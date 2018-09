Ultimate Fishing Simulator teszt

A nyár véget ért, beindult a suli, mindenki visszatért a régi kerékvágásba. Ilyenkor némi pangással a szívünkben emlékezünk vissza a rengeteg kedves élményre, melynek részesei lehettünk szeretett országunk álló- és folyóvizei mellett nyaralva. Félretéve a részeges partikat és lángosozásokat, melyek előszeretettel történnek hasonló helyeken, a férfi gyakori barátja ilyenkor a horgászbot, a behűtött sör, melyeknek élvezeti értéke duplázódik, ha cimborákkal együtt éli át mindezt. Ebből legalább az egyikhez most már a virtuális világon keresztül is hozzáférhetünk.

Az Ultimate Fishing Simulator már a nevéből adódóan magasra teszi fel a lécet; ő az "Ultimate", a legnagyobb, a legjobb. Ez elképzelhető, de attól még, hogy egy játék az általa képviselt kategóriában a legjobb, nem lesz automatikusan egy jó játék is, illetve az is nagyszerű kérdés, hogy mitől lesz egy horgász szimulátor a legjobb. El lehetne merülni itt a kérdés által megjelenő extrém filozófiai mélységekben, de inkább foglalkozzunk a játékkal.A premissza nagyon egyszerű: horgászok vagyunk, bot a kezünkben, rajta zsinór, kiegészítésnek úszó, horog és csali. Előttünk a nagy kékség, szürkeség, vagy zavarosság, melyet nevezhetünk tónak, avagy tengernek. Repül a kajával megrakott horog, plutty, majd seggünkre ülünk, és minimum egy órát várunk arra, hogy legalább az ebihalak nekiálljanak lezabálni a csalit a horogról. Ja, hogy ez egy videojáték? Ez nem a való élet? Hát, akkor, amit játszi könnyedséggel rángatunk ki a vízből.

A homályos víz alatt, hogyan fogjak így halat? (#rím)

Na, de hogyan is jutunk el idáig? Haladjunk sorrendben; először is választani kell egy pályát. Eleinte nincs túl sok lehetőségünk, hisz a helyszínek elérhetősége karakterünk szintjétől és pénztárcájának vastagságától függ, ugyanis mindegyik pályára horgászengedélyt kell vásárolni.ahol a plusz kettő igazából két területnek a téli verziója. A lusta mindenit, igazán csinálhattak volna egyedi téli helyszíneket a "reskin"-ek helyett, mivel, sajnos az többi pálya sem túl fantáziadús, de azok legalább színesek, festőiek és úgy-ahogy hangulatosak.A "Tournament" opció értelemszerűen a versenyeket jelenti. Itt vagy keres nekünk a rendszer egy más által csinált versenyt, vagy saját magunk kreálunk egyet általunk megadott részletekkel helyszín, idő, játékos szám, és elérendő cél beállításával. Az idő a játéktér napszakát határozza meg, és a verseny akkor fejeződik be, ha lejárt a megadott idő, vagy kifogtak a győzelmi kritériumnak megfelelő súlyú halat, vagy a meghatározott összsúlyt elérte a kifogott halak száma, vagy a megadott számot érte el a kifogott halak mennyisége. Bárhogy is nézzük, itt mészárlás fogja kezdetét venni.

És ím lennének játékostársaim. Mennyei.

A következő menüpont a táskánk, ahol azonnal el fogja dobni egy horgász guru az agyát. Botok, orsók, zsinórok, horgok, műcsalik mértéktelen mennyiségben. Természetesen kell valamiféle fejlődésrendszert is implementálni a játékba, ezért, illetve messzebbre tudjuk elengedni fárasztáskor a vadállatot, és a horogmérettől illetve a csalitól is változik, hogy milyen halfajta fog odamerészkedni kampónkhoz.A szerepjátékos fejlődés nem csak a drágább eszközöket jelenti, hanem profilunk, avagy karakterünk szintlépését is., többet, ha visszaengedjük, és nem eladjuk szegény kopoltyús barátunk. Szintlépésnél kapunk egy elkölthető pontot, melyet "különleges képességekre" lehet leosztani; például olcsóbbítani lehet a boltban az árakat, növelni lehet a kapott Xp mennyiségét, hajóra, jégtörő botra is szert lehet így tenni többek között, bár nem valami részletes a felhozatal.

A méretes 11 kilós sügér... csak... olyan... picinek néz ki.

ami a biológusoknak, és halszakértőknek lehet érdekes, ugyanis itt megtalálható az összes játékban kifogható állat képpel és leírással együtt. Megleshetjük 3D-ben is a dicső halakat, illetve olyan kis bónusz információkhoz is hozzájuthatunk, mint az általuk kedvelt csalétkek, ajánlott halászási napszakok, időjárás és kifogási technikák. Továbbá azt is láthatjuk, hogy mekkora volt az általunk eddig kihorgászott legnagyobb példány a szóban forgó halból, illetve mely területen és milyen mélyen akadt szerencsétlen a horogra. Mert ezek az információk életbevágóan fontosak.Van egy ranglétra is, bár az egyelőre csak azt mutatja, hogy ki a legjobban megszállott virtuális halász, effektíve jutalommal nem jár az első hely megtartása. Ami viszont egy nagyon, az. Kicsit ellentmondásos lenne, ha való életről lenne szó, de szerencsére a virtuális világ a játékterünk, ahol a tavak kimeríthetetlenek, és az eladott halak közül a legnehezebb ott figyel a trófeateremben felszögelve a falra, büszkén hirdetve, hogy kiváló tehetségünk meghozta a gyümölcsét.

Úúú szép piros, és a piros az gyors, és a gyors az jó, úgyhogy megveszem.

Ez eddig szép és jó, de mi is ezen a "játék" rész? Ja igen, a horgászás. Miután betesz a játék a kiválasztott pályára kezünket fogjuk látni, benne a bottal, miközben a horog és csali veszélyesen inog az orrunk előtt. Nosza, rohanjunk is oda a vízhez, és nyomjuk le vagy a jobb, vagy a bal egérgombot. Az előbbinél elég egyszer rányomni, és a karakter bedobja a csalit nagyjából 6 méternyire a vízbe, míg az utóbbi gomb hosszanti lenyomásával tudunk nagyot repíteni, 20-30-40 méternyit. Ezek után várunk, esetlegesen a "C"-t lenyomva figyelhetjük a beépített víz alatti kamerán a csali állapotát.Ha akarjuk a jobb egérgomb nyomogatásával lehet rángatni felfelé, vagy az egér mozgatásával ide-oda a botot; ettől a horog is megélénkül, a csali "életre kel", és a halak ezt szeretik. Amit már kevésbé fognak szeretni az a horog mérete, a csalétek fajtája, vagy a madzag ereje. A rendszer jelez, ha a horogméret nem megfelelő, bár ez kétesélyes;. A madzag tűrőképessége nem megfelelő, ha harcolás közben a hal el tudja azt szakítani, még akkor is, mikor az orsó féke nincs "behúzva", vagyis a 0 értéken figyel (jobb alsó körben a szám).

Igen drágám, munkám mellett HOBBI horgász vagyok, semmi több.

Tehát fejleszteni kell eszközeinket; ha kifogyunk a csalétekből, újra kell azt tölteni, és előbb-utóbb hálót is kell szerezni, mert a nehezebb halakat nem lehet csak úgy kiemelni a vízből, hiába fárasztottuk ki őket. A fárasztás menete egyébként nagyon egyszerű; a bal egérgomb lenyomásával tekerjük fel a madzagot, miközben szegény hal próbál ellenerőt kifejteni. A távolságot jelző körön látszik, hogy mennyire feszül a zsineg. A zöld és sárga tartomány a jó, de ha túlfolyik a pirosba, és tartósan (pár másodpercig) a maximumon van a feszülés, akkor elszakad, és meglép a hal. Az orsófék virtuóz használatával lehet könnyíteni a helyzetünkön, de, ha túl mozgékony a hal, akkor érdemes kiengedni 0-ra, és hagyni, hogy elfáradjon, mielőtt feltekerjük a 100-as szám felé.Ennyiből áll a játék: kifogni a halat, eladni, okosodni, szintet lépni, képességeket szerezni, pénzt kapni, új eszközöket beszerezni, ésEgyelőre kissé céltalannak tűnik a játék, főleg miután összegyűjtöttük az összes kifogható hal után járó "Achievement"-et. Nincs meg az a csodálatos érzés, mint mikor a való életben éljük át a harcot és a diadalt, ami egy tíz kilós ponty kifogásával jár. Az ezt követő halászléről nem is beszélve.

A ponty csak nézett, mint hal a szatyorban.

A prezentáció nem rossz, azt meg kell hagyni. A környezetek szépek, hangulatosak lennének, ha nem lenne a többi játékos egy átlátszó fej-és-test avatárral mutatva a pályán; nincs egyedi karakterkészítésre lehetőség sajna, hisz ez nem a Sims... ez a Fishs. A hangok megfelelőek, bár kissé repetitívek, de az igazán nagy meglepetés az a zenei repertoár., le a kalappal, de ennek megvan a rossz oldala is; ugyan csak néhányba hallgattam bele, megértem, hogy miért ezeket választották. Biztos ingyenesen juthattak hozzá, mivel eléggé semmilyen nótákat fogunk találni a rádió tekergetése közben.Rendkívül érdekesre sikeredett ez az Ultimate Fishing Simulator. Az "érdekes" szó itt annyit jelentene, hogy felkeltette érdeklődésem, elvoltam egy kicsit a kopoltyús vízlakókkal, majd néhány óra játék után rájöttem, hogy én ezt inkább a Balaton parton folytatnám. Tény és való, hogy ott sosem fogok egzotikus halakkal találkozni, nem fogok percenként kifogni több kilós harcsákat, de mégiscsak nagyobb élményben lesz részem, főleg, ha többedmagammal megyek, mint a monitorom előtt. Kizárólag megszállott horgászoknak tudom ajánlani a játékot, mást nem igazán fog lekötni hosszútávon.