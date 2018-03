World of Warriors teszt

Itt egy újabb WoW! Bár nem az, amire első blikkre mindenki godolna, de azért megérdemli, hogy szemügyre vegyük. Ha érdekel egy olyan játék, ahol a világtörténelem szinte valamennyi kultúrája által inspirált harcosok közül válogathatunk, és akár online csatákban is küzdhetünk, akkor jó helyen jártok. A megvalósítás lesz, amin áll vagy bukik a dolog, erősen ízlés kérdése, hogy végül elnyeri-e majd a tetszéseteket.

Talán kezdjük azzal, hogy egy 2014-es, tabletokra és telefonokra megjelent stuff portját tisztelhetjük a tesztalanyban-ez pedig már önmagában is vet fel kérdéseket, de ne legyünk rögtön pesszimisták., úgyhogy azért nem ugyanazt igyekszik lenyomni a torkunkon a Mind Candy, mint négy éve.Anno hatalmas sikert mondhatott a magáénak ez a darab, néhányan talán játszottatok is vele, de aki nem, annak elmondom pár mondatban, hogy miről is van szó. Már a bevezetőben is érintettünk, a hogy hatalmas mennyiségű,, velük csatázhatunk, fejleszthetjük őket...és nagyjából ennyi.

Pózol a szupercsapat.

A WoW bája régen és most is elsősorban a dizájnban, a kinézetben volt keresendő. Ahogy a képeken is láthatjátok, erősen rajzfilmszerű, karikaturisztikus formában jelennek itt meg ezek a rettegett katonák és hadvezérek. Mozdulataik, győzelmi ünnepléseik is arról árulkodnak, hogy a fő cél itt a kedves és vicces hangulat elérése volt, ebben kicsit hasonlít a Patapon-ra és a Loco Roco-ra.Nem számoltam meg, hogy pontosan hány karakter közül választhatunk, de csakis azért, mert egyszerűen rengeteg van belőlük. Átpörgetve őket konstatáltam, hogy tényleg mindenki találhat magának kedvére valót. Akad itt turbános alak, de középkori lovag vagy benszülött harcos is, sőt néhány igazi híresség is tiszteletét teszi, például a számomra már csak a neve miatt is szimpatikus Hadrianus.

Rumcájsz 2018

Bőség zavaráról azonban csak a későbbiekben lesz szó, eleinte be kell érnünk egyetlen figurával. Hozzá csatlakoznak aztán a későbbiekben a többiek, legtöbbször oly módon, hogy összegyűjthető kövekért cserébe megidézzük őket egy templomban. Több csoportba sorolhatjuk őket, a hétköznapiaktól (Common) az egészen ritkákig (Super Rare). Utóbbiak fő előnye, hogy már kezdetben is elég fejlettek ahhoz, hogy szétcsapjunk velük a rosszarcúak között.Emberkéink természetesen hogyan másképp is fejlődhetnének, mint úgy, csatározás útján. Minél Értelemszerűen minél több tapasztalatot gyűjtenek, annál hatékonyabbak lesznek a későbbi küzdelmekben, és akár a kinézetükön is változathatunk kicsit az idő előrehaladtával.A legnagyobb változás a 2014-es verzióhoz képest a játék harcrendszerét érinti. Ott körökre osztott móka volt, itt viszont teljesen valós idejűek a párbajok. Ennek hátulütője, hogyaz akkori, sokszor egészen ötletes vagy épp mulatságos támadások helyett.

Kicsi a sereg, nagy a küzdelem!

Mindez persze kétségtelenül kicsit jobban passzol a nagy konzolhoz, úgyhogy felemás az érzés., nagyon könnyen megszokható és még annál is egyszerűbb. Van két támadó gombunk, egy védekező, illetve tudunk sprintelni és odébb gurulni is, köszönhetően ugye a hatalmas labda fejeinknek.A két támadógombbal variálva egyszerű kis kombókat hozhatunk elő, és kis katonáinkhoz tartoznak speciális támadások is. Ha egymás után több találatot viszünk be, akkor ellenfelünk persze folyamatosan nagyobb sebzést szenved el. Könnyebben elsajátítható, ugyanakkor relatíve változatos rendszert nehéz lenne elképzelni.., ugyebár a föld, a víz, a levegő és a tűz. Miután megfelelő mennyiségű sikeres támadás által úgymond feltöltődtünk, egy gombnyomásra előhozhatjuk a hozzánk tartozó elem erejét, magyarán nagyobbat fogunk sebezni. Ráadásul az, aki a tűz elemmel bír, hatékonyabb a vizes ellen, stb. Van itt komplexitás, kérem szépen.

Izé, nem gyanús nektek az a fa egy kicsit?

A játék tehát nem tartogat túl nagy meglepetéseket, de a maga egyszerűségében viszonylag jól tud működni. A baj inkább az, hogy: Csépeljük egymást, új harcosokat szerzünk, és itt nagy vonalakban ki is merül a tartalom. Hosszú távon azért jogos a kérdés, hogy 2018-ban ilyen választék mellett ez mennyire állja meg a helyét, főleg, hogy a produktumhoz képest az árát sem mondanám túlzottan barátinak.Már csak hab a tortán, hogy. Konkrétan a védekező gombot egy idő után teljesen feleslegesnek éreztem még túlerővel szemben is, és három ütközetből legalább kettőt csont nélkül hoztam, de inkább többet.

Itt van a csávó is a 300-ból.