy lapáttal. Ez az új feature minden futamot kiszámíthatatlanabbá tesz, azt pedig, hogy mennyire felpezsdíti az ember vérét egy esetleg menet közben eleredő eső, azt hiszem, nem kell magyaráznom. Ezen a ponton át is kötnék a karrier-módra, mert ugyebár ahhoz, hogy eredményesen dacoljunk az elemekkel, szükségünk lesz egy meteorológusra. Igen, jól olvastátok, időjósok is vannak egy rali-játék karrier-módjábanÉs sok más jómunkásemberre is.sikeredett, kicsit a Codemasters-féle F1-játékokat idézi. Különböző ilyen-olyan szerződeseket írunk alá, miközben persze figyelnünk kell a gyártóink és a munkásaink elégedettségére is. A fejlesztés szintén a mi reszortunk lesz, ahogy a már emlegetett szakemberek felvétele és elbocsátása is. Lassan már annyi a feladatunk itt is, mint a való életben, komolyan.

Öreg olasz nem vén olasz.

A karrier menüje szintén nagyon ügyes megoldás. Felülnézetből láthatjuk a műhelyünket, és ahogy mozgunk az egyes részlegek és tennivalók között, úgy megy föléjük a kamera, mi pedig lepillanthatunk a serénykedő polgárjenőkre. Maga a versenynaptár nyilván javarészt az egyszerű WRC-futamokból áll, de helyenként más, érdekes események is színesítik.Előfordul például, hogy egy jócskán sérült autóval kell ellavíroznunk a célig megadott időn belül, de akár tesztelhetünk is suttyomban más csapatoknál, így jó pontokat szerezve náluk, ha esetleg átigazoláson gondolkodnánk., olyan legendák virtuális volánja mögép pattanhatunk be, mint mondjuk a Lancia Fulvia. Ezek kellemes közjátékok a hétköznapi versenyek között, viszont elég kevés van belőlük, ahogy legendás kocsikból is. Ha utóbbiakból többet szeretnénk, akkor valamilyen speciális kiadást kell vásárolnunk, vagy bízni abban, hogy DLC-ként érkezik még egy pár.A karrier tehát semmilyen téren nem okoz csalódást, és még azoknak sem kell aggódniuk, akiket esetleg elriaszt a feljebb említett összetettség. Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni a dolgokat, akkor tulajdonképp csak a fejlődési fát kell jól kezelnünk. Megfelelően gazdálkodunk a versenyeken szerzett pontjainkkal, mindig megjavíttatjuk, ami elromlott, és nagyjából jók is vagyunk.

Már megint rossz útra hozott a GPS.

Ha még ez is túl soknak tűnik, és kizárólag a vezetésre szeretnénk fókuszálni, de azért mégsem tét nélkül, akkor a Season-módban találjuk meg a számításainkat. Itt csak választunk egy csapatot, és nyomjuk a gázt, és igyekszünk minél jobb helyezést elérni. Ez a mód is bőven szórakoztató lehet, az egyszerűség pedig sokszor gyönyörködtet is, de tényleg olyan kerek egész a karrier, olyan sok munkát tettek bele, hogy vétek lenne kihagyni.Mindez persze mit sem érne megfelelő vezetési élmény nélkül, de a WRC 8 szerencsére ezzel sem marad adós. Egész egyszerűen, még akkor is, ha a realizmus és a tökéletesített fizika miatt talán nehéznek is tűnik, és kétségkívül igényli a megszokást. Az egyes autók karakterisztikái kellőképpen eltérnek egymástól, nem csak géposztályonként, hanem gyártónként, modellenként is.A királykategória kocsijai igazi gépsárkányok, sokkal finomabb vezetést igényelnek, mint például a Junior WRC-beli társaik. Utóbbiak megbocsátóbbak, könnyebben kezelhetők, viszont cserébe, hát hogy is mondjam, nem olyan harapósak. Főleg az első időkben mindegyik autótípussal garantáltan gyakran meglátogatjuk majd a bozótost meg az árkokat, de a sérülések kikapcsolhatók, ezt ajánlom is, amíg meg nem szokjuk, hogy merre hány méter.

Itt történik a csoda.

Apróbb gyengeség, hogy itt is érvényes a versenyzős stuffokban oly gyakran jellemző hiba, amikor a nagyon lassan haladó kocsi viselkedése teljesen valószerűtlenné válik. Persze ez a játék kilencvenkilenc százalékában nem számottevő, de érdekes, hogy még mindig nem tudnak mit kezdeni a problémával., ahogy az a képeken is látszik. Nem azt mondom, hogy nem láttunk még szebb autós játékot, egy Gran Turismo vagy egy Forza biztosan szebb tud lenni, de az itt látottak is jóval többek a korrekt színvonalnál.Az autók szinte fotorealisztikusak, a pályáknak pedig a már méltatott dizájnja mellett a kinézetük is mesteri. Napsütés, kőfelverődés, hóban farolás, de a hajam még mindig tart, ööö, akarom mondani jól teljesít a grafika. Néhány kidolgozatlan bokor vagy szikla itt-ott persze akad, de a nagy egészet tekintve nem lehet okunk panaszra.

Fabia, de menő, mert fekete.

Nem véletlenül, amelyek sajnos kicsit elmaradnak a játék többi részéről. Azt mondanám, hogy kicsit kevésnek is érzem őket ahhoz, hogy bárkit is hosszabb időre eltántorítsanak az egyjátékos örömöktől.Technikai oldalról nézve zökkenőmentes a dolog, a kapcsolat mindig remek, könnyen találunk is online futamokat magunknak, de kis túlzással ennyiben ki is merülnek az opcióink. A legtöbb téren ügyesen zárkózott fel a program a Codemasters üdvöskéihez, kár, hogy a multinál nem sikerült mindez.A WRC 7 vízválasztó volt a Kylotonn-korszakban, az volt ugyanis az első, amit igazán sikerült eltalálni. Joggal vártuk tehát a következő lépést, és bizony. Nem állítanám, hogy egyértelműen jobb, mint nagy vetélytársa, de mindenképp komoly kihívó, és érdekes lesz látni, hogy hová képes még fejlődni. El vannak kényeztetve mostanában a rali-fanok, annyi szent.