WRC 10 teszt

Elstartolt a Szeptember. Ha nem lenne világos a brutális méretű hátizsákot cipelő iskolásokról, akkor elég, ha szerencsétlen tesztelő ránéz a backlogjára. Igen, a kiadók elkezdték tulajdonképpen az év végi hajrát, nem győzzük kapkodni a fejünket a sok megjelenő cím láttán. Izzik a PC, rotyog a PS5, mi pedig igyekszünk a legtöbb címet elétek tárni. Ennek első fecskéje az autók, egészen pontosan a rally szerelmeseit célozza, lévén megérkezett a World Rally Championship, tehát a WRC tizedik része.

Ha valami megélt már ennyi epizódot, akkor, gondolnánk naívan, valamit nagyon jól csinálnak a programozók és egyszerűen zabálja a közönség az újabb iterációkat. Nos, a WRC esetében ez köbö 2015-től igaz, amikor a Kylotonn átvette a bábáskodást a franchise felett. Sikerült új lendületet adni ennek az egészen hardcore címnek és végre olyan fényben pompázott, mint ahogy azt megérdemelte volna már az elejétől.Arról nem is beszélve, hogy tudatosan szegmentálták a paletta másik szereplőjétől, a DIRT-től, hiszen az megbocsájtóbb, könnyedebb, árkádosabb vonalat képvisel. Szépen lépegettek előre és mind a nyolcadik, mind pedig a kilencedik rész abszolút megérdemelte a kiemelkedő pontszámot. Most viszont úgy érzem,, de nézzünk inkább, hogy mit kínál anyagunk a pénzünkért cserébe.

Nyugi főnök, be tudom venni a kanyart. Talán

A szokásos intro után egy meglehetősen fapados tutorialba kerülünk, ahol tulajdonképpen csak a nagyon alap dolgokat veszi át velünk a rendszer. Hallgassatok rám (főleg ha ezzel az epizóddal kezditek az ismerkedést ezzel a világgal) és ne induljatok azonnal versenyezni, lépjetek ki szépen a főmenübe. Nagyon sok kellemetlenségtől kímélitek meg magatokat már az első percekben.Szó se róla,: rengeteg lehetőségünk van mind offline, mind pedig online. Aztán ahogy áttanulmányoztuk ezeket, felsejlik a tavalyi év - majdhogynem pontosan ugyanazokat kapjuk, mind ott. Egyedül talán a livery editorra nem emlékszem, amiben kedvünkre cicomázhatjuk verdáinkat. De mind a karrier, mind a különféle más lehetőségek (szezon, gyorsverseny, satöbbi) abszolút ismerősek lesznek. A játék gerincét továbbra is a kvázi "kampány" adja.Ekkor egy zöldfülő pilótaként belecsöppenünk a nagybetűs rally életbe és nekünk kell menedzselni a csapat. Rövid és hosszútávú objektíváknak kell megfelelnünk, figyelni a brigád moráljára, fejleszteni őket. Meg persze az sem árt, ha versenyzünk is közben. Első blikkre meglehetősen összetettnek tűnik az egész, viszont ha kicsit megkapargatjuk a felszínt, akkor látszik, hogy tulajdonképp, ami kicsit szomorú, de ettől még szórakoztató.

A 92-es Carmen Electrát a Ford mellé kérném

Az első komolyabb negatívumot viszont már most észre kell vegyük. A cucc ugyanis nem túlzottan kedveli a friss játékosokat. Értem ezalatt, hogy sem a különféle tutorialok, sem pedig maga a gameplay nem jófej abban az értelemben, hogy a rendszer működéséről mindössze egy-egy mondatot kapunk, a többire magunktól kell rájönni. És mivel egy szimulátorról beszélünk,, beállításban, ami magával hozza nagyfokú frusztrációt.Nyilván az igazi gearheadeknek maga lesz a Kánaán, de egy hétvégi gamer, aki mondjuk valamelyik pálya vagy szakasz miatt ülne le játszani vele, az csalódott lesz. Persze, a vezetés technikáját gyakorolhatjuk, meg különféle kihívásokban is részt vehetünk, ahol a megszerzett tapasztalatot átültethetjük a gyakorlatba, de ahogy majd látni fogjátok a későbbiekben, erre burtálisan nagy szükségünk lesz.Érdekességképp elérhető az úgynevezett WRC 50th Anniversary, ami a széria ötvenedik évfordulós fennállása előtt tiszteleg legendás futamokkal és járművekkel. Az elképzelés remek, a megvalósítás kissé csalódást keltő: bepattanunk az adott kornak megfelelő autóba, de abszolút mai körülmények között kell teljesíteni a futamokat. Aztán ha a megadott szintidőn belül szakítjuk át a virtuális célszalagot, akkor megnyílik a következő. A bevezetőben említettem, hogy nagyon odafigyeltek az online jelenlétre is. Kapunk napi, heti és havi kihívásokat (utóbbi kettő a cikk írásának pillanatában még nem érkezett meg), ahol természetesen a többi játékos által elért idő ellen kell versenyezni.

Nahát, milyen szép irodaház van a pusztában

Ezen kívül ismét alapíthatunk klubbot (a klán helyi megfelelője), kreálhatunk saját szánk íze szerint futamokat, de csatlakozhatunk meglévő versenyekhez is ha ahhoz van kedvünk. Itt nem DLC-ként, hanem alapértelmezettként elérhető splitscreen lehetőség, amikor egySzóval eddig túlzottan sok újdonság nem tapasztalható, a hangsúly sokkal inkább a nextgenre való átálláson volt (gondolom én), ami azért szintén hagy némi kívánnivalót maga után. Nálunk a PS5 változat járt teszten, viszont azt olvastam a különféle fórumokon, hogy érthetetlen módon a stuff PC-n elég komoly kihívásokkal küszködik. Amint elindult a játék, két dolog egyből nyilvánvalóvá vált. Az egyik, hogy a grafika alig változott.A másik, hogy a DualSense elképesztően király módon rázkódik és remeg a kezemben! Szóval elég kétarcú a helyzet.. Ezt a Kylotonn-nál is tudják, így kapot egy külön szekciót a gyűjtemény, ahol kedvünkre csorgathatjuk rájuk nyálunkat. A törésmodell szintén remek: ha telibeversz egy követ, akkor ha nem is teljesen úgy horpad be, mint az életben, de nagyon közel van hozzá. Törnek a lámpák, hullanak az alkatrészek, szóval lehet roncsderbizni tisztességgel.

Kicsi kocsi bummbumm

A pályák ugyanakkor már kicsit kopottasan festenek. Az aljnövényzet, a fák, bokrok sokszor a semmiből tűnnek fel, de láttam már jóval élethűbb port is. A nézők szinte említésre sem méltóak, annyira kevés van belőlük. Ellenben az. Kivéve a hó, mert az szintén görényül sikerült. Rendkívül hangulatos éjszaka, lámpafénynél nyomni a gázt, de imádtam a szakadó esőt meg a sarat, korrektül felverődött a kasztnira.Összességében elmondható, hogy továbbra is. Az egyetlen, ami ezt az érzést kicsit feledteti, az a PS5-ös joy kihasználtsága. Más erőhatás érvényesül ha murván haladunk, ha sima aszfalton vezetünk. A gáz és fék adagolása szintén kisebb-nagyobb energiát igényel, ami nyilvánvalóan függ a tempónktól valamint a talajtól. Na, ez a szegmens tényleg nextgen minőség.Őszintén remélem, hogy a jövő évi iterációnál már inkább a PS5/XS párost részesítik előnyben és nem kell ilyen hibrid megoldásokkal találkoznunk. A teszt végére hagytam talá a legkeményebb diót, magát a vezetési élményt. Ez befolyásol tulajdonképp mindent. Számomra borányosan nehéz, szokatlan és sokszor frusztráló volt a kocsik kezelhetősége, ugyanakkor viszonylag ritkán játszom ennyire radikális szimulátorokkal.

Oké, ez a jármű tényleg elég menő

Előbbinek szükséges az instant sikerélmény, minimális tanulási görbével, míg az utóbbiak imádják a kihívást, a beállításokkal való szórakozást és nem rettennek meg a rendíkvül hosszas fejlődési ívtől. A WRC 10 ebből a szempontból rettentően könyörtelen és nem kérdez, nem bocsájt meg, semmit. Az első futamokban nekem még az is kihívás volt, hogy nagyjából egyenesben tartsam a verdát, plusz megszokjam a sima és a kézifék viselkedését. Nem szépítem: több órányi teszteléssel a hátam mögött sem voltam képest normálisan, jó tempóban végigmenni a szakaszokon, kizárólag nevetséges időket sikerült szinte végig generálnom.Ha ráéreztem a flow-ra valahol, puff, egyetlen tizedmásodpercre nem figyeltem és szerencsétlen Lanciám már száguldott is lefelé egy árokban. Szóval jól fontolt meg, hogy melyik táborba tartozol, mert itt kőkeményen meg fogsz szenvedni mindenért. Kicsit szerintem túlzásba is vitték a készítők és valószínűleg ők is megérezték ezt, mert több nehézségi módot implementáltak amúgy a játékba, de még a szuper mazsola fokozat is melós. Egyébként minden más a helyén van. Mivel hivatalos licenszről van szó, ezért megtalálható a 2021-es bajnokság mind a tizenkettő állomása (Croatia Rally, Rally Estonia, Ypres, Rally de Catalunya, satöbbi), valamint a szponzorok és versenyzők sem légből kapottak.

Eskü izgulok

Kicsit talán fanyalgósra sikerült az írás, de ez persze ne vegye el semmilyen fanatikusnak a kedvét a programtól. A WRC 10 egy hamisítatlan rally szimulátor, annak minden előnyével és hátrányával egyetemben. Túlzottan hasonlít a tavalyi (meg az azelőtti) részre, meglehetősen kevés az igazi újdonság benne. Értem, hogy idén megpróbáltak a nextgenre fókuszálni, de sajnos ez sem jött össze maradéktalanul, egyedül a tényleg nagyon király DS mechanikák vetítik előre a jövőt, minden más téren bőven van még hova fejlődni. Reméljük jövőre már őszinte lesz az örömünk, de azért addig sem olyan tragikus a szituáció.