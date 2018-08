World of Warcraft: Battle for Azeroth teszt

Egy kiadós bétateszt, egy regény, kettő kissé langyos prepatch esemény, rengeteg spekuláció és néhány felvezető videó után végre megérkezett a World of Warcraft: Battle for Azeroth . Ha valaki tévedésből Legion 2.0-nak nevezné, nem járna túl messze az igazságtól, de hozzá kell tenni, hogy ez a degradálónak hangzó megnevezés egyáltalán nem annak lett szánva, mivel a Legion pozitív aspektusainak visszaköszönésére utal.

Mielőtt azonban belevetnénk magunkat a részletekbe, lássuk, hogy pontosan hol is tart a történet. Ahogyan azt sejthettük a Warlords of Draenor végén, a Légió megérkezik, hála Gul'dan-nek, aki Sargeras Sírját felhasználva egy masszív portált nyitott, melyen át a Légió hajói Azeroth-ra tudtak jönni. A Szövetség és a Horda kénytelen-kelletlen összefognak ismét, hogy legyőzzék a Légiót a Megtört Szigeteken, mielőtt elárasztanák a világot. Ez sajnos nem sikerül, és a terv bukása visszavonulásra kényszeríti mindkét frakciót, súlyos áldozatok árán: Tirion Fordring, Varian Wrynn és Vol'jin is életüket veszítik.Miután összeszedték magukat, és visszatértek a Megtört Szigetekre, kisegítve az ott élő népeket, a Szövetség és a Horda képesek stabilizálni az állapotot, majd az első nagy győzelmet Xavius ellen aratják, aki a Smaragd Rémálomból próbálta a szigeteket megfertőzni (Yserát sikerült is). Következő lépés Suramar, az ősi Éjelf város felszabadítása volt, ahol a Nightwell energiáit felhasználva Gul'dan Illidan testét Sargeras lelkének hordozójává akarta tenni. Spoiler alert, ez nem jön össze neki, de ez nem akadályozta meg Kil'jaeden-t abban, hogy ne próbálja meg ugyanezt a Sargeras Sírjában található testtel, ami tudniillik a Bukott Titánnak már egyszer otthonul szolgált, mielőtt Aegwynn legyőzte és bebörtönözte volna. "Minden sikerült volna, ha nincsenek ezek a kölykök és nem kotnyeleskednek bele" (Scooby Doo rulz).

Jéééé én azt a polipnénit ismerem valahonnan... de honnan?

Végezetül pedig elzarándokoltunk a Draenei-ok őshazájára, Argus-ra, ahol annak megkínzott világlelkét kellett legyőzni, hogy a Légió végleg pusztulásra legyen ítélve. Argus the Unmaker sem vált hosszú távú kihívássá a játékosok problémamegoldó képességének, majd porba hullása után a Pantheon titánlelkei utolsó erejükkel bebörtönözték Sargeras-t Antorus lángoló trónjába. A bukott titán nem távozott békésen, fertőt árasztó kardját belevájta kedvenc bolygónkba, halálosan megsebezve Azeroth-ot. Így egy újabb harc vette kezdetét: az érte folytatott harc.Egyrészt utalhat a Szövetség és Horda ismét fellángoló háborújára, másrészt pedig arra, hogy Azeroth a halálán van, és valamit ki kell találni, hogy megmentsük. Egyelőre nincs előtérben ez a történetszál, de biztosak lehetünk benne, hogy az elkövetkező nagy patch-ekben tovább viszik ezt a gondolatot.melynek birtoklása nagy valószínűséggel döntő jelentőségű lesz a kirobbanó frakcióháborút illetően:. Ez tulajdonképpen Azeroth irgalmatlan erőt képviselő életesszenciája, mely megadja a BfA alaprendszerét, ahogy a Legion-ét a legendás fegyverek és azok Artifact Power-el való ellátása tették.A háború első fázisában vagyunk; mindkét frakció szövetségeseket gyűjt maga köré ? egy masszív hadiflotta reményében. A Szövetségnél nem is kell túl ismeretlen vizekre evezni, szó szerint, hisz a már régről ismert Kul'Tiras népe legendás hajóépítők hírében állnak. A gond csak az, hogy nem igazán örülnek a nem várt vendégeknek, mivel a Szövetség elfordult tőlük, mikor segítségre volt szükségük. Zandalar trolljai is hasonló ellenszenvvel üdvözlik a hozzájuk elzarándokoló Hordát, úgyhogy a feladat adott: megszerettetni magunkat a helyiekkel.

Az Azerite felszerelés képesség"slot"jai. Ennek sajna csak 3 van.

Ideje, tehát körbenézni egy újabb szigetvilágon, és legyünk bármely frakció tagja is, az élmény más lesz, mint a Legion-ben. Mind Kul'Tiras, mind Zandalar egyedi területekkel rendelkezik, ésTovábbá mindkét oldalon más-más történettel fogunk találkozni, melyek alapjai ugyan nem különböznek nagyon egymástól, de a kivitelezésben annál inkább, ezért jár a piros pont, hisz a Horda és a Szövetség eltérő kalandokat fognak átélni, nem úgy, mint a Megtört Szigeteken, ahol legfeljebb a "Class Hall" küldetések voltak másak.Kul'tiras a tipikus kalózos hangulatot ötvözi a középkori boszorkányüldözés témájával. Kincskeresés, törvénytelen kalózvárosok, kísértetjárta erdők, átkok és boszorkák várnak ránk. Zandalar ezzel szemben a dél-amerikai bennszülöttek kultúrájához hasonló látványvilággal szolgál nekünk; vibráló őserdőkre, fantasztikus piramisokra, bazárokra, kietlen sivatagokra, sötét vermekre és vérmágusokra számíthatunk többek között. A hangulatos megjelenés mellett új kihívások is jelentkeznek, bár a felépítés nem lesz ismeretlen, hisz a Legion-ben ezt már láthattuk.

Ez lenne az örök goblin vadászmező? Khm...

Mikor először eljutunk a két fővárosba (Boralus és Dazar'Alor) látszólag minden a feje tetején áll.rengeteg dolgunk lesz, mire sikerül bármely szigeten is rendet teremteni. De a háború már tart, a Szövetség és a Horda is tud egymás flottaalkotó tervéről, így a helyi rosszalkodók mellett az ellenséges frakcióval is fogunk találkozni. Erről szól a "War Campaign" küldetéssorozat.Hogyan néz ki mindez a játékban? A küldetések a Legion-ben megismert struktúrát alkalmazzák; egy történetet mesélnek el a régióról, melynek negatív hatása kivételesen akár más területeken is érződhet, majd egy "Dungeon" küldetésben ér véget. Ezen utóbbi feladatot nem kell szükségszerűen teljesíteni, ha tovább akarunk állni egy másik részére a szigetnek, és olyan borzalmasan sokat nem is ad a narratívához, hisz a leírást látva már tudni fogjuk a végkimenetelt, de megismerni a "Dungeon"-öket első lépés a "Mythic+"-okhoz.

Mi az, hogy lejárt a látogatási idő? Intoleráns tuskók.

Mikor végeztünk a három szigetrész fő- és mellékküldetéseivel (van belőlük jó néhány) neki mehetünk a "War Campaign"-nek, ha ezt már eddig nem tettük meg. Ezeken a megbízásokon, és elkezdhetünk missziózni, a Legion "Class Hall Campaign"-éhez hasonlóan. Követőkre tehetünk szert, ahogyan felderítjük az ellenséges területeket, kik már a 120-as szintről indítanak, és ezekre az ominózus missziókra elmennek helyettünk. Továbbá a "War Campaign" hírességfüggő, ugyanis vagy a 7th Legion-nal, vagy a The Honorbound-al kell egyre magasabb reputációszintet elérnünk, hogy továbbhaladhassunk, illetve esetlegesen eljuthassunk a sztoriszál végén megbújó Mythic "Dungeon"-hoz.Eddig nem találkoztunk az előző kiegészítőhöz képest semmi újjal, csak más köntösbe bújtatott tartalommal. Aggodalomra azonban semmi ok, van három új játékmód-lehetőség, melyek közül egyelőre csak kettő érhető el:. A szigetfelderítés az egyik legbiztosabb módja, hogy az Azerite nyersanyagot farmolni tudjuk (erről később). Ezek 3v3 játékterek, ahol, mint a "Dungeon"-oknél van Normál, Heroic és Mythic nehézségi fokozat, továbbá más játékosok ellen is lehet hadakozni. Egy, a lehetséges szigetek közül véletlenszerűen kiválasztott helyszínen történik a mérkőzés. Ellenségek gyilkolásával, kisebb lokális feladatok elvégzésével, bányászással és földön heverésző zsákok elemelésével juthatunk a csodás Azerite-hez, melyből egy bizonyos összeg felhalmozása jelenti a győzelmet.

. Ezt a módot fővárosokban (Stormwind, Orgrimmar) tudjuk bekapcsolni; ilyenkor aktiválódnak a beállított PvP Talent-ek, megnövekszik a szerzett tapasztalati pont és a World Questek-ből kapott jutalmak összege is 10%-al, ellensúlyozva a potenciális csetepatékban elvesztegetett időt. Minden PvP Talent nyitva lesz már az elejétől fogva, ebből arra lehet következtetni, hogy a Honor szinteket is megváltoztatták. Most már fix szintek után kapunk Achievement-eket és ezzel együtt jutalmakat is, a felszerelést pedig az újra bevezetett Conquest pontrendszer fogja biztosítani nekünk. Battleground-ok, Arénák, World Quest-ek, és a War mód fognak ellátni minket Conquest pontokkal, melyekből, ha eleget összeszedünk egy héten, akkor egy meghatározott páncél darabbal leszünk gazdagabbak. Eleinte csak alacsonyabb szintű cuccokat fogunk kapni, és ahogy haladunk a létrán, úgy fognak jönni a jobbnál jobb tárgyak.Továbbá a War módban kétféle érdekesség is történhet: aki túl sok játékost ölt meg egymásután, az vérdíjat kap a fejére, illetve légi "támogatás" is beeshet egy területre. Aki vérdíjas, az azonnal meg lesz jelölve az ellenség térképen, kap sebzés illetve gyógyítás bónuszt, és megölése bónusz Conquest ponttal, esetleges tárgyi jutalommal jár. A repülő által leejtett ládákban pedig értékes felszerelések vannak eldugva, így azokért is megéri bandába verődni.

Ezt hívják "spawn point camp"-nek? (Igen az a Hordások tutaja)

még nincsenek implementálva, de volt lehetőségünk kipróbálni ennek ellenére a bétában. Ezek egy húszfős PvE szcenáriók, ahol a Warcraft 3 féle RTS ötvöződik a WoW nyújtotta RPG élménnyel. Kezdetben Arathi Highland lesz az egyetlen Warfront, melyet a Szövetség fog elsőként irányítani. A Hordának elegendő nyersanyagot kell összegyűjtenie (War Resource, arany, Craft-olással kapcsolatos anyagok), és mikor elérik a szükséges mennyiséget, megindíthatják a támadást. Itt pedig beindul a már ismert RTS formula: nyersanyag gyűjtögetés (fa, vas, és Essence of Storm ("buff"-oló varázslat kelléke)), épületek felhúzása, katonák toborzása, végül pedig az ellenséges területek elfoglalása. Természetesen továbbra is a hősünket fogjuk irányítani, de a stragiai elemek ott vannak. Csata után, a Horda fog uralkodni Arathi felett, és nekik lesz lehetőségük egy Azerite hadigépezet World Boss széjjelverésére, illetve egy rakás Rare lény is elérhetővé válik nekik, nem beszélve az egyéb részvételi jutalmakról.Természetesen millió egyéb újdonság is található a játékban, de ezt a hármat emeltem ki, mivel ezek teljesen újnak számítanak. A Blizzard jó szokásához hívenkicserélve Talent-eket, képességeket alakítgatva, így erről nem ejtek szót, mert egyszerűen túl sok változtatás történt, de összességében meglepően kiegyensúlyozott lett a helyzet a tankok és a healer-ek terén. Bármely kasztot választjuk sebzés felfogásra, vagy gyógyításra, jól fogunk járni, nincs igazán senki, aki alul teljesítene, egyedül a játékstílusban különböznek; szomorú is volna, ha nem ez lenne a helyzet. A sebző kasztok egyelőre balanszolás alatt vannak, hisz még nincs kint az első raid sem, így szinte biztos, hogy a számok változni fognak. Egyelőre úgy fest, hogy a paladinok, a warlock-ok és a demon hunter-ek vannak nagyon jó helyzetben. A paladinok mindhárom szerepre kiválóak, a holy paladinok különösképp kelendőek. A warlock-ok borzalmas DPS-sel rendelkeznek, legyen szó bármelyik specializációjukról, a vengence demon hunter-ek pedig első számú tankok.

Zandalarban ilyen látvánnyal tisztelegnek a halottaknak.

Sajnálatos módon egyelőre a Warfront mellett az Uldir raid, és a Mythic+ Dungeon lehetőségek sem elérhetőek, azokra egy-két hetet még várni kell, de mire számíthatunk tőlük? A Mythic+ heti ládákban akár három tárgy is megbújhat mostantól, melyek bármikor "Titan-Warforge"-olódhatnak (vagyis automatikus tárgyszint növekedést "szenvednek el"), az Azerite szilánkok mellett. Az Azerite páncélok kivételt képeznek a ezen véletlenszerű esemény alól.Ideje tisztázni az Azerite körüli mizériát. Az egyik korai prepatch esemény során Magni megkér minket, hogy fékezzük meg a Sargeras kardjából kiszivárgó fertőző energiákat. Megfelelő eszköz híján legendás fegyverünket áldozzuk fel, hogy az szívja magába a sötét ragályt, ami így tulajdonképpen használhatatlanná válik. Kell hát valami. Ezt a nyakéket legelső küldetésünkben kapjuk meg Magni-tól, és ez gyűjtögeti össze a rengeteg energiát, melyet az Azerite szilánkokból nyerünk ki. Mint, ahogy a Legion-ben a fegyver, most a Szív fejlődik, és a szintjéhez köthető a Legendary tárgyakat leváltó Azerite páncélzat. Ilyen felszerelés csak mellvért, vállas, és sisak lehet, különleges ikonkeretjük árulkodik erről, na meg a többszintes fejleszthetési lehetőségük. Minden Azerite páncélt háromszor vagy négyszer lehet tuningolni, tárgyszinttől függően. Minden ilyen fejlesztésnél néhány képességből kapunk véletlenszerűen két választási lehetőséget, az utolsó fejlesztés pedig mindig megnöveli öttel a tárgy szintjét, legyen szó bármelyik darabról. Ha nem vagyunk elégedettek a kapott képességekkel, mindkét sziget fővárosában van egy the Shaper utónevű Ethereal, aki némi suskáért "reset-eli" a pontokat.

A kiabáló goblin főnök valószínű nem tudja, hogy mi pont ezért jöttünk.

A "Dungeon"-ök pontosan olyanok, amilyen a környezetük; például Waycrest Manor Drustvar-ban egy boszorkák és szellemek által lakott hatalmas villa, Atal'Dazar pedig egy hangulatos sírtemplom, két szárnnyal is Zaldazar-ban (Atal'Dazar, King's Rest). Mindegyik "Dungeon" szimpatikus és könnyed is (Normál módban, miközben a DeadlyBossMod visít a háttérben), egyedül talán a The MOTHERLODE!! volt kissé nyűgös, ahol szardíniát játszottak a mob-ok (vagyis túl sokan voltak kis helyen elférve; nem jó emberek az biztos).Tehát megy a Mythic barlangjárás, a World Quest-elés, a "War Campaign"-en keresztül a történet megismerése, sziget expedíciók, War mód, majd nemsokára a Warfront és a raid is. De mire számíthatunk a jövőben tartalom szempontjából? Miféle fordulatok történhetnek? Elég valószínű, hogy Azshara királynő tiszteletét fogja tenni; immáron másodjára jelent meg két kiegészítő alatt, habár most már kígyóformájában is, úgyhogy nem elképzelhetetlen, hogy előbb-utóbb megjelenik, mint "Dungeon" főgonosz, vagy akár mint raid boss. Továbbá meg kell említeni az Öreg Isteneket is; nem, G'huun nem igazi Öreg Isten, hanem egy elrontott kísérlet eredménye, és bár jóval gyengébb a többinél, így is van annyi ereje, hogy világvégét tudjon előidézni. Ettől még reméljük, hogy nem kell "nerf"-elni (legyengíteni) ahhoz, hogy legyőzhetővé váljon, egy átok, ami nagytestvéreit C'Thun-t és Yogg-Saron-t is érintett.

A troll tábornok alaposan félreolvasta a Horda üdvözlőlevelét.

Mivel kizárásos alapon egy Öreg Isten maradt, ezért valószínű, hogy N'Zoth is felbukkan majd a BfA során, már csak azért is, mert a Kul'Tiras-i Tidesage-ek valamiféle polipszerű fertőzést szenvedtek el, és Ősi Isten szolgák is megjelentek náluk. Továbbá a Void Elfek jelenléte miatt a Void Lordok is ellátogathatnak hozzánk, bár személy szerint én ezt egy későbbi kiegészítőre tartogatnám, mivel az Öreg Istenek a Void Lordok kreálmányai, tehát ameddig N'Zoth még él, addig nincs okuk idejönni. Végül, de nem utolsósorban Sylvanas is főgonosszá válhat, neki igazán érik már a pofon, miután Lordaeron-nál dögvésszel fertőzte a Szövetség, de a Horda katonáit is, és felégette Teldrassil-t, rengeteg ártatlan civilt elpusztítva így. Saurfang otthagyta a Hordát miatta, Baine Bloodhoof is elveszítette iránta a tiszteletét, és a Szövetség sem bánná, ha eltávozna az örök íjászmezőkre. Talán itt össze lehetne illeszteni a Before the Storm regény történetével a játékét is, és valamit kezdeni végre Calia Menethil-el... meglátjuk.Az viszont biztos, hogy. Addig is megnyílt a Dark Iron Törpék és a Mag?har orkok toborzásának lehetősége, ha elérjük az "Exalted" hírnevet a 7th Legion-nel vagy a The Honorbound-al és teljesítjük a "War Campaign"-t. Nem egy könnyű feladat, de az Emissiary Wold Quest-ek, illetve a missziók során szerezhető reputáció jelvények nagyban megsegítik a procedúrát.

Az ott vagy délibáb vagy beindultak a gnómok aknái. Talán az utóbbi.

Biztosak nem lehetünk egyelőre, hogy mit is fog hozni a következő nagy patch. Az viszont tagadhatatlan, hogy a grafikán érződik, annak ellenére, hogy többszöri ráncfelvarrást is kapott, hogy elszállt felette már az idő. Rondának semmiképpen sem lehetne nevezni, sőt, Kul'Tiras és Zandalar is mesésen festenek, hangulatosra sikeredtek, de a helyenkénti zavaros textúrák és a szögletesség mindig is emlékeztetni fognak rá, hogy ez egy eredetileg 2004 végén megjelent játék... ennek ellenére le a kalappal, hogy tizennégy év után is él és virul.Egyszerűen fantasztikus hallani a trombitaindulókat Boralus kikötőiben, a nyomasztó zongora és hegedűkombót Drustvar-ban, a fenyegető síp sivítását, a dob döngését Vol'dun-ban, vagy a hátborzongató kántálásokat Nazmir lápos vidékein. Kár, hogy sokszor van üresjárat, amikor csak karakterünk harci nyögései hallatszanak.Mi egyebet mondhatnék, a Battle for Azeroth megnyert engem. Kár, hogy pár tartalomért várnunk kell Szeptember 5-ig, de addig is van időnk kitapasztalni az új helyszíneket, kifarmolni a különféle reputációkat, bejárni a "Dungeon"-okat, és összeszedni a 355-ös Item Level maximumot, hogy, mikor beindul Uldir, első között lehessünk, akiket megzabál G'huun, és ugyancsak elsők legyünk, hogy Blizz-nek levélben panaszkodjuk a túltápolt leverhetetlen főboss miatt.