We Are Football teszt

A futball egy rendkívül érdekes, mondhatni varázslatos sport, és nem azért, mert a játékosok úgy varázsolják magukra és egymásra a sérüléseket, mintha ösztönből jönne nekik. Ültessünk le bárkit egy meccset nézni, akár olyat is, aki alapjáraton nem szereti, és akarva akaratlan, de szemei oda-oda fognak vonzódni az akcióra (a kivételek erősítik a varázst).

Nekem alapvetően tetszik ez az elfoglaltság, legyen szó annak űzéséről, vagy nézéséről, még úgy is, hogy nem vagyok jó benne (az előbbiben, persze). Ha valamihez nem értünk, attól még taníthatjuk azt, így én inkább ezt választottam. Úgyhogy felvágtam edzőnek és menedzsernek, mert ha már lúd legyen kövér. És csak azért nem szenvedett a világ ezen meggondolatlan döntésemtől, mert, nem professzionális közegben követtem el sport elleni merényletet, hanem csupán a virtuális focicsapatok virtuális igazgatását vállaltam.Viccet félretéve, alapjáraton nem vagyok túlságosan oda a sportmenedzser zsánerért, lévén, hogy a legtöbb ide tartozó alkotás rendkívül összetett, zavaros, ráadásul játékosaink fejlődési mércéjét még egy mikroszkóppal is kihívás megtalálni. Azonban mai tesztünk alanya, a We Are Football (ami rettenetes hazugság, nem vagyunk mi focilabda) az

A futball világában igenis lehet fagyival motiválni.

És itt nagyjából ki is merülnek a pozitív részei eme játéknak, ugyanis egy olyan fulladásig töltött "User Interface"-en kell dolgoznunk, amin az információk 90%-áról fogalmunk sem lesz, mire jók. Szerencsére meghagyhatjuk ezeknek a mazsolázását segédünknek, amire a "Tutorial" is felhívja a figyelmünket. Ha kezdő vagy, akkor, és csak a legfontosabb döntésekkel foglalkozz. Lássuk is, mik ezek.Heti tervekkel dolgozunk, mint a legtöbb hasonló játékban, legyen szó edzéstervről, illetve adminisztrációs kötelességekről. A legelső döntésünk a heti mentalitást veszi célba: mik a személyes terveink, illetve a csapatunk milyen edzéstípust hajtson végre. Ezek alapján hoz létre nekünk a segédünk egy mintatervet, melyen aztán csiszolgathatunk, ha épp nem tetszik valami. Azonban hiperaktív segítőnk már a mentalitást is kiválasztja helyettünk, attól függően, hogy mire lehet szüksége a csapatunknak, így igazából elég csak a folytatás gombját nyomkodni eleinte.Ezek után pedig nyakunkba borítja a játék a rettenetesen sok lehetőséggel ellátott tervezési felületet, ahol. Belekontárkodhatunk a főcsapatunkba, a tartalékba, az ifjúsági divízióba, az egészségügyi részletekbe, de leállhatunk játékosokat keresni, ha épp csapatfejlesztésre van szükségünk, a pénzügyi nüanszokkal verekedni (szponzorok leginkább), mert az mindig jó, ám a klub vezetőségével is tárgyalhatunk, illetve a marketingeseket is piszkálhatjuk, ha már sikerült mindenhol alaposan megutáltatnunk magunkat.

Szomorú nap, amikor az ellenfélnél (és nálam is kb.) a kapus a legjobb játékos.

Azonban, mint ahogy már említettem, a rengeteg lehetőség gyakorlati hatásáról nem óhajt tájékoztatni minket a játék, ezért hosszas kísérletezés árán lehet kitapasztalni, hogy az apró-cseprő beállítások miként vannak kihatással a nagy képre. Így ezekkel csak akkor érdemes foglalkozni, mikor már minden más megy. Például a játékosok fitten tartása, és a bajnokságok megnyerése.Miután továbbléptünk az információtömkelegről, a fontosabb elintéznivalókhoz visz minket a lapozó függvény. Itt a tanácsadóink néhány programot mutatnak nekünk, melyeket szerintük érdemes lenne beiktatni a hétre, ugyanis fontosnak festenek. Ezek leggyakrabban a szponzorok keresése, illetve a velük való tárgyalás, jótékonykodási rendezvények, rajongói klubok látogatása, edzőtáborok, illetve saját magunk karban tartása sporttal, képzéssel.Nem kötelező az ajánlott opciókból választani, bármilyen cselekvést betehetünk jómagunk is, feltéve, ha megtaláljuk a lehetőségek veremének sötét bugyraiban. Miután megvan a saját órarendünk, ránézhetünk a játékosok edzéstervére is. Egy nap kettő lehetséges tréninget kaphatnak embereink, melyek bizonyos képességeiket javítják, illetve egy adott játékstílus elsajátítását segítik. Ezen kívül kaphatnak szabadnapot, meccselemzést, avagy lazítós mozgásgyakorlatokat is.

A készítők inkább kézzel rajzolt portrékat használtak, mert... az szebb? Khm... valakinek biztos tetszik.

Ha kész az ideális edzésterv, mehetünk is lejátszani a hetet. A heti programok végeredménye ilyenkor derül ki: a rajongói klub örült nekünk (vagy nem), egy szponzor el van ragadtatva, mert csak (de az is lehet, hogy nem), ám. Például egy játékosunk megsérülhet, lebetegedhet, esetleg problémázhatnak többen, hogy szabadnapot ígértem nekik (pedig igazából nem is), a vezetőség szólhat, hogy lázong valamelyik adminisztrációs divíziója a klubnak... mindig kitalál valami jót a játék, amivel meglephet minket. A végére mondjuk rémesen dühítőek voltak a véletlenszerű szívatások.Aztán vagy eljön a meccsnap, vagy nem, attól függően, hogy volt e kiírva egy arra a hétre. Érdemes eleinte sok meccset beszervezni, hogy edződjenek a gyengébb játékosok is. Több adatlapon és végig kell lapoznunk, melyek során beállíthatjuk, hogy ki menjen a pályára, mely alapvető taktikai tervet kövessék embereink, milyen akciókból igyekezzenek sokat csinálni, illetve hozzáállásukat is csavargathatjuk az agresszív, avagy a defenzív felé.Beszédet is tarthatunk nekik, megnövelve valamelyik értéküket némileg, ám ez akciópontba kerül (erről majd lejjebb). Megpróbálhatjuk, ezen kívül, lekenyerezni őket győzelem utáni bónusszal, szabadnappal, vagy fenyegetőzhetünk is, hogy ha kikapnak, akkor az egész hétvégét végig fogják futni büntetésül. Válasszuk bármely lehetőséget is, a meccs megkezdődik, és immáron csupán minimális taktikai változtatásokkal tudjuk jobbá, avagy rosszabbá tenni teljesítményük.

Minden személyes program két órát vesz igánybe. Gondolom az alvás is...

Félidőnél van lehetőségünk két játékos munkáját verbálisan értékelni pozitívan, vagy negatívan, és ha a játékosnak van elég önkritikája, akkor el fogja fogadni, talán változtat is a helyzeten, jobban feltüzeli magát. Vagy épp az ellenkezőjét érjük el,. Például megemlítettem a kapusnak, hogy miután két gólt beengedett, talán játszhatna jobban is. Erre úgy reagált, hogy a kritikámnak nincs semmi értelme, majd a második félidőben beengedett egy harmadik gólt. Én belátom, hogy a "Játssz jobban, hülye" nem épp egy konstruktív kritika, de ezen kívül volt a "Játssz jobban, barom", illetve a "Jól játszol, hülye" és a "Jól játszol, barom" szóbeli ösztökélés. És próbáljam meg kitalálni a helyes reakciót, kösz.Ugyanilyen véletlenszerű egy játszma végkimenetele is. Hiába jobb a csapatunk, meg van rá az esély, hogy az ellenfél birtokolja a labdát egész játék alatt, és megalázzon minket 3-0-ra. Aztán vakarjuk a fejünket, a füvet kérdezgetve, hogy hát miként lehet ez? A fű pedig vonja a vállait, hogy lecseréltük a fáradt játékosokat, mindenki a helyén volt, és mégis; biztos nem bontottam elég szerencse sütit. Nos, a válasz rendkívül összetett, pontosan annyira, amennyire ez a játék is.Hiába rendelkeznek játékosaink jobb értékekkel, magasabb állóképességgel, egy ütősebb taktikával, ha az ellenfél jobb labdaszerzési képességgel rendelkezik. És ez csak egy a millió okból, ami vereséget előidézhet. Akkor kérdem én, mi értelme van a csillagozási rendszernek? Miért kapnak a játékosok a képességeik, tehetségük után pontokat, ha a rejtett számok azt mondják, hogy te most veszíteni fogsz?

A félidőben lehet cserélni, bíztatni, kritizálni, ellenőrizni, és a taktikán némileg változtatni.

Aztán véget ér a meccs, egy összesítés megnézése után pedig jön a médiától az értékelés, ami szinte mindig negatív, de legalábbis passzív-agresszív lesz. Ha fölényesen nyertünk, akkor szerencsénk volt, ha vesztettünk, akkor nem voltunk túl agresszívek, vagy épp ellenkezőleg túl agresszívek voltunk, csináljuk bármit, itt mindig alázni fognak a "hozzáértő" kollégák; most már értem miért utálják a kritikusokat... többek között engem is.Beszéltem a játékosok értékeiről, képességeiről. Minden emberünknek vannak erősségei és gyengéi. Edzések folyamán valamely képességek fejlődni fognak, a hátrányok javításra kerülnek, bár nem túl gyorsan., hogy ezt és ezt a tudást el akarja sajátítani, esetleg hátrányos attribútumot ki akar kúrálni. Ezeket mi döntjük el, és minden egyes cél elérése után kiválaszthatjuk a következőt.Emellett minden sportolónk csillagozással is rendelkezik, mely a képességeinek összességét varázsolja egy könnyedén leolvasható értékeléssé. Ez alapján látni lehet, ki az igazán jó játékos. Azonban, mint ahogy a fenti példában oly jól szemléltettem, rengeteg egyéb faktor is közrejátszik abban, hogy valójában milyen jó is az adott ember. A tehetsége, a csapatmentalitása, a játszott pozíciói... rendkívül nehéz, majdhogynem képtelenség egy tökéletes csapatot összehozni, hisz túlságosan is diverzek a játékosok, a taktikák, az egyéb bónuszok pedig még jobban megkavarják a számításokat.

Látható, hogy csapatunk nem rossz, de képtelen nyomást gyakorolni a támadók ellen (a "press" pirosan van).

Mint ahogy a játékosok, mi is csillagozva vagyunk, vagyis az edzői profilunk. Ahogy haladunk felfelé a ranglétrán, úgy teszünk szert edzőpontokra, melyek segítségével szinteket léphetünk, amik után akciópontokat szerzünk (melyekkel a játékosokat segíthetjük edzés és meccsek közben). Mi is szintezhetjük ilyenkor képességeinket, hogy. Azonban ha nem nyer a csapat, akkor legrosszabb esetben kirúghatnak minket, de ez nem jelent "Game Over"-t; a nagyvilágban mindig lesz egy csapat, akinek edzőre van szüksége.A prezentáció érdekes, bár mivel menedzser játékról van szó, ezért nem meglepő, hogy csak adatlapokkal és információs oldalakkal fogunk találkozni. Még a meccset sem lehet nézni, csupán a helyzeteket. A zene pedig érdekes; nem rossz, csupán sokszor nem érződik helyénvalónak. No meg néhány szám a plágium határát súrolja. Ja, és olykor kilép a játék, ha épp olyanja van. Az is jó. Mondjuk nem fog nagyon megakasztani, mivel van automatikus mentés, de képzelem, milyen élmény lehet, hogy egy szoros meccs végét megkoronázza egy összezuhanás.A végítélet nem valami derűlátó. Nevetségesen sok idő kell ahhoz, hogy kiismerhessük ennek a játéknak a bogarait, és rejtett részleteit; olyannyira, hogy a legtöbben inkább át fognak pártolni egy másik menedzseres alkotásra, ha mindenképpen focicsapatokat akarnak irányítgatni. Vagy egy teljesen másik játékra, mint ahogyan én is tettem. Ismeri valaki a Supaplex-et? Egy piros fejet kell menedzselni, hogy ne öljék meg ollók és robbanó floppy lemezek; ahh örök klasszikus.