V-Rally 4 teszt

Vannak olyan sorozatok, amikhez talán jobb lenne nem hozzányúlni. Ha azonban mégis lát egy kiadó/fejlesztő fantáziát valamiben, akkor azt illene tisztességesen megcsinálni. Itt van példának jelen tesztünk alanya, a V-Rally 4 . Utoljára tizenhat évvel ezelőtt lökhettük be a második generációs Sony konzolba elődjét (vagy sok más gépbe, lévén mindenre megjelent akkoriban), ami egészen jó kis árkád rallyzást biztosított. Erős a gyanúm, hogy ettől függetlenül nem véletlenül hevert a porban eddig.

Sosem tudta felvenni olyan nagyágyúkkal a versenyt, mint például a Dirt széria, esetleg a hivatalos WRC stuffok. Pedig az a fura, hogy a V-Rally legelső része elindított valamit, lévén hónapokig trónolt az aktuális eladási listák élén. Hogy mi szükség volt egy negyedik iterációt tető alá hozni, azt nem tudom,Van benne egy kicsit ebből, kicsit abból, de egyik mutatója sem leng ki pozitív, illetve negatív irányba. Vizsgáljuk azért meg lehetőségeinket, hátha tudok valakinek kedvet csinálni hozzá.

Szép az idő, jók a fogaim, mi kell még?

Biztatóan indul amúgy a dolog, mert egy egészen pofás intrót nézhetünk végig bemelegítés gyanánt. Utána, amolyan tutorial jelleggel megismerkedünk az iszonyúan bonyolult kezeléssel. Tudunk gázt adni, fékezni, kéziféket használni és kanyarodni.csak rally köntösben - pontosan úgy, ahogy az elődök esetében volt. Szépen lassan dobnak be amúgy a mélyvízbe minket, először elmagyarázza drága lengyel menedzserünk a stuff felépítését. Van egy központi hub, ahol az olyan dolgokkal tudunk foglalkozni, mint a fizetések, szponzori vackok illetve egyéb kötelezettségeink. Ezek után látunk egy világtérképet, ahol fel vannak sorolva az éppen aktuális futamok, nagyjából országok szerint.Ha látunk valamit, ami számunkra szimpatikus, akkor csak rányomunk és már mehet is a küzdelem az idővel, esetleg ellenfelekkel. Minden egyes versenyért természetesen pénzt kapunk, helyezésünk függvényében. A mani központi szerepet játszik amúgy is, lévén ebből tudunk új autókat venni, rommá tört járgányainkat megjavíttatni, de szintén pénzmagból kell kigazdálkodnunk a fejlesztéseket, illetve derék gárdánk sem pusziért meg szivárványért melózik, szóval fizut úgyszintén kell osztanunk.A szerelők értelemszerűen járműparkunk karbantartásához szükségesek - minél képzettebbek, annál olcsóbb lesz a javítás, cserébe egészen magasra rúghat fizetésük.

Hahh, első vagyok!

Szükségünk lesz pár jó promóterre, akik az igazán zsíros díjazású eseményeket tudják levadászni nekünk. Nem mindegy, hogy egy hiperkönnyű, de alig fizető, vagy pedig egy közepesen nehéz, de dollár tízezreket jelentő eseményen indulunk el. Végezetül ott lesznek a mérnökök, akik pedig a különféle fejlesztésekért felelnek. Minél jobbakat alkalmazunk, úgy nyílnak meg a kifejezetten brutál tuningok paripáinkhoz, viszont ez sem lesz olcsó mulatság, szóval tényleg jól kell beosztatnunk vagyonunkat. Elsőre nem tűnik soknak a választható futamok listája,Legegyszerűbb formája ennek a V-Rally Cross. Ilyenkor egyszerre csapunk össze a meglehetősen agresszív mesterséges intelligencia vezette ellenfeleinkkel. Hat kört kell teljesítenünk egy joker szakasszal, amit ha kihagyunk, csúnyán hátra sorolnak a végén.A sima Rally opciót azt hiszem, nem kell túlmagyaráznom, mint ahogy a Buggie-t sem. Ezeken kívül csapathatjuk még Hillclimb-bal, valamint egy Extrem Gymkhana-hoz hasonlatos valamivel. Fontos, hogy mindegyik módhoz saját autók tartoznak, így csak akkor tudunk elindulni ezek közül bármelyen, ha legalább egy belépő szintű vassal rendelkezünk. Jól tippelitek, ezeket úgyszintén a nehezen összeharácsolt dollárjainkon kell megvásárolni, szóval tényleg oda kell figyelni csapatunk és saját magunk menedzselésére.

Valaki tekerje mán le azt a nyomorult sárga gömböt az égen

Ha már a gépparknál tartunk: egészen sok a megnyitható darabok száma (ötven körüli a lista), ráadásul kellően változatosak is. Csak a legtöbb kifejezetten drága, szóval kell kuporgatni rájuk rendesen.Egyrészt ott vannak a rettentő változatos pályák, meglehetősen egyedi lokációkkal megspékelve. Szerintem nem nagyon vagyunk hozzászokva, hogy például Romániában koptassuk az aszfaltot, de a kenyai kitérő sem mondhatni mindennaposnak. Robogunk majd cseresznyefa virágzás közben, valamint megmászhatunk több, egészen jópofa magaslatot a Hillclimb ideje alatt.Bármennyire is változékonyak ezek, azért az több mint fura, hogy az egyik pillanatban még tűéles a háttér, tényleg gyönyörű természettel, aztán pár pillanattal később márKívülről az autók teljesen jól néznek ki, de ha átváltunk belső nézetre, akkor ez a kettősség ott is alaposan visszaköszön. A framerate stabil, cserébe a fizika majdhogynem borzalmas.

A következő él pedig nem más mint. Hmm.

Értem, hogy ez egy árkád cucc, de arra talán figyelni kéne még így is, hogy ne boruljunk fel vagy álljunk keresztbe a legelső kis döccenéskor. Ez nagyjából olyan, mint amikor az akciófilmek hőskorában egy rohanó embert mellkason lőnek, ő meg nem összeesik, hanem ugrik egy tripla szaltót, előre. Szóval van baj ezzel. A drága mesterséges intelligencia nagyjából jól teszi dolgát, bár azért sokszor meglehetősen agresszív és vadul lökdös minket, meg bevág elénk sunyi módon.Minden menet előtt felkínálja a rendszer, hogy beállítsuk az adott szakaszhoz leginkább passzoló futóművet meg még néhány dolgot. Sajnos túlzottan nem nyúlhatunk bele ezekbe, erősen limitálva vagyunk, plusz gondoltak a kifejezetten koca játékosokra, ugyanis vannak előre generált presetek minden úttípushoz. Tehát ha mérnöknek tanulsz, akkor nem a V-Rally 4 lesz az a pont, amin kiéled magad. Ugyanakkor, ha a másik oldalról közelítjük, tulajdonképp nem rossz, mert mindenféle bíbelődés helyett egyből volán mögé pattanhatunk és azért lesz sikerekben részünk.

Nyomom én főni de nem megy a vas

Természetesen játékunk rendelkezik online és offline multiplayer résszel. Utóbbi azért elég nagy áldás, mert egy gépen is tudjuk veretni haverral, élve a split screen opció lehetőségével. A klasszikus netes móka papíron remekül hangzik, lévén az összes játékmódban kipróbálhatjuk magunkat. Hátulütője, hogy a szerverek finoman szólva sincsenek túl nagy stressznek kitéve, lévén alig páran lézengenek a világhálón, így meg az örökkévalóságig kell várni, amire végre összegyűlik a megfelelő számú játékos. Magyarul nem ez a rész, amibe éveket ölünk.Beszélnünk kell még a hangokról, ami egy autós stuffnál kiemelkedően fontos. Az alapok rendben vannak, nem rossz a driftelés, a kipörgő gumik, a felcsapódó kövek zörejei. Verdáink már nem muzsikálnak ilyen szépen, semmit sem érzünk a bennük dübörgő lóerőkből, sőt, néhánynak olyan kis fáradt, őszi légy motorhangja van, hogy komolyan megsajnáltam. Ennél viszont lényegesen rosszabb a soundtrack.Értem én hogy jogdíj és társai, de talán nem a középsulis Karcsikát kellett volna megkérni, hogy danolásszon fel valamit két mateklecke között. Borzalmas, na.

Még jó hogy ilyen szép minden körülöttem

Ez lenne tehát a valaha kiemelkedő dolognak számító V-Rally legújabb része. Ahogy a bevezetőben írtam, egy igazi se íze, se bűze játék, amit nem tudom, hogy kinek lehet ajánlani. Faék egyszerűségű a játékmenet, meglepően korrekt a jármű és pálya választék, helyeként tényleg szép grafikával. A másik oldalon ezek minősége durván hullámzó, meg ott van a nevetséges fizika (még árkád mércével mérve is), a rettenetes zene és közepes hangok. De legalább adott az offline több játékos támogatás. Ha olcsóbban hozzá tudsz jutni, valamint élsz-halsz ezekért a cuccokért, tegyél vele egy óvatos próbát, hátha.