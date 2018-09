Two Point Hospital teszt

Ha parodisztikus és komoly elemeket akarunk egyszerre használni egy művészeti alkotásban, meg kell találnunk a tökéletes egyensúlyt, ugyanis, ha bármely irányba is elbillen a mérleg, a másik oldal jelenléte céltalanná, önkényessé válhat. A kérdés, jelenesetben az, hogy mennyi komolytalanságot lehet belevinni egy játékba, hogy az ne váljon túlságosan is kiismerhetővé, de mégis ezzel együtt megőrizze az alapvető komolyságát, ami miatt nem úgy állunk a dologhoz, hogy "Ehh, úgyis csak vicc az egész, akkor meg nem mindegy?".

Nagyszerű példaként a Monkey Island sorozatot említeném meg, ahol az öt részéből négynek sikerült egy alapvetően kalandos és misztikus hangulatot fenntartania, miközben a történet gyakorta átfordult a komolytalanságba és a negyedik fal törésébe. Ha viszont menedzselős játéknál próbáljuk alkalmazni ezt a struktúrát, ahol kimarad a történet, vagy nagyon elenyésző, akkor kénytelenek a készítők felelősséggel megpakolni a játékost, hisz mégiscsak van egyfajta kapcsolat a való világgal, még, ha az a komolytalanság által kissé ki is facsarodik. Mai játékunk, a Two Point Hospital egész hatásosan mutatja meg, hogyan kell ezt a gyakorlatban elképzelni.A címből kiindulva egyértelmű, hogy egy egészségüggyel kapcsolatos játékkal van dolgunk, mely engem kissé a Roller Coaster Tycoon-ra emlékeztetett, pályahaladás szempontjából., úgy, hogy nyereséges legyen a pénztermelés; ezt úgy érjük el, hogy több embert gyógyítunk meg, mint amennyit nem (milyen meglepő), minden különleges betegségre építünk speciális kúráló termeket, mindeközben a betegeknek szolgáltatunk szórakozási lehetőséget (magazinok, játékgépek stb.), hogy ne unatkoznak a várótermekben, adunk nekik enni-inni (automaták, bisztrók) illetve még mellékhelyiséggel is szolgálunk (teljes a luxus).

Híres bohócklinikánk Pennywise-t is reformálta... azóta egy IKEA-ban dolgozik.

Több pályán keresztül vezet újabbnál újabb játékelemeket be, melyeket előtérbe is hoz. Ez azt jelenti, hogyha teszem azt a "Lightheadedness" betegség jelenik meg az adott pályán, akkor egyrészt fel tudunk húzni egy erre specializálódó kúráló termet, illetve számíthatunk rengeteg izzófejű emberre. Igen, a játék ahol csak lehet szó szerint értelmezi a különféle sérüléseket, fertőzéseket, így a "Lightheadedness", ami egyébként a szédülést (is) jelenti, ha szó szerint szétszedjük akkor valóban azt jelenti, hogy "Light" - fény, "headedness" - fejűség, vagyis nem tévedés, ha valakinek emiatt lámpakörtévé változik a feje (ami ég is ráadásul).És mi a gyógyír a "fényfejűségre"? Lecsavarni az izzót, és egy igazi fejet tenni a helyére (nem egyértelmű?), úgyhogy a De-Lux klinika, mely ismételten egy szóvicc, egy fogóval van ellátva, mely a doktor által irányítva a lecsavarást elvégzi. Ehhez hasonló kórtermekre lehet még számítani: a Clown Clinic a bohócsággal fertőzötteket "humortalanítja", a Pans Lab a "Pan-demic" (lábos kór) elszenvedőinek a fejéről rángatja le mágnessel a ráragadt fémedényt, illetve a Chromatherapy a krómozódott betegeket színezi ismét egészségesre, és ez még csak a kezdet.

Kedves segítő narrátor nem említi, hogy a fejlesztés pénzbe is kerül.

Alapvetően mindegyik pálya egy üres épülettel kezdődik. Elsőként érdemes egy recepciót csinálni, majd olyan termeket, ahol diagnosztizálják a betegeket. Az ilyen lehet a GP's Office, a General Diagnosis és a Cardiology (később lesz még több). A beteg bemegy, megvizsgálják, de, ha nem konklúzív az eredmény, akkor továbbküldik egy másik diagnosztizáló helyre, ameddig nincs biztos eredmény. Ha megvan a betegség beazonosítása, akkor eljön a gyógyítás ideje; a már fent említett nonszensz módok mellett van pszichiátria (ha Freddy Mercury-nak képzeli magát a beteg), gyógyszerészet, kórterem és még sok érdekes megoldás.(persze miután kifizette a kezelést). Ebből fakadóan érdemes jól képzett személyzetet felvenni, vagy továbbképző tanfolyamokat tartani a meglévőknek. Ezek a képzettségbónuszok javíthatják a személyzet jókedvét, gyorsaságát, illetve kezelési és diagnosztikai képességeit is többek között. Továbbá mind a négyféle személyzeti rendelkezik egyedi képzettségekkel is, az általánosak mellett.

Megint nem kaptuk meg a "No Death" díjat. Haláli... heh. (Keel me)

Megvannak tehát a megfelelő termek; orvosok és nővérek a diagnosztikai és kezelő helyiségekben, az asszisztensek a recepciónál, az információs pultnál illetve a vendéglátó helyiségekben vannak, végül pedig a karbantartók, akik mindenhol mászkálnak, hogy takarítsanak, szereljenek, fejlesszenek és szellemeket porszívózzanak fel... micsoda? Nos, igen,, hogy terrorizáljon akárkit, aki a közelébe megy. Ennek játéktechnikailag nem láttam sok jelentőségét, de mivel elég sok fehér ektoplazma foltot hagytak a padlón maguk után, és irritáló volt a jelenlétük, kénytelen voltam felvenni egy (majd több) szellemirtó képesítéssel rendelkező karbantartót.Az ektoplazmától való megszabadulás arra is jó, hogy. Ehhez az állandó tisztasági szint fenntartása sem árt kukákkal és kézfertőtlenítőkkel. Ez már csak azért is kell, mert, ha sikerül lenyűgözni a szóban forgó ellenőrt, akkor kórházunk hírnevet kaphat, mi pedig speciális pénzt, Kudosh-t (mely más kihívás teljesítése után is gyakran jár). Kudosh-al mindenféle érdekes kiegészítőt nyithatunk meg a boltban, melyek legtöbb esetben csak esztétikai sokszínűséget visznek a fehér folyosók falaira, vagy a hipó szagú termekbe. Ez alól kivételnek számítanak a különféle fejlettebb automaták, melyek jobb minőségű árut tartalmaznak, mint az alapból megvehető variánsaik. Ó és mielőtt félreértenénk, Kudosh-al csak megnyitjuk az új tárgyak lehetőségét, de effektíve megvenni továbbra is csak dollárért lehet.

Elkapta a farkas szindróma? Van rá antibiotikumunk csak itt, csak most, csak önnek.

Említettem a hírnevet; ez egy kék csík, mely azt mutatja, hogy mennyire szeretik a kórházat (Captain Obvious ismét lecsap). Minél több beteget gyógyítunk meg, és minél jobban sikerül az egészségügyi ellenőröket, vagy riportereket lenyűgözni, annál inkább nő ez a kékség, és minél magasabb, annál több beteg jön, ami egyenlő a sok pénzzel.. A marketinges helyiség felépítése után az ott dolgozó asszisztens segítségével feladhatunk hirdetéseket újságokba, posztereket helyezhetünk ki városszerte, vagy TV reklámot is kaphatunk, ha elég zöldhasút csengetünk ki. Hírnevünk növelése mellett lehet pácienscsalogató hirdetéseket is csinálni, melyek specifikus betegségben szenvedőket invitálnak kórházunkba, vagy lehet bizonyos képesítéssel rendelkező személyzet keresésére irányuló hirdetéseket is feladni.Ezekre úgy lehet szert tenni, ha adott feladatokat végzünk el, mint például bizonyos termek felépítése és üzemeltetése, egy bizonyos páciensmennyiség meggyógyítása, a kórház fűtöttségének magasan tartása, gyógyítási arány magasan tartása, a tisztaság- és a szépségszint magasan tartása. A pálya persze nem ér véget ezzel, de mivel nincs már több feladat, így nincs is értelme tovább figyelni az addigra már biztosan automatizálódott rendszerre. Néhány pályán egyedi szabályrendszer lesz életben megnehezítve feladatunk: periodikus földrengések, melyek rongálják az eszközöket, vagy csak képzetlen orvosokat és nővéreket lehet felvenni, de hiába igyekezett a játék,

Hmmm Elvisz-Prézli-klón-szindróma? Izé, pszichiáterünk szeretettel várja.

Amit viszont sajnálatos mód tapasztaltam, az a repetíció volt. Minden pálya szinte ugyanarról szólt: a semmiből felépíteni az esszenciális termeket, bővíteni, új épületet venni, oda is bővíteni, majd miután beindult a pénztermelés, csak várni, hogy teljesüljenek a csillagokat érő feladatok.másik kórház ránk akar sózni hét beteget, akiket egy bizonyos idő alatt kell meggyógyítani 50%-os hibázási maximummal, illetve saját alkalmazottaink is szeretnék gyakran látni, hogy jól teljesít a kórház, így olyan feladatokkal traktálnak, mint például néhány hét alatt keresnünk kell egy bizonyos összeget, vagy fejlesszünk fel egy termet magas presztízsszintre (ami növeli az ott dolgozók és betegek jókedvét) és a többi. Ezek érdekes feladatok de, amint megkapjuk, a legtöbbjén már látjuk, hogy tudjuk e teljesíteni e van sem, és mindig ott van a lehetőség az elutasításra, ami nem jár semmiféle negatívummal kivágva így a "Aki mer az nyer." hozzáállást.Sajnos nincs igazán nagy kihívás a játékban. Tény, hogy a későbbi kórházakban eleinte beestem nem is egyszer a mínuszba pénzügyileg, de mivel olyan rengeteget fizetnek a kezelésekért szegény páciensek, legyen szó sikeres vagy sikertelenről, sőt még a diagnózisokért is külön-külön kell fizetniük, nagyon hamar vissza tudtam állni anélkül, hogy növelnem kellett volna a tarifákon vagy kölcsönt kellett volna felvennem. Ha meg sikerül megszerezni a két csillagot, utána a harmadik megszerzése csak a türelem, semmint a gondolkodás kérdése. Sokszor viszont pont: egy pályán kutatnom kellett, ami egyébként egy jó ötlet. Betegségekre gyógyírt, továbbképzési lehetőségeket és miegymást is ki lehet kísérletezni, ami azért jó, mert az egyik kórházban megszerzett kutatási eredmény átmegy a következőre is (hisz egy kórház-franchise-ról van szó), de irgalmatlanul lassan történik ez, ami, ha feladatként van kitűzve, akkor eléggé unalmassá tudja változtatni a játékot.

A festményeket is ellátták elmés jellemzésekkel a mókás készítők.

Grafika szempontjából kissé... eléggé elnyűtten fest a játék, de mivel a Wallace és Gromit-szerű megjelenítés tökéletesen illik a játék stílusához, nincs igazán baj vele. A zene felejthető, de az is nagyszerűen passzol a hangulathoz, a kommentátorról nem is beszélve, aki ugyan ritkán bukkan fel, de bizton állíthatjuk, hogy nem jókedvéből világosít minket fel, és inkább a golfpályán tengetné szürke hétköznapjait.Néhány elenyésző bug és útvonal keresgélési hibát leszámítva egy kellemes játékot hozott nekünk a Two Point Studios. Szórakoztató, komolytalan, de szerencsére nem annyira, hogy a játékmenet rovására menjen. Az első néhány "tutorial" pálya után nem érdemes állandóan csak ezt nyüstölni, mert hamar beleunhatunk, úgyhogy csak mértékkel játsszuk, ne pedig az egészet egyszerre.