Total War: Three Kingdoms - A World Betrayed teszt

Csupán két hónap hatásszünet, és már itt is az újabb Three Kingdoms DLC? Korán érkezett volna a Karácsony, vagy pánikszerű kapkodásra kényszerült a fejlesztőcsapat, az előző mini-kiegészítő középszerű fogadtatása miatt? Miféle ármány, intrika, esetleg árulás áll a fejlemények mögött? Valószínű semmi ilyesmiről nincs szó, csupán a lányok, fiúk nagyon ráértek.

Ezzel ellentétben az újdonsült letölthető tartalom, az A World Betrayed már sokkal inkább a fent említett vonalon mozog; mit lehet tenni, ha a világ hátat fordít nekünk? Mi is hátat fordítunk neki, mondja Timon, de a kínai vezetők inkább kést szúrnak bele. Főhőseink Lü Bu, Dong Zhuo nevelt fia, Sun Ce, Sun Jian leszármazottja, és Yan Baihu, a Fehér Tigris banditavezető. Mindhárom férfiú különböző játékstílust követel meg, illetve egyedi frakciómechanikákkal rendelkeznek, a személyre szabott egységek mellett.Kezdjük a plusz egy személlyel, Yan Baihu-val, akit azért nevezek így, mert nem tartozik szorosan a kiegészítőhöz, hanem. A Fehér Tigris célja koalíciók révén az élre törni, és elhozni a békét Kínának. A szövetségesei számától függően kap bónuszokat, de nem rest némely hadúr vagy kormányzó szolgálataiba állni, mint zsoldos.

Sun Ren négy gyerek után is úgy párbajozik, mintha nem is lennének a lábai alatt tüskék.

Emellett újdonsült "technológiai fát" is kapott, mely a másik két bandita frakciónál is megjelenik. Immáron egykiépítése során tesznek szert a rosszcsontok a különféle extrákra, melyeket a többi csapat mandátumokkal ér el. Ezek a "kutatások" nem csak gazdasági és hadászati fejlesztéseket adnak, de bizonyos nem frakcióbeli egységek legyártását is elérhetővé teszik.Zsoldosként csak a bandita frakciók dolgozhatnak, illetve Lü Bu, mert ha jó vagy valamiben és még pénzt is adnak érte, akkor kit érdekel az olyan apróság, mint a tisztesség, vagy a becsület? Ilyenkor a felfogadó fél meghatározza, hogy melyik másik népesség ellen kell háborúznia a zsoldosnak, és egy hírhedtséget jelző mérce is megjelenik. Ezt a csíkot a kijelölt frakció elleni hadászati tevékenységgel tudjuk szinten tartani, és minél magasabban van, annál nagyobb eséllyel teszünk szert plusz jutalmakra.

Az uralt területeken gyorsabban épül ki a banditahálózat.

Ha a célpont nép településeit elfoglaljuk, akkor azokat egy nagy adag pénzért át is adhatjuk a minket felbérlő frakciónak. Ha nullára csökken a zsoldosi mérce, akkor megszakad az egyezség, a megbízó pedig csúnya szemekkel fog ránk nézni ezután, így ésszel kell ezeket a küldetéseket elvállalni, hiába próbálnak a többi játékosok több hegynyi pénzzel lefizetni minket. A banditák tech fáján kívülA tipikus, fővárosi épületválaszték limitálódott, ám minden egyes kisebb településen van lehetőségünk egy extra építményt felhúzni. Ezek az új opciók, illetve a kisebb falvak is egyedi extrákat adnak a rosszfiúnak, továbbá megjelenik a rendkívül találó "gazdasági" lehetőség, a banditáskodás. Ez funkcionalitásában megegyezik a kereskedelemmel és az iparral, csupán sokkal jobban passzol a törvényen kívüli frakciókhoz, és épületeik, fejlesztéseik ezt az értéket emelik gyakorta.

Lü Bu, a párbajhős, fűt kóstolva debutál.

A fő attrakció azonban továbbra is a Kínát szétmarcangoló hadurak és vezetők közti végeláthatatlan konfliktus. A legújabb kampány két fő játékosának egyike, hisz lövése sincs, miért utálja őt mindenki annak ellenére, hogy ő maga tett pontot a zsarnok, Dong Zhuo, pályafutására. Talán azért, mert egy beképzelt alak, de legalább ez a játékstílusán is látszódik. Állandó hadászat, egyszemélyes hadsereg, hátba szúrás, és zavaros politizálás; ezekről szólnak Lü Bu kalandjai.Ez gyakorlatban úgy néz ki, hogy egy, ám az egész ország kincstára sem lesz elég annak fenntartására, ráadásul alapból egy nagy adag korrupcióval és drágább épületvásárlással indulunk. De legalább Lü Bu kilences szintről és kettő csapat elit birodalmi lovas alakulattal kezd, ebből fakadóan párbajban könnyedén le tud csapni bárkit.

Khm, kisasszony, szeretné a célbalövést gyakorolni? Mert én igen.

Továbbá a szóban forgó hercegnek kettő egyedi frakciómechanikája van: a "Greatest Warriors" és a "Momentum". Az előbbi egy küldetéslista;. Külön karaktercsoportok vannak, és minden egyes csoport teljesítéséért még további extrákat kapunk. Kár, hogy a legtöbb ilyen jutalom a harci képességeinket fejleszti, nem pedig a kegyelemért visító gazdaságunkat.A második mérce, a "Momentum", mely a városfoglalást teszi könnyebbé. "Momentumot" párbajgyőzelmek után kap Lü Bu, és ennek, mérettől függően több vagy kevesebb "Momentumért". Persze ez a csík idővel csökken is, de ha nem is akarjuk költeni, és magasan tartjuk akkor is pozitív hatással van a seregeinkre. Végül, de nem utolsósorban ott van a személyes listája Dong Zhuo fogadott gyermekének.

Yan Baihu egyedi íjász egységei nem tévedésből viselik magukon a főnök becenevét.

Minden egyes nyert csata, ahol Lü Bu párbajhősként parádézhatott, rákerül a listára, mely mint egy szám van jelen gyakorlatban. Minél magasabb ez a szám, annál több zsákmány plusz jár a nyert ütközetek után, és a presztízs szintünk is emelkedik, ám a többi hadvezető elégedettsége csökken, arról nem is beszélve, hogy a többi frakció sem értékeli a nagyképűsködés ezen fajtáját.Egy biztos: Lü Bu-nak nehéz az élete az első pár körben, és rengeteg döntés elé állítja őt a sztori;a hatalomvágy parancsára. Sajnos nekünk nem adatik meg az a lehetőség, ami a számítógépnek, hogy frakciónk veresége után csatlakozhassunk Liu Bei-hez, hogy aztán eláruljuk (mily meglepő) és fellázadjunk, bár lesz ehhez hasonló akciózásra lehetőségünk, csak ahhoz életben kell maradnunk.

Állandó "Reckless Luck" regenerációt küldetéscsoportok teljesítésével szerezhetünk.

Sun Ce, a másik kiemelt szereplője az új kampánynak, hasonló helyzetből indul, mint Lü Bu, de némileg diplomatikusabban próbálja a problémákat megoldani, miközben vakmerő szerencséjében bízva megy neki a kihívásoknak. Ez a "Reckless Luck" nevű, alapos pluszokkal járó értékben merül ki, mely körönként csökken, és ha eléri a nullát, akkor Sun Ce vele együtt hull a porba.Ezt az értéket a Lü Bu "Greatest Warriors" küldetéstáblájához hasonló "Legacy of Wu" lapon szereplő célok teljesítésével lehet visszanyerni. Ezek leginkább specifikus területek elfoglalására, állapotváltozásra, illetve a jövő bebiztosítására irányulnak. Ezeken kívül Sun Ce nem ad a frakciójának felemelkedésére, és inkább az emberei tapasztalatát értékeli, ezért nem kap bónuszokat mikor szintet lép a birodalma.

Ezeknek az íjászoknak még tér-forma mutatványokra is van idejük.

Cserébe azonban sokkal több szék van a kormányzói asztalánál, mint a többieknek, ahová csak a legjobbak ülhetnek be. Minden ilyen hely elfoglalása után kapott bónuszok csupán a harmadik szintű beosztottak után érvényesülnek, ám. A szintlépést segítendő van egy "Shared Expertise" nevű képessége is a frakciónak. Ez 99-ig megy fel, és minden minimum 3-as szintű karakter után körönként töltődik. 50 elköltésével lehet egy karakterünknek azonnal rengeteg XP-t adni.A specifikus újítások mellett van egy globális újdonság is, mely könnyen elkerülheti a figyelmünket; a titulusok. Ezek igazából mondvacsinált kinevezések fontos embereinknek, akik így; nos, a pénz tényleg boldogít. Ám vannak egyedi címek, melyeket bizonyos előfeltételek teljesülése után lehet kiosztani, és más bónuszokkal is szolgálnak.

Egy banditaváros anarchista, így a hetedik szinttől jönnek a levonások.

Három hadvezér, három teljesen más játékstílus; a kísérletezés elengedhetetlen lesz, ugyanis a játék gond nélkül megbünteti az elhamarkodott döntéseket. A prezentáció hozza, amit hoznia kell, még, ha ez egyre kevésbé szemet gyönyörködtető, és néhány buggal is találkozhatunk, mint például az ellenséges seregek titokzatos láthatatlanná válása a térképen. Mert, ha nem látom, akkor nincs ott? De jó, a szellemek befoglalták az egyik városom...Ettől függetlenül szórakoztató kis kiegészítőt kaptunk, ráadásul a Fehér Tigris ingyen jön, ezért külön pacsi a készítőknek. Végre a mesterséges intelligencia is bírja az újdonságokat, nem úgy, mint a legutóbbi DLC-nél, csak kár, hogy ismét ugyanannak a történetnek láthatjuk a kicsivel más színű változatát. Egyelőre nem baj ez, de legközelebbre a Total War Warhammer harmadik részét kérjük. Kérem. Én.