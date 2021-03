Total War: Three Kingdoms - Fates Divided teszt

Újabb Total War: Three Kingdoms DLC, újabb kis szelet a kínai történelemből. Az előző kiegészítő, a "The Furious Wild", nem igazán foglalkozott az egymással piszkálódó hadurakkal, hanem inkább a déli törzsek konfliktusát hozta el, kiegészített térképpel, új frakciókkal és színes egységekkel. A "Fates Divided", azonban, visszatér a már ismerős személyekhez, és egy még annál is ismerősebb dilemmához. Kína egyesítéséhez.

A főszerepben három vezető áll: Cao Cao (mert ő mindenhol ott van), Yuan Shao (valakinek szembe is kell vele állnia) és Liu Yan, aki inkább csak felvezeti fiát, Liu Zhang-et, egy, melyre már most kitérnék, ugyanis rendkívül érdekes, ám cserébe kissé komplikált is. Ezen új mechanika neve az "Inheritence" avagy az öröklés.Ennek a játékelemnek az első része viszont nem az új játékmódban jelenik meg, hanem még a korábbi kiegészítő, az "A World Betrayed" kampányában, ugyanis itt játszhatunk magával Liu Yan-nal, míg mai tesztünk alanyának kampánya Liu Zhang-ra koncentrál. Az "Inheritence" első része az "Aspiration"; az örökséget fel kell építeni. Ez különféle feladatok elvégzésével történik meg.

Ebben a DLC-ben rengeteg kombinált (fogó) egység van: egyszerre lő, és közel harcol.

Ezek a célkitűzések lehetnek: az öröklővel (vagyis Zhang-gal) párbajt, csatákat nyerni, vagy tőle függetlenül provinciákat uralni, körönként minimum egy meghatározott pénzbevételt fenntartani és hasonlók. Ezek különféle örökség bónuszokat nyitnak meg véglegesen, és miután rányomunk az "Inherit" gombra az "Aspiration" táblán, akkor ezek a feladatok lezárulnak, többet nem csinálhatunk meg belőlük, és ezután már csak a megszerzett bónuszokat tudjuk használni.Azonban nem lehet a végtelenségig húzni az időt, ugyanis minél később történik meg az öröklés, annál több negatív dolgot fog ez magával hozni, ami már a rajtnál bajos, ugyanis pár körünk van legfeljebb, ha nem akarunk már levonásokkal örökölni. Miután megtörténik a stafétabot átadása, Liu Zhang lesz a frakcióvezető, ésegy adott ideig.

Tíz körig mindenki utálni fog valamit? Nagyon "kiegyensúlyozottnak" tűnik.

Ezek igen erőteljes extrák; például, ha sikerült az első fázisban 1500 vagy annál nagyobb körönkénti bevételt elérnünk, akkor most használhatjuk az "Economic Stimulus" bónusz képességet, amivel tizenöt körig megnő 30%-al a bevétel minden forrásból. Azonban aspirációs pontokhoz nem lehet csak úgy, egyszerűen hozzájutni.Ezek gyűjtéséhez magas szintű városok kellenek, a birodalmunk növelése, illetve bizonyos "Trade-off" lehetőségek használata. Ezek a "Trade-off"-ok, ahogy az nevükből is látszik, valamit valamiért alapon működnek. Körönként adnak pontokat, de cserébe rontják például a birodalomban a jókedvet, bevételt, hadvezérek tapasztalati pont összegét csaták után. Amint megtörténik az öröklés, ezeket már nem lehet használni, így maradnak az előbbi lehetőségek.

"Lovas roham a lándzsások ellen; kinek volt ez az okos ötlete?" "Haggyá, reggelizem."

Ezt a rendkívül érdekes mechanikát a "Fates Divided" kampányban már készen kapjuk, ugyanis ott az apa el van már temetve. Fiának a dolga legfőképp a déli törzsek behódoltatása lesz, ugyanis azok kérdés nélkül támadnak az első pár kör után. Utána pedig kelet felé fordíthatjuk a távcsövünket, hogy esetlegesen belekotyogjunk Cao Cao és Yuan Shao konfliktusába.Cao Cao a problémás vezető, ha a kezdőpozíciókat nézzük, ugyanis azonnal egy rakás területtel nyit, több nagyobb sereggel, és magával az uralkodóval felügyelete alatt. Az uralkodóhoz tartozik. Ez egy 0-tól 100-ig terjedő mérce, ami akkor nő, ha nagy a jókedv és kaja túltermelés birodalmunkban, és akkor fogy, ha Han frakciók városait, avagy seregeit piszkáljuk.

Herceggé válásom örömére mindenkinek megvágjuk a fizetését.

Minél magasabb a pontszámunk, annál nagyobb passzív bónuszok járnak birodalmunknak, minél kisebb, annál nagyobb levonások, plusz, melyek öt körig még több mínuszt adnak. Természetesen, ha elcsípjük az uralkodót lakóvárosának elfoglalásával, akkor a helyzet kissé megváltozik, ám ha nincs elég nagy birodalmunk, befolyásunk, akkor le fog lépni foglyunk, és átszalad valaki máshoz, akinek kicsivel nagyobb a presztízse.Aztán, ha egy játékos átadja a frakciójának vezetését az uralkodónak, akkor ez a mechanika megszűnik létezni. Addig viszont lehet egymást szívatni, kegypontok költésével a másik állását növelni, vagy rontani. Cao Cao emellett egy átdolgozott intrika rendszert is kapott, ami tulajdonképpen abból áll, hogy az egyedi "Credibility" pontösszegét költögetve tud időleges negatív vagy pozitív hatásokat "ajándékozni", saját illetve ellenséges vezetők részére.

Szerep: anti-lovasság. Ráadásul erős a lovasok ellen. Sherlock megint lecsapott.

Miért problémás Cao Cao-val kezdeni? Mivel egyszerre három oldalról támadják Yuan Shao és szövetségesei Liu Bei és Gong Du. Ugyan az utóbbi kettő túl sok extrát nem kapott, Yuan Shao eddiginél is veszélyesebb seregekkel fog nekünk jönni, ugyanis frakciója képes a névtelen kapitányok által irányított csapatokat erősíteni a "The Captain Armoury"-val. Itt "Lineage" avagy, bár egyszerre mindig csak egyre.Ezek mellett minden frakció kap egy új intrikálásra tökéletes lehetőséget, a frakció tanácsot. Itt a, melyekből összesen csak egyet fogadhatunk el. Ezek tulajdonképpen kisebb-nagyobb lehetőségek arra, hogy birodalmunkat fejlesszük, vagy egy másikat romboljunk. Például lefizethetünk kalózokat, hogy támadjanak meg egy területet, avagy botrányt gerjeszthetünk egy másik frakció vezetői között, drasztikusan csökkentve az egyikük elégedettségi szintjét.

Aki a színesítő szöveget kitalálta az nagy 300 rajongó lehet. Vagy túl sokat vár el egy csapat íjásztól.

Végül, de nem utolsó sorban pedig a vezetők uradalmi ranglétrán való lépkedése is megváltozott. Amikor főemberünk fellép egy magasabb uralkodói szintre (például őrgróf után eléri a hercegi címet, vagy onnan tovább haladva királlyá kiáltja ki magát), akkor szerepjátékosan, pontokat kell leosztanunk bizonyos tulajdonságokra, melyek növelése eddig reformokhoz, illetve különleges épületekhez volt kötve.Növelhetjük a kereskedelmi képességünket, adminisztrátoraink létszámának felső határát, sereg- és kémmaximumot, illetve sok mást. Ez, ugyanis nagyon hamar olyan kereskedelmi hatalmat, hadsereg méreteket, vagy kémhálózatot tudunk kiépíteni, melyekhez eddig elég sok időnek kellett eltelnie. Így a kisebb uradalmak gyorsan alul maradnak, akik pedig hamar fellépnek királyi szintre, azokat nehéz lesz onnan letaszítani.

Hmmm gyújtogatás, vagy jobb lovasok... nem lehet mindkettőt? Nem. Bakker...

Új katonákból is van jónéhány, kik inkább a kezdő- és a középkategóriába tartoznak bele. A három frakció fő új egyedi emberein kívül egy friss globális katonafajta is megjelenik, az északi seregek egységei, melyek sima és veterán kiadásban gazdagítják a rostát. Feltéve, ha van tulajdonunkban egy úgynevezett "Colonel of the Northern Army" követő, avagy egy északi seregkapitány. Ez, kiegészülve a rengeteg egyéb katonafajtával talán egy kicsit túl soknak is tűnhet, főleg, hogy már így is elég sok egység van a játékban.Ezt leszámítva ismét egy szolid DLC-t kaptunk a Creative Assembly-től, mely ugyan nem fog igazán új történetbeli dolgokat mondani, hisz a haddelhadd továbbra is ugyanaz, csak kicsit átalakulva, ám a gyökeresen megváltoztatott rendszerek új taktikai mélységgel látják el a játékot. Ha ehhez hozzávesszük a rengeteg új egységet, elsőre lehet kicsit soknak fog érződni, de nincs okunk rettegni: az első pár kör után nehéz lesz ismét felállni a székből... basszus, már megint reggel van?