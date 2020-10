Watch Dogs Legion teszt

A világ egyre rohamosabb digitalizációja, szerény véleményem szerint, egy rendkívül ijesztő dolog, minden pozitív hatása ellenére. Természetesen a kényelem nagy úr; a virtuális adatfeldolgozásnak hála nem kell már millió iratot, papírt magunknál tárolnunk, elég akár egy telefon, egy jelszó, majd egy nyomtatás (vagy még az se). Gyors, hatékony és környezetbarát (állítólag). Azonban így elég csupán egyetlen kulcsfontosságú adatbázist feltörnie egy rosszalkodó hekkernek, hogy minden fontosat megtudhasson rólunk, és bárkinek eladhassa.

Ezen "ideális" világ egy variánsát hozta el nekünk a Watch Dogs széria, melynek új része, a Watch Dogs Legion , kerül ma terítékre. A Londonban játszódó új epizód ugyan kapcsolódik az elődökhöz az ismerős szervezetek és történések révén, de nem kötelezi a játékost arra, hogy az elődök tartalmát kívülről fújja. A sztori középpontjábanvan, melynek célja, nem meglepő módon, az elnyomó, korrupt állami szintű szervezetek és maffiacsoportok életének ellehetetlenítése, miközben egy titokzatos személyt, avagy egyesületet, a Zero Day-t próbálja leleplezni.A játék során DedSec-es "ügynököket" fogunk irányítani, kiknek már a meglepő mélységet kapott toborzása is felér egy kalanddal.a DedSec-be, azonban senki sem fog azonnal csatlakozni. Minden szereplőnek, még a legutolsó hajléktalannak is megvan a véleménye a csapatunkról, és ha nem jó fényben látnak minket, akkor elutasítanak. Szerencsére a minket segítő mesterséges intelligencia, a fergetegesen szórakoztató Bagley, amellett, hogy ezerrel nyomja a jobbnál jobb beszólásokat, segít kijelölni olyan embereket, akik biztosan társulnának szervezetünkhöz, de ők sem fognak azonnal beállni a sorba.

A sokkoló töltetek csupán a gépek számára halálosak.

Először teljesíteni kell egy kérésüket. Legyen szó egy elvarratlan szálról, vagy személyes óhajról, bizonyítanunk kell rátermettségünket, és azt, hogy a DedSec mindenkinek segít; csakis a küldetés teljesítése után fog kiszemeltünk beállni embereink mellé. Ez a procedúra amellett, hogy rendkívül színessé teszi a játékot, elengedhetetlen is, ugyanis a narratíva folyamánElengedhetetlen, hogy legyen orvos, illetve rendőr vagy ügyvéd csapatunkban, hogy gyorsabban szabaduljanak sérült, illetve bebörtönzött embereink, de az sem árt, ha van építészünk, mivel nekik a "zsebükből" akár teherszállító drón is előbújhat. Ha bekapcsoljuk a "Permadeath" opciót játék elején, akkor el is veszíthetjük a túl sok golyót reggelizett ügynököket (kórház helyett), így jobb kétszer átgondolni, kivel megyünk neki egy-egy küldetésnek. Az egyre gyarapodó, feltéve, hogy biztonságos környezetben vagyunk (ergo nem ellenséges területen), melynek hála gyorsan előkaphatjuk az adott küldetéshez a legjobb bónuszokkal rendelkező ügynököt.

Dávid a Drón a bal oldali falminta iránti nemtetszését shotgunnal fejezi ki.

Ezek mellett van egy "Tech" fa is, melyről vehetünk fejlesztéseket, feltéve, hogy van elég Tech-pontunk, hogy hozzá tudjunk férni új fegyverekhez, jobb drónokhoz, általános fejlesztésekhez és egyéb kiegészítő felszerelésekhez. Ilyen Tech-pontokat adó kütyüket városszerte lehet találni eldugva, de szerencsére messze nem ezek az egyetlen olyan dolgok, melyek miatt el lehet veszni London utcáin.Felszedhetünk dokumentumokat, hanganyagokat, melyek mélyebb betekintést engednek a város helyzetébe, a bűnszervezetek intrikáiba, no meg az államvezetés hiányosságaiba. Találhatunk különféle titokzatos relikviákat, felvehető maszkokat, graffiti felületeket, ahová kedvünkre mázolhatunk DedSec képhirdetéseket. Továbbá vannak régiónként feladatok is, melyek elvégzése gyengíti az elnyomást az adott szektorban, ráadásul egy speciális ügynökkel és egyegyedi misszióval is gazdagodunk, illetve láthatóvá válnak a Tech-pontot adó szerkentyűk helyei a kerületben.Persze nincs vége a mókának, ha a gyűjtögetést meguntuk, ugyanis bármikor felvághatunk csomagküldőnek, focistának, avagy ketrecharcosnak is, többek között, ha nagyon ráérünk. Relatíve könnyű minijátékokról van szó, melyek során különféle jutalmakat (pénzt, ruházati cikkeket és hasonlókat) szerezhetünk, bár azért nem szabad alábecsülni ezeket; lehet monotonnak tűnik a dekázás, ahol öt gombot kell jó ütemben nyomkodni, de nagyon könnyen bele lehet zavarodni és el lehet rontani. Egyik ilyen kihívássorozat sem kötelező, de azért jól esik néha kikapcsolódni egy-egy keményebb küldetés után.

Erre a mozdulatra a Mátrixban tettem szert. A latex kabátkámra is.

A történetet vezető küldetésláncon kívül kapunk mellékfeladatokat is, melyek kiegészítő jutalmak mellett ugyancsak betekintést engednek a mélyen megbúvó rendszerbe, ami behálózza a várost. Továbbá ott vannak a már említett toborzási missziók is, úgyhogy egy biztos:, hisz amellett, hogy a gyűjtögethető dolgok némelyike nagyon gonosz módon van eldugva, a küldetéseket nem lehet "lőjjünk-szét-mindenkit" módon megoldani (még, ha tévedésből többször is belekeveredtem ilyenbe), főleg "Permadeath" módban. Az ilyen feladatok megtervezése időbe telik, de ez egyáltalán nem zavaró, sőt, annyira magába szippantó, hogy észre sem vesszük, mikor éjfélt üt az óra, pedig mintha csak egy órája ültünk volna le a gép elé... valamikor reggel.Az addikció egyik legfőbb oka. Megérkezvén egy rosszindulatú karakterekkel megtöltött terepre érdemes először felderíteni azt. Kezdjünk a kamerák hekkelésével, hogy rajtuk keresztül beazonosítsuk az őröket és a civileket, illetve bemérjük a különféle ajtókat nyitó terminálokat, no meg a jelszavakat tartalmazó adattáblát. Ha elég közel van a kamera hozzá, akkor le is tudjuk tölteni a kódokat, sőt, ha a küldetés célja információ kinyerése egy forrásból, mint például egy laptopból, akkor azt is el lehet intézni kamerákon keresztül történő letöltéssel (feltéve, hogy a célpont gép elég közel van egy térfigyelőhöz).

Teherdrónoknál nincs királyabb jármű a játékban.

Néha ez kevés, sajnos, ezért bármikor, de ha ezeket kiszúrják az őrök, akkor amellett, hogy lelövik őket, el is kezdik felmérni a terepet, minket keresve. Kocsikat, generátorokat, robbanó szerkezeteket, bármit fel tudunk törni, amiben van szoftver, és hasznunkra fordíthatjuk, halálos csapdákat létrehozva így. Ám, ha ez sem elég, akkor nekiállhatunk kommandózni, fedezékből fedezékbe illanva az őröket kijátszva, hátulról elkábítva őket, de ha kemények vagyunk, akkor lövöldözéssel magunkra csalogathatjuk az egész helyszíni gárdát. Ha túléljük a tűzharcot, akkor nyugodtan kirámolhatjuk a helyet, de ez annyira mégsem elegáns, lássuk be.Főleg, hogy a gonoszok sem restek drónokat bevetni ellenünk, kisebb quadoktól kezdve, masszív biztonsági drónokig. Amikor ezen utóbbi egy példánya talál be minket, és nincs nálunk anti-drón gránát vető, avagy zavaró tech, akkor bizony futni kell, ugyanis azokat a monstrumokat lőfegyverrel nehéz lesz leszedni, még sokkoló tölténnyel is. Ilyenkor jó a hacker-specialista ügynök, mivel ő az őrökre tudja fordítani saját drónjaikat, de még az irányítást is átveheti felettük teljesen. Másik lehetőség még a megfelelő öltözék; ha a helyi őrök ruházatában feszítünk, akkor úgy-ahogy, ám könnyen lebukhatunk ha egy rosszfiú akár méterekkel is megközelít. Szerencsére a figyelemelterelés telefonon keresztül erre is nagyszerű megoldás.

Igen, ez egy számítógép belseje, amit egy mikrodrónnal ... őőő szerelünk.

Ha eddig nem lett volna nyilvánvaló, akkor most kiemelném, hogy egy példaértékűen jól összerakott rendszerrel van dolgunk, melynek egyetlen gyengéje a mesterséges intelligencia, ironikusan, illetve az előkerülő apróbb bugok. Őrök be tudnak ragadni ajtókban, ha rájuk zárjuk azokat, környezeti tárgyak is véglegesen útjukat tudják állni, és harc közben is előfordult, hogy ide-oda rohangáltak fejetlenül. Nem tűnik fel nekik az illetéktelen teherszállító drón a telek felett, és akkor is lenyugszik a készenléti állapot, ha tele van észrevett eszméletlen testekkel a fél épület. Viszont mindez csupán minimális hasfájás, ami nem befolyásolja a játék élvezeti értékét.A prezentáció igencsak kellemes; elég csak a videoklipre ránézni, mely Stormzy Rainfall című számához készült a játék motorjának felhasználásával. A csinos megjelenést ugyan helyenként furcsa anomáliák zavarják meg, de a fényeffektek igazán fergetegesen lettek megcsinálva; dolgozik a "Ray-tracing" vadul. Azonban ez nem feltétlenül nyilvánvaló, mivel van egy galád csúszka, mely az élességet szabályozza. Ezt jól kell beállítanunk, ugyanis az egyik szélén mosott képet kapunk, a másikon pedig szembántóan éleset. Itt-ott, ahol egyszerre túl sok effekt volt, tapasztaltam FPS bezuhanást, úgyhogy a tökéletes játékélményhez bizony nem volt elég az RTX 2060 Super; ide a Ti variáns 11 gigája fog kelleni.

A jobb ügynökök akár négy spec. képességgel is viríthatnak.

A hangok és a muzsika jól hozzák a depressziós, eső áztatta London hangulatát. Rengeteg akcentussal fogunk találkozni,, és csupán egyszer-kétszer találkoztam olyan szinkronnal, ahol a színész félálomban motyorászta a sorait. Mondjuk ezt félig-meddig meg tudom érteni, ugyanis rengeteg szövegelés történik a játékban, még a rádiókból is inkább hallok interjúkat, beszámolókat, semmint zenét. Bár való igaz, nem vittem túlzásba a járművek használatát, így nem volt bántóan sok szerencsém az elfeledett klasszikusokhoz, és a modern kor torzszülött muzsikáihoz.Ez azért volt, mert egyrészt tele van London "Fast Travel" pontokkal, melyek között a térképen egy kattintással lehet közlekedni, másrészt pedig. Túlságosan is hamar kanyarodnak, túl nagy ívben, így rendkívül macerás velük manőverezni. Az már csak hab volt a tortán, hogy a brit közlekedési rendszert úgyszintén nehéz megszokni. Inkább utaztam teherdrónon, ha tehettem; lassabb, ugyan, de legalább szabadon repülhettem bárhova.

"Quid pro Cash"? Szívesség pénzért? Micsoda elfajzott hirdetés.

A multizás lehetősége decemberre lett eltolva, így azt nem volt lehetőségem tesztelni, azonban annyi biztos, hogy. A GTA 5 és a Red Dead Redemption 2 online módjára fog hajazni; az alapszisztéma marad (kivéve a toborzás, onnan eltűnnek a küldetések), friss körítéssel. Akár négyen is összeülhetünk majd barátainkkal, hogy nekimehessünk az új történetnek, mely kapcsolódik ugyan a kampányéhoz, de megáll saját lábain is. A készítők egy rendkívül szórakoztató videóban mutatják be, hogyan is néz ki mindez gyakorlatban. Watch Dogs Legion hozza, amit szerettünk az elődökben, de szerencsére nem érte be ennyivel. Ismét egy játék, amit napestig tolnék, ha iskolás lennék, és egész nap ráérnék, bár manapság az iskolás inkább a telefonját nyomogatja, mert egy PC-t vagy konzolt nem vihet mindenhová magával (rájuk férne egy klasszikus LAN-partis, Nokiás évtized). Azonban, ha a Watch Dogs univerzumának jövője a sorsunk, akkor potenciálisan az első generációs DedSec-esekre mondtam most kritikát? Öhm... nekem is van telefonom.. odanyúlós; van rajta Candy Crush... mi az, hogy távozzak a szobából?