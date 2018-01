Total War: Warhammer II - Rise of the Tomb Kings teszt

Mitől válik tökéletessé egy játék (vagy akár film) folytatása? Válasz annyi, mint mákszem a pitében, de egy videó megosztó portálon fültanúja lehettem egy meglepően kiveséző válasznak, mely a Pokémon Gold/Silver/Crystal verziókat nevezte tökéletes második résznek.

Az ok az újdonságok mellett az előző verziók területeinek visszahozása volt, melyek bejárása után egy epikus csatával zárult a játék. Nem véletlenül hívja a játékos közösség a második generációs Pokémon játékokat a legjobbaknak, és legnagyobb örömünkre a Creative Assembly is nagyon hasonló felfogással kezeli a saját bimbódzó Warhammer: Total War trilógiájukat.Tavaly Október 26.-án jelent meg a Mortal Empires ingyenes DLC a Total War: Warhammer II-höz, ami ezt a tökélesedési útvonalat megkezdte, ugyanis itt fúzióra lép mind az első, mind a második játék kampánytérképe, effektíve létrehozva egy megatérképet rajta az összes eddigi játszható fajjal. Ezzel bejött a fordított kompatibilitása is a két játéknak, mivel, aki az első rész DLC-it a Steam könyvtárában tudja, annak azokat a második játék automatikusan felismeri.

Mr. SzakállTojás emlékeztet, hogy van faji regenerációs képességünk.

Ezután sem lankadt a fejlesztőcsapat igyekezete, melynek hála most egy új fajt boncolgató kiegészítővel ajándékoztak meg minket, mely a Rise of the Tomb Kings címet viseli. Szerencsére nem egy külön kampányt kapó faj, ellentétben a Norsca néppel, hanem, teljesen egyedi célokkal, új játékmechanikákkal ellátva.Helyszínünk Nehekhara, melyet csúnyábbik nevén ismer a történelem a jelenkorban: Holtak Országa. Az egykoron zöld és termékeny emberi birodalom egy kietlen sivataggá változott, melyet rengeteg veszélyes szörny mondhat otthonának, nem beszélve a számtalan élőhalottról, akik csak mesterük szavára várnak, hogy felkeljenek, és szolgáljanak.

Szerezd meg hát mind: Books of Nagash.

Válasszuk bármelyik hadvezért a négy közül,, melyhez az út gyakorta a fél világon is átvezet. A legendás nekromanta Nagash kilenc könyvét kell összeszednünk (Eye of the Vortex kampánynál csak ötöt), majd el kell foglalnunk a szóban forgó piramist egy epikus csatában, hogy visszahelyezhessük a kódexeket eredeti helyükre.Feladatunk alaposan fel van adva, de előbb jussunk el az individuális könyvekért történő próbákhoz. Ezt pedig csak alaposan felszerelt, és sokoldalú hadseregekkel van esélyünk elérni.

Where's Waldo, Carrion kiadás. Valahol biztos ott vannak, de a szfinx érdekesebb.

A két alapkatonából (kardforgató és lándzsás csontváz) akármennyit képezhetünk, de azok csak ágyútöltelékek. Minden egyes felhúzott katonai épület után kapunk egy bizonyos mennyiséget az ott gyártható embertípusból. Egy példával illusztrálnám: ha sikerül a Royal Barracks épületet megépíteni, akkor kapunk négy egységnyi csontváz íjászt. Ha mind a négy hadtestnyi íjászt kiképeztük, akkor többet csak akkor tudunk hozni, ha még egy Royal Barracks-ot építünk, vagy a meglévőt teljesen felfejlesztjük (mert az még két hadtestnek ad helyet).Ez így meglehetősen sportszerűtlen megoldásnak tűnik elsőre, hisz más fajnál nincs limit katonaképzésre, ameddig a pénztárcánk bírja., ami lássuk be, erőteljesen kiegyensúlyozza a behatárolt egységgyártást.

A Mortuary Cult elég sok opcióval vár ránk; feltéve, ha ki tudjuk fizetni azokat (ritka fenomén)

Ez az előny kell is, ugyanis a Kripta Királyok bevétele kriminálisan alacsony a játék kezdetén, és igazán pénzre csak hadakozással vagy tengeri kincskereséssel tudnak szert tenni. Emellett érdemes a nyersanyagtermelésre és a más fajokkal történő kereskedelemre is ráfeküdni, mert minden fillér számítani fog a magas szintű bestiák épületeinek megvétele során.Lesz is miből válogatni, a fent említett törékeny csontvázak, és azok erősebb kiadásai mellett. A kígyószerű Sepulchral Stalker-ek és Necropolis Knight-ok naga-szerű megjelenésük ellenére nem alábecsülendőek, főleg, hogy ocsmány méreggel is boldogítják ellenségeiket. Carrion-okat nem érdemes gyártan, túl törékenyek, sebzésük elenyésző, és egyedül akkor jók, ha sikerül a Vanguard képességüket kihasználni, és gyorsan ráuszítani őket ellenséges íjászokra, hadigépekre. Így inkább várjuk meg az istenségek életre kelt szobrait, az Ushabti-kat, és nekik a masszív íjjal felszerelt változatukat.

Addig jó, ameddig Sándort a Skorpiót hátulról kell nézni.

A játék végi boldogítást a kripta skorpiók kezdik, a Khemri-i hadiszfinxek és nekroszfinxek folytatják, végül a Hierotitánok fejezik be. Mindegyikőjük alaposan felpáncélozott, rengeteg élettel, pajzstörő támadással, miközben még ijesztgetnek is (terror aura) és, ha ez nem lenne elég, a hadiszfinxek hátáról megvadult csontvázak osztják a nyilakat úgy, mint Oprah kocsikat. Az utolsó meglepit, a Hierotitan tartogatja, aki varázslatokkal is rendelkezik (Spirit Leech, Shem's Burning Gaze: mindkettő egyedüli célpont ellen effektív), melyek saját mágiaforrását használnak, így nem függenek a Winds of Magic-től.Miután kielégítően felszerelkeztünk, megkezdődhet a könyvvadászat. Ezek az írások a lehető legelőnytelenebb helyeken lesznek: egy szurdokvárosban, fallal és legalább három sereggel őrizve, vagy olyan hadvezéreknél, akik a fajukhoz tartozó legkeményebb egységekkel vannak ellátva. Ez a kihívás szükséges is lesz, mivel, melyek közül talán a legfontosabbak azok, melyek a hadseregek és ügynökök mennyiségének maximumát növelik meg.

A múlt árnyékai... basszus de sokáig tart ezt kifejleszteni.

Bebalzsamozott főszereplőink a technológiafa helyett dinasztiákat, a múlt királyságainak rendszereit, szokásait ássák elő, és hasznosítják. Minden egyes dinasztia kikutatása után lehetőségünk nyílik egységeket segítő kutatást végrehajtani, vagy pénzért illetve kanópusz edényekért (Canopic Jar) ügynök limitet kitolni eggyel. Minden egyes dinasztiához, ezeken felül, tartozik egy hadvezér és egy proklamáció. Az előbbiek finom bónuszokkal ellátott karakterek (200 kanópusz edényért) az utóbbiak pedig kemény gazdasági előnyökhöz juttatnak minket (ötezer pénzért).Ha már megemlítettem a kanópusz edényeket,, melyet az ügynökök és a hadvezérek tudnak állandóan termelni (ha teszünk rá képzettségpontot) és városok elfoglalásakor kapunk. A dinasztiák kutatásán kívül a Mortuary Cult tudja hasznosítani ezeket az edényeket, melyeket pénzzel és más nyersanyagokkal kombinálva tárgyakra, avagy Legions of Legend-re tudunk beváltani (Regiments of Renown, vagyis normál egységek elit verziói).

Hugó a Hierotitán a törpék legnagyobb örömére csak(!) a fél csatateret tudja átlőni.

A Creative Assembly ismét kitett magáért. Egy nagyszerű új fajt ajándékoztak nekünk, mely alaposan el van látva friss lehetőségekkel és kihívásokkal.hála a mesteri szinkronszínészeknek, a zenei aláfestésnek, illetve a prezentációnak. Egyetlen hasfájásom a csontváz katonák megjelenése, melyek eléggé komikusan festenek. Nagyon mókás nézni, ahogyan a félelmetesnek kinézni próbáló ropi hadtest lerongyol a dűnén, és felkenődik a legelső kinyújtott pajzson, de ezt ellensúlyozva már retekül nem vicces, mikor az óriás skorpió teszi ezt, mert ott kő kövön nem marad.A Rise of the Tomb Kings egy kötelező kiegészítő a már eddig is pukkanásig töltött Total War: Warhammer játékvilágába. Amellett, hogy egész barátságos a jelenlegi ár, a befektetés előre láthatóan duplán fogja kifizetni magát, hisz várható, hogy a trilógia utolsó részébe is bekerülnek majd a múlt uralkodói.