TT Isle of Man: Ride on the Edge teszt

A Kylotonn fejlesztőcsapat neve bizonyára kevesek számára ismeretlen. Ha hirtelen nem ugrana be, hogy mit is köszönhetünk ezeknek a remek iparosoknak, akkor elárulom, hogy elsősorban a hivatalos WRC-sorozat ötödik és annál újabb, tehát viszonylag jól sikerült részeit. Most arra vállalkoztak, hogy két kerekű járgányokkal dolgozva is hasonló színvonalat alkossanak: Elhozták nekünk az egyik leginkább embert próbáló motoros verseny, a TT Isle of Man hivatalos játékadaptációját. Vegyük górcső alá a kicsikét!

Általában nem csinálok ilyet, de most szükségét érzem egy kis fejtágításnak arról, hogy mit is takar a TT Isle of Man elnevezésű viadal.(Akik már most tudják, azok kérem nézzék el ezt nekem, ígérem hogy néhány sor múlva vissza is térünk a játékhoz.) Tehát, ez egy olyan verseny, amiről az a mondás járja, hogy a mai szigorú szabályokat tekintve szinte már a léteznie sem lenne szabad.Azokból az időkből maradt ránk ez az esemény, amikor a motorsport még nyersebb, vagányabb, kötetlenebb -igaz, sajnos sokkal veszélyesebb is- volt, mint manapság., hogy aztán az egész futam a Snaefell-hegyen csúcsosodjon ki és érjen véget.

Nyugi, mindjárt megelőzöm őket.

Képzeljük csak el, milyen fantasztikus és egyben bizarr érzés lehet a házak, a sebességkorlátozó és "Vezess felelősségteljesen!" -táblák között száguldozni emberfeletti sebességgel, majd kiérni a mezők közé, végül pedig a hegyekben kikötni úgy, hogy egész idő alatt egyetlen igazi társunk a bivalyerős vas alattunk? Szerintem frenetikus lehet, de hogy a játékverzió ezt mennyire adja vissza, az már egy kicsit más tészta.A legfőbb kérdés, ami felmerül, az, hogy vajon a fent vázoltak megérnek-e egy teljes áron kínált videojátékot. Megér(het)nek, ha mindezt rendesen kidolgozzák, valamint némi értékelhető plusz tartalmat is csempésznek mellé, hiszen pár óra változatos szórakozás azért mégis kijár a pénzünkért, ugyebár. A jó hír az, hogy a feltételek egyik része többé kevésbé-teljesül itt, a másik téren viszont

Jó, nem sikerült, de már rajta vagyok.

Most pedig beszéljünk ténylegesen a játékról. A gond az, hogy kifejezetten száraz és üres stuffról van szó, ami sajnos semmi többet nem kínál annál, mint ami a címben foglaltatik. Jelesül,A többi helyszín teljesen fiktív, és ami még nagyobb baj, hogy megdöbbentően hasonlítanak is egymásra. Pár skót, ír és walesi falucska, plusz a hozzájuk tartozó környék, ennyi az egész. Legalább valamiféle pályaszerkesztő elfért volna itt a jobbik fajtából, de már a rosszabbikból is örültünk volna neki, csak legyen valami kis ráadás, könyörgöm.

Ne feledd fiam, csak lassan, óvatosan.

A fő (és egyetlen) attrakció, a hivatalos pálya elejétől a végéig való teljesítése egyébként 20 percnél is többet vesz igénybe, ez pedig talán kicsit riasztóan hangozhat a nem túl profi gamerek számára. Valljuk be, az is, hiszen ebbe rengeteg felborulás, falra kenődés és miegymás belefér, ami teljesen elronthatja a játékélményt. A hosszú útszakaszt persze darabokban is teljesíthetjük, de az meg ugye sokat elvesz az egész hangulatából.Szintén ez mondható el a versenygép-kínálatról, kizárólag a hivatalos vasak jelennek meg a hozzájuk kapcsolódó pilótákkal. Szerepel a nagy ászok közül például John McGuinness és Michael Dunlop, és velük semmi gond nincsen, ahogy a járgányaikkal sem, csak egyszerűen túl kevés van belőlük. A WRC-nél vagy a Moto GP-nél ugye ott a többfajta kategória,

A kabát eredetileg piros volt, de a sebességtől már lement róla a festék.

Van karrier-módunk is, amiről azt gondolhatnánk, hogy fenntartja majd az érdeklődést, miután kigyönyörködtük magunkat a real-life aszfaltcsíkban, de sajnos távolról sem ez a helyzet. Nem több az egész mód annál, mint hogy veszünk egy motort, amivel versenyeket kell nyernünk, hogy beújíthassunk egy még jobb gépet, amivel ismét megnyerünk pár futamot, és így tovább, szépen körbe-körbe. Ha nem lettetek túlzottan izgatottak, ne aggódjatok, nem veletek van a gond.A játékmenetről, irányításról úgy általában elmondható, hogy igaz rá az a kijelentés, ami az egész stuffra, miszerint. Eléggé könyű ugyanis nagyokat perecelnünk, ha nem fékezünk időben, vagy túl későn kanyarodunk. Igaz, hogy viszonylag sokféle könnyítő finomhangolás közül választhatunk, de az igazi segítséget a kezdőknek csak a megszokott vonal fogja jelenteni, ami egyre pirosabbá válik, ahogy nyomnunk kell a féket.

Jövök a szélárnyékban.

Való igaz, hogy ez nagy segítség, viszont olyannyira nem megbocsátó a játék a hibáinkra nézve, hogy aki kezdő, az jobb, ha szinte semmi másra nem figyel az egyébként egész szép környezetből, csakis a vonalra. Persze ha egyszer egy versenyjáték a profikat és a fanokat részesíti előnyben, akkor nem feltétlenül gond, ha nem ajánlott a zöldfülűeknek, azonban, annyi szent.Képzeljük csak el, hogy szépen és szabályosan haladunk, a magunk dolgával törődünk, amikor valaki ahelyett, hogy megpróbálna megelőzni, egyszerűen belénk szalad, vagy elsodor minket- utóbbi esetben általában természetesen csak mi esünk le az ülésről, és vesztünk értékes másodperceket.

Lakott területen 149/óra? Ejnye.

Ez a nem túl szép életkép sajnos a kelleténél jóval többször fordul elő a TT Isle of Man-ban, arról már nem si beszélve, hogy néha épphogy hozzáérünk egy kis tákolt kerítéshez, és már repülünk is. Nem szeret minket ez a játék, kérem szépen.. Helyi többjátékos lehetőségünk egyéni mért körökre korlátozódik, ez pedig nem teszi épp izgalmas választássá egy szombat esti kikapcsolódásra a haverokkal. Az online résznél más a baj: Élek a gyanúperrel, hogy ez a játék nagyon kevés embert érdekel, mert ha futamot szeretnénk indítani, akkor először is nagyon sokat kell várnunk, aztán ha találtunk is, akkor meg sosincs tele, ergo mérsékelt a fun.

Valentino Rossi utódja készülőben.

Sajnos végigértünk a játék kivesézésén, és semmit sem találtunk, ami igazán kiemelkedő lenne. Jó, leszámítva egyetlen pályát, de lássuk be, ez keveseknél lesz elég a sikerhez.Ne feledjük azt sem, hogy a motorsport ezen szegmense még nem került feldolgozásra, így tehát újdonságként is hathat. Ez a tény, és a hivatalos, valós útvonal szinte tökéletes kidolgozása értékelendő, de a magas ár, az alibinek is gyenge karrier-mód, valamint a szemtelenül kevés tartalom miatt