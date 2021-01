Turrican Flashback teszt

Kilencvenvalahány áprilisában járunk. Történetünk főszereplője (én) éppen fülig érő vigyorral rohan haza a három utcányira lakó barátjától, mert végre (végre!) sikerült pár napra kölcsönkérnie a Super Nintendo egyik legfényesebb ékkövét, a Super Turricant. Az ellenérték nem volt túl nagy: egy Optimus Prime figura, valamint a Zool nevű platformjáték - természetesen ezeket simán lehetett nélkülözni addig, amíg bedaráltam a nyomorult robotokat elképesztően badass főhősömmel.

Akkor még nem tudtam, hogy a játék, amiben tágra nyílt szemmel küzdöttem,. Az 1990-ben megjelent, eredeti Turrican finoman szólva is hatalmas siker lett: a bombasztikus külcsín mellett kibővítette az addig megszokott run-and-gun formulát viszonylag nagy, nyitott szintekkel, limitált számban elsüthető különleges képességekkel, hatalmas főellenfelekkel.És ott van a zenéje! Chris Huelsbeck olyan fantasztikus melódiákat komponált, amit szerintem mindenki, aki játszott valamelyik epizóddal, simán vissza tud dúdolni a mai napig. A sztori szerint mi egy cyber zsoldost alakítottunk, akinek az volt a feladata, hogy megtisztítsa Alterra bolygóját a MORGUL nevű, elszabadult mesterséges intelligencia csatlósaitól. Igen, minden adott volt tehát, hogy ez a sci-fi eposz elvarázsolja a kiskamasz szíveket - főleg miután látták a bombasztikus cover artokat.

Öhh, mekkora kukac

Aztán érkeztek a folytatások meg a portok, viszont egy idő után abszolút elcsendesedett a franchise. Az okokat mondjuk máig nem értem, de tény, hogy a hatalmas Turrican-láz egy idő után szépen lecsengett. Most azonban úgy döntött az ININ Games, hogy harminc évvel az első rész megjelenése után kedveznek a rajongóknak, így piacra dobták jelen tesztünk alanyát, a Turrican Flashback -et annak mindenTermészetesen a grafika, a zene és a kezelhetőség maradt a régiben, csak picit korszerűsítették azt. Hozzádobtak még néhány extrát, úgy mint a választható filtereket és képarányt, a Rewind opciót (ez nagyon fontos) valamint az originál kódokat. Ennél jóval érdekesebb az. A Turrican valamint Turrican II: The Final Fight magától értetődik, hiszen ezekkel alapozta meg hírnevét a széria. A másik két rész a Sega MegaDrive-os Mega Turrican/Turrican 3 és a már emlegetett SNES-es Super Turrican.Ne értsetek félre, egyben van a pakk, viszont. Nincsenek például új játékmódok, gondolok itt olyasmire mint Time Attack, Boss Rush, esetleg különféle extra kihívások. Ennél fájdalmasabb, hogy mindegyik az alap kiadás, tehát az időközben megjelent rendezői változatok sem érhetőek el.

Most fel vagy le?

A legrosszabb pont a teljesen kihagyott Super Turrican 2. Szóval vannak komoly hiányzók, valamint az sem túl szimpatikus, hogy a kiadó már el is hintette: amennyiben sikeresnek mondható a gyűjtemény, úgy. Node, tegyük félre a keserű gondolatokat és vizsgáljuk meg, hogy miyen érzés játszani egy közel harminc éves címmel. Nehéz. Nagyon nehéz.Nincs semmiféle tutorial, ami elmagyarázza a lehetőségeket, nekünk kell rájönni mindenre. Az ugrás iszonyat furcsa. Mondtam már hogy mennyire nehéz? Tesztelés közben próbáltam keresni azokat a pozitív érzéseket, amiket gyerekkoromban kaptam a játéktól, de az a nagy igazság, hogy én ezt már nem tudtam élvezni. Ne értsetek félre, iszonyat retro-bomba a cucc:(nézzétek a csatolt screenshotokat), tele van kihívással, amit a már emlegetett Rewind lehetőség segít elviselhetőbbé tenni.Szóval alapvetően minden adott ahhoz, hogy jól szórakuzzunk, de be kell látnom, hogy én sajnos ennél már kényelmesebb vagyok. Persze nem a játékmenettel van bajom, hanem egyszerűen az olyan címek, mint a Last of Us 2 vagy a Demon's Souls elvették a kedvem attól, hogy a 32 bites éra göngyszemeivel küzdjek.

Nahát, eltévedt falevelek. Mekkora písz.

A pontozás ebben az esetben teljesen jelképes. Bizonyára lesz olyan gamer, akinek minden pénzt megér a gyűjtemény és a maximálisan adható pontszámot követeli, míg mások egy lyukas fillért sem adnának érte. Az objektív szempontokat vizsgálva két komolyabb bajom volt. Az egyik a már megénekelt, hiányzó epizódok és különféle extrák. A másik az ár.Még akkor is, ha négy darab cím található itt, kissé borsosnak találom - pár ezressel olcsóbban kifejezetten remek deal lenne, de ez így sok. Szóval, ha Te is imádtad a Turrican címeket és a képernyőfotókat látva kihagyott két ütemet a szíved, egészen nyugodtan ruházz be rá, biztosan nem fogsz csalódni, hozza azt, ami elvárható. Mindenki más pedig óvatosan kerülgesse, de egy akció keretén belül még akár jó vétel lehet a későbbiek folyamán.