Total War: Arena teszt

Mi az eredménye annak, mikor a Creative Assembly, a Total War franchise nagysikerű fejlesztőcsapata összefog a Wargaming embereivel, akik nevéhez csak olyan "apró" címek köthetőek, mint a World of Tanks, Warships és Warplanes? A World of Roman Warfare-t.

Még 2013-ban lett meghirdetve a Total War: Arena , akkor még a saját nyersanyagából dolgozó CA által, de a készülő Total War: Rome 2 egyszerűen túl sok figyelmet és munkát követelt meg, így inkább polcra helyezték a projektet, melyet a Wargaming-el kötött jelenlegi koalíció újra felélesztett és a nyílt bétába lökött, ráadásul minden kapkodást mellőzve.Nem bántuk meg ezt az eltolást, hisz ennek hála lett olyan a Rome 2 amilyen... khm akarom mondani néhány patch után lett olyan, amire azóta csak rajongással tudunk nézni. És, mivel az Arena a Rome 2-nek az erőteljesen online-osított verziója, ezért talán nem is baj, ha időközben öt év telt el, mert így nem fogunk két perc alatt belecsömörleni az ókor élővilágába.

Ez a sok piros arra utal finoman, hogy vesztésre állunk.

A premissza alapvetően nagyon egyszerű:, ahol minden egyes játékos három csapatnyi egységet irányít. Háromféle győzelmi feltétel van. Az első, ha az egyik oldalon beleharapott az összes katona a fűbe. A második akkor következik be, mikor valamelyik sereg elfoglalja az ellen bázisát, végül a harmadik tizenöt perc lejárta után történik, amikoris véget ér a menet és az a csapat nyer, ahol többen maradtak állva.Négy nép közül lehet válogatni, a kornak megfelelően:. Ezeken belül különféle vezetők várnak ránk, akik egyedi képességeikkel fogják támogatni embereiket, vagy akadályozni az ellenfelekét. Ezeket lehet fejleszteni is, úgynevezett "Free XP" kicsengetése után, melyet a meccsek végén kapunk, ezüst és "Unit XP" mellett."Free XP"-ből, ezen kívül magukat a vezetőket is vesszük, mivel. Ez, nemcsak mint valuta gyűlik, hanem a csatában résztvevő vezetőknek is tölti a tapasztalati csíkját, akik akár a tízes szintig is elröppenhetnek, főleg, ha elég "Free XP" elköltése után azonnal szintlépésre "kényszerítjük" őket. Ez azért fontos, mert az erősebb katonák elérhetősége és bizonyos képességfejlesztések ehhez a szinthez vannak kötve.

A híres karthágói occó lándzsa. A válság mindenkit rosszul érintett.

Persze hiába elérhető a haderő, meg is kell még azokat venni, amit kizárólag "Unit XP"-ből lehet, melyet a harcoló osztagaink szereznek meg. Ez a tapasztalati pont nem egyben gyűlik, hanem, amely csapatunk épp verekedett, az kapja meg, így,Továbbá újabb felszereléseket is vehetünk nekik, bár változó, hogy "Free" vagy "Unit XP"-t kér érte a rendszer. Ezek, mivel csak minimális bónuszt adnak, mókásan vannak elnevezve, így például az első szintű barbár "Tribesmen" katonáknak a kicsorbult kardjaikat rozsdás kardokra cserélhetjük.Az ezüstöt a játék majdhogynem univerzálisnak nevezi, de ez a titulus el lenne pazarolva szegény pénznemre, ugyanis csak három dologra költhetjük egyelőre. Egyszer használatos felszerelést tudunk belőle venni, vagy a frissen "unlock"-olt csapatokat adhatjuk hozzá fizetés után osztagunkhoz, végül pedig a "Unit vagy Free XP"-ből megvett fejlesztéseket is ezüstért hajlandóak emberkéink felvenni. Tény, hogy ezeket az akciókat elég gyakran fogjuk elkövetni, ha több csapatfelállással kísérletezgetünk.

Néha megéri futni, semmint nekimenni a fegyverelőnyben "szenvedő" ellenfélnek.

Az arany viszont annál inkább univerzálisabb; prémium harcosokat, kozmetikai tuningelemeket, vezetőket vehetünk, azzal a hátulütővel, hogy ez nekünk igazi pénzbe fog kerülni, nem meglepő módon. Egyetlen mázli, hogyígy hiába vagyunk tele hetes vezetőszinten elérhető katonákkal, az ellenfelek is hasonló felhozatallal fognak ránk várni.Most, hogy magunk mögött tudhatjuk az alap dolgokat, lássuk a játék magvát, a csatákat. Relatíve gyors keresés után meg is kapjuk a szintünknek megfelelő társakat és ellenfeleket, ezek után kiválasztjuk, hogy a térkép ránk eső oldalán mely részen óhajtunk megjelenni, és kezdődhet a móka. A történelmet nem igazán érdekeli, hogy milyen népek vannak összeosztva, így számítsunk arra, hogy

A fejlesztések csak minimális pluszt adnak, redukálva a "pay-to-win" jelenlétét.

Pályából egyelőre hét van, és bár stílusban hasonlóak, történelmi jelentőségük felbecsülhetetlen, hisz átélhetjük milyen volt Marathónnál rohanni, mint az őrült, mikor az erdőben megtalálják a lovasok az íjászainkat, vagy megtapasztalni a thermopülai csatát, ahol legnagyobb örömünkre nem Gerard Butler és 299 közeli rokona fog integetni a túloldalról. ViszontAz erdők és a dombok kulcsfontosságúak, a vízen próbáljunk meg nem átmenni, mert szomorúak lesznek embereink, és a szemét elefántok ellen szálfegyvereseket vigyünk. Ezen taktikai húzások mellett a gyors gondolkodás és a csapatmunka fogja a könnyű győzelem ajtaját kinyitni, ezért hátrányban van már élből az, akinek nincs kivel játszania.

A piros pajzsos bácsik nem vették a lapot, hogy Dumbóék elől a másik irányba kell rohanni.

Használjuk ki az AI elleni játék lehetőségét is, ugyanis szegényke eléggé félkegyelmű, a tíz mesterséges intelligenciából kettő-három általában a bázisukon marad "védekezés" apropóján, aminek eredménye, hogy a többi hetet simán ledarálják a játékosok, akik ezek után könnyedén befoglalják a bázist is. Persze csak négyes vezetőszintig lehet ökörködni az AI-al, utána azzal a bizonyos "Commander"-rel kénytelenek leszünk a PvP kegyetlen mezőin szívni a fogunk, és átkozni a csapattársakat, hogy mi a búbánatért kellett indokolatlanul eltűnni mellőlünk, és miért jó nekik a pálya túloldalán rohanni az ellen elől.A fent említett, és ahhoz hasonló szituációkhoz köthető, mely, ha gyorsan bekövetkezett a pusztulásunk. Végig kell ülni, míg befejezik a többiek a meccset, bár én ilyenkor az alt-tab varázsával ledobtam a játékot a manóba, hogy valami mozgóképekkel felszerelt szórakoztatóipari termékkel bontsam tovább agysejtjeim. Szerencsémre a játék ikonja a tálcán narancsosan felvillan, ha véget ért a hajcihő, és azonnal ugorhattam is bele a következő meccsbe.

A híres görög íjászok és az ő "freindly fire"-t nem kiküszöbölő levitáló nyilaik.

Senkit se zavarjon meg az "Open Beta" megjelölése a játéknak, hisz csak. Kellemes a megjelenítés, bár a katonák összeolvadása, esetlen animációja nem igazán Total War-os, de, hát nem kötelező maximálisan rázoomolni. A zene, ha nagyon figyelünk, hangulatos, de a "narrátor" és embereink kiabálása mellett nem igazán lesz lehetőségünk maximálisan kiélvezni, hacsak nem üljük végig korai vereségünkből kifolyólag a menet hátralevő idejét egy sarokban.Egyedül is el lehet lenni vele, de számottevő eredményeket csak egy kommunikációs médiumon keresztül összetartó csapat fog elérni. Végső soron pedig ingyenes a dolog, úgyhogy panaszra semmi okunk nem lehet. Most pedig, ha megbocsájtotok, a krétai íjászok nagyon várják már, hogy "unlock"-oljam őket.