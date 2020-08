Total War Saga: Troy teszt

Az Indie-kosár című, "méltán híres" sorozatunkat meg kell szakítanunk egy rész erejéig, ugyanis vannak olyan dolgok, amiket jobb halogatni. Marco nem így gondolja, de mivel hisztis kedvemben voltam, és kókuszkockával megvesztegettem, ezért én nyertem... vagy legalábbis én ebben a hitben élek. De legalább a mai játékunktól nem ugrott kútba esszenciális agysejtjeim nagyrésze.

A Total War sorozat kétlem, hogy újdonság volna akárkinek is. Számtalan nagyszerű főcímmel, és kevésbé jó DLC-vel ajándékozott már meg minket a játéktörténelem során. A mai alkotás is ehhez a franchise-hoz tartozik, és mivel nem kiegészítőről, hanem alapjátékról van szó, ezért már el is könyvelhetjük, hogy egy kellemes, újszerű, kielégítő művel van dolgunk, nemde? Nos, sajnos akármennyire is szeretnék, nem tudok egyhangú igennel válaszolni. Total War Saga: Troy , a két éve megjelent Thrones of Britannia-hoz hasonlóan egy specifikus időszakra és helyre koncentrál, mely jelenesetben a trójai háború. Ebből fakadóan találkozhatunk a legtöbb, akkori időben jelentős görög és trójai népcsoporttal, melyek közül nyolc játszható frakció vár ránk. Ezek, kiknek saját céljaik, illetve játékmechanikáik vannak.

A lovasság rohamozása helyett harci hintók, vagy rohamosztagosok vannak... pff.

A görögök oldalán irányíthatjuk Akhilleusz vezetésével a Phthia-iakat (stílusosan hangya címerrel ellátva), a mükénéi seregeket Agamemnónnal az élen, Ithaka fiait, Odüsszeusz segédletével, illetve Menelaosz spártai hadseregeit. Velük szemben állnak Parisz és Hektór trójai osztagai, bár a két testvér más-más célokat követ, Priamosz király legidősebb kuzinja, Dardania feje, Aineias, végül, de nem utolsó sorban, a trójai hős Szarpédón, a Lükia frakció feje.Mint ahogy fent már említettem, jelen van az ókori görög és trójai világ majdhogynem összes kisebb népe is, kik ugyancsak szeretnének egy szeletet kihasítani a háború adta lehetőségekből. Szövetségeket kiépíteni elengedhetetlen lesz, ugyanis nagyon hamar látni fogjuk, mennyire, ha bármikor minden oldalról nekünk eshetnek.

Azok ott középen vagy Herkules tréningvideóira bugiznak... vagy menekülnek.

Emellett a nyersanyag menedzselés is felüti a fejét, ugyanis végre nem csupán az aranykészletünkkel kell foglalatoskodnunk, hanem plusz négy különböző raktárra is figyelnünk kell. Van; ezek közül a kaja és a fa számít gyakori nyersanyagnak, a többi pedig ritkának. Nincsenek kereskedelmi áruk, cserébe a városaink az öt ellátmányból termelnek egy félét.Fából és étekből tudunk alapvető épületeket, és könnyű gyalogságot legyártani, illetve fenntartani. Bronz a katonai építményekhez, és a nehezebb osztagokhoz kell, kőből készülnek a fejlett építészeti alkotások, arany pedig mindenhez kell, ami fontos és értékes. Ezen utóbbi egyébként ki is fogyhat egy termelő helyről, minimálisra csökkentve a befolyó pénzt; mondjuk ez lesz a legkisebb bajunk.Hogyan lehet biztos termelésre szert tenni? A technológiai fa segítségével. Itt; mindegyik ilyen ág első kikutatható eleme egy termelő tech. Továbbá van egy második anyagtermelő opció is a fák vége felé, de ezek még így is nagyon hamar kevésnek bizonyulhatnak, ezért neki kell állni hadakozni, és városokat foglalni. Kár, hogy körbevesznek jóbarátok (rosszak nem igazán).

Minél magasabb egy isten iránti imádatunk, annél több extrát kapunk.

Akkor marad a kereskedelem. Ez talán az egyik legkevésbé átalakított része a játéknak; a szokásos opciók vannak felajánlva, bár talán a diplomácia nem éppen a legerősebb része a Creative Assembly legújabb üdvöskéjének, melyhez hozzájön, hogy az AI továbbra is képes hajmeresztő ajánlatokkal meglepni minket. Szóval ez sem annyira opció, de akkor miért nem támadhatom meg a barátaimat? Nos, végülis, csak nyugodtan, de ez nem éppen egy célravezető megoldás.Ez pedig azért van, mert a háború, az majdhogynem állandó (ez nagyon "meglepő" egy Total War játékban, igen). Legyen szó a görög avagy a trójai oldalról, az ellenséges frakciók bármikor nekünk eshetnek, és ha az egyik betámad, akkor jönni fog utána a többi is; ilyenkor szükségünk lesz minden barátra, mivel nem lehet egyszerre birodalmunk minden részét reálisan bevédeni, főleg, hogy 20/20-as seregeket képtelenség hosszú távon fenntartani a bődületes költségek miatt.

A hatásos lovasosztag: pacin a félmeztelen ember. Ha ő odarohan, akkor ott is marad.

A harcrendszer is változott egy kicsit, bár ez csupán az egységek limitált lehetőségeiben merül ki. Számottevő lovasságra ne számítsunk, harci hintók váltják ezeket fel, melyekkel nem lehet olyan grandiózus "hit-and-run" taktikákat végrehajtani, lévén, hogy nem annyira mozgékonyak, és sok a lándzsa a csatatéren. Íjászokból van jónéhány fajta: parittyás, dárda hajító, íj pendítő, illetve vannak fejszések, kardosok, lándzsások, bunkósok és speciális "mitikus" egységek.Nagyon megörültem, mikor megláttam, hogy, ám kiderült, hogy ezek az egységek, habár különlegesek, csupán normális emberek, kik valamily genetikai anomália miatt hatalmasra nőttek és bikafejes sisakot hordanak. Egyedül az ügynökeink között jelenhetnek meg igazi mitológiai lények, mint a gorgó vagy a pán, bár ők egy ellenség ellen elkövetett manőver után eltűnnek; nyaff nyaff. Illetve még, ha az Istenek végső soron nem is léteznek, a vallásból származó bónusz nagyon is valós.

Nem csak a nehézgyalogságé a világ; sok bónuszt adhatunk a könnyű és a közepes osztagoknak.

Ettől függetlenül a haddelhadd érdekesre sikeredett, ugyanis a frakcióvezetők speciális egységei nem feltétlenül szuper-nehéz gyalogság most sem, és még, ha igen, akkor is vannak jelentős hátrányaik. A legtöbb nehéz gyalogság lassan mozog, könnyen körbe lehet szaladni és hátba lehet kapni őket, vagy íjászokkal távolról lelövöldözni. Továbbá ezek mértéktelen mennyiségű bronzot visznek el körönként, így nem feltétlenül érdemes csak a páncél vastagságát előtérbe helyezni... hiába olyan jóóóóóó.Tehát miután kiválasztottuk a játékstílusunknak megfelelő frakciót, a cél egyértelmű: Trója elfoglalása, vagy megvédése. Ám a; illetve frusztrálóvá. Például Akhilleusz rendkívül forróvérű természet, hangulatingadozásai legendásak voltak, és ez a játékban is megjelenik. Ha túl sokat öldöklünk, akkor őrjöngő harag borítja el, nevetséges harci bónuszokat adva a seregének, de alaposan kukába dobva a közhangulatot és a gazdaságot.

Az amazonok, szerencsére, itt nem olyanok, mint a DC univerzumban.

Ám ha túl sok időt tölt egy településen, akkor átmegy zabagépbe, és nagy lakomák, illetve feltételezhető nőzések közepette próbálja tompítani a céltalanság érzését lelke mélyén. Ezzel megugrasztja a frakciónk termelését 30%-al, és a helyi lakosság is örül a mulatozásnak, ám a befolyásunk a többi városunk felett, illetve a többi nép megítélése kereskedelmi ajánlatoknál csökken. Érdemes átnézni mindegyik vezető különleges adottságait, ugyanis ez fogja megadni az optimális játékstílust, illetve a jó és a rossz extrákat.Ám nem fenékig tejfel a dolog, és ez bizony. Sajnos az "auto-battle" használata hoz gyakorta kedvező végkimenetelt egy csatánál, a manuális harc közben pedig az ellen hajlamos ide-oda szaladgálni, miközben a parittyásaim bedarálják őket. Emellett továbbra is képes több ezer mérföld távolságról is megtámadni egy gépi ellenfél, majd pofátlan nyersanyag követeléseket tenni a békéért. Mondjuk, miután bedaráljuk egy seregét, fordul egy nagyot az asztal, és ő akarja mindenét (is) odaadni nekünk.

Az antagonista mivolt tulajdonképpen egy azonnali hadüzenet.

Mindemellett mivel rá vagyunk kényszerítve szomszédjainkkal a békét megtartani, ezért terjeszkedési lehetőségeink eléggé leredukáltak, és egyedül a konföderációkba való kényszerítéssel fogunk tudni akármit is kicsikarni a velünk szimpatizáló frakciókból hosszú távon. Ez tökéletes annak, aki jobban szereti a diplomatikus utakat járni, ám a militaristák kénytelenek mélyen belevágni az ellenség területeibe, ami nagyon kockázatos, mivel egyszerre négy nép (plusz szövetségeseik) mondhatnak nem-et offenzívánknak.A grafika sajnos hagy maga után némi kívánnivalót, látszik, hogy kezd idősödni kedvenc franchise-unk bejáratott motorja, ám szerencsére a hangok téren nincs panaszra okunk. Az első kiegészítő már jön is nemsokára, az amazonokkal, mint játszható nép, azonban jó kérdés, hogy az a vaskos árcédula valóban indokolt e. Mondjuk nemrégiben ingyenesen be lehetett szerezni a játékot szóval... késő bánat.