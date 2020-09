Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Remastered teszt

A deszkás karrierem valamikor tizenkét éves koromban kezdődött, amikor felfedeztem a ruhásszekrényemben egy Tony Hawk Birdhouse pólót (ki tudja, hogy került oda). Nagy volt rám, kicsit kopott is volt, de a csontvázmadár és a felirat stílusa nagyon szimpatikus volt számomra, ezért felvettem nem egyszer, hanem milliószor. Hab a tortán, hogy az osztályom bandavezérének is bejött a póló, így még ha kis időre is, de egy szinten éreztem magam vele.

Ő árulta el nekem, hogy igazából ez egy deszkás márka, és homlokon is vágtam magam ekkor, ugyanis addigra már volt szerencsém játszani a Tony Hawk's Pro Skater 2-vel, de hát akkoriban nekem nagyon lassan estek le a dolgok (mondjuk manapság sem sokkal jobb a helyzet). Ja, deszkán nem hogy sosem álltam, de még csak nem is fogtam olyat; az ahhoz hasonló legközelebbi "jármű" a rollerem, de arra nem vagyok büszke. Amire viszont annál inkább, hogy sikerült leraknom a klasszikus Tony Hawk játékok remake-jét (nagy nehezen), hogy megírjam eme beszámolót; azt hiszem ez elég sok mindent elárul.Például azt, hogy mennyire céltudatos életmódot folytatok, illetve, hogy a Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Remastered egy botrányosan jó játék lett. Nem véletlen, hogy ez vált a sorozat leggyorsabban fogyó tagjává . Visszakaptuk a franchise egyik, ha nem a legjobb dinamikus duóját, gyerekkorunk meghatározó címeit (tisztelet a kivételnek) felújítva, és kiegészítve. A klasszikus pályák visszaköszönnek, a már ismerős muzsikával, deszkásokkal, megújult multival, karakter- és pályakészítővel, no meg rengeteg "unlock"-olható extrával.

Hmm Boardslide. Deszkás szótár mit mond? Deszka csúszás... Full-Simán?

Kezdjük is a "Tutorial" résszel, ahola "wasd", "Space", "Ctrl" és nyilakkal történő irányítást. Ezeket nem részletezem, ugyanis bonyolultak, minden esetre az biztos, hogy elsőre soknak tűnhet a rengeteg lehetőség, mellyel eláraszt minket a játék. A "Kickflip", a "Melon" és az "Ollie" csupán a kezdet. Jobbra-balra fogunk pörögni, rámpákon fogunk végigsiklani, melyek végén egy trükkel ugrunk át a következő szegélyre, hogy aztán azon is végigcsússzunk, újabb trükk, és ha addig nem estünk orra, akkor egy tökéletes landolással koronázzuk meg a kombót.Ez az egyik legfontosabb dolog a játékban: a kombó-sorozat. Minél tovább tudunk a trükkök és a szegélysiklás zökkenésmentes variálásában maradni, annál nagyobb szorzóval kapjuk a technikák után járó pontokat. Például van előttünk egy pad és két korlát. Felugrunk a padra és a fel nyíllal csúszunk végig rajta, majd a végén a "Space"-el átugrunk a következő felületre. Eközben a bal nyíllal egy "Kickflip"-et tolunk, majd a fel nyíllal érkezünk az első korlátra, végigcsúszunk rajta, a végén a jobb nyíllal a "Melon" trükköt ellőve ugrunk át a második korlátra, és azon is végigcsúszva egy bal nyíl plusz hosszan lenyomott "a" gombbal egy "360 Kickflip"-el érünk földet.

Kacsiga-kacsiga, a trükkös csiga, 19-es szorzója miatt esett le szememről a csipa.

Ahogy végighaladunk a különféle felületeken, úgy nő a kapott pont mennyiség, és, így a fenti példa mondjuk összesen 2000 pontot adott a felületek érintés után, mindezt szorozzuk meg hárommal az első és a második korlátra való érkezés, majd a sikeres landolás után. Persze ha variáljuk a mozdulatokat egy kombóban, az is növeli a szorzó számot, így egy jól összerakott mozdulatsor akár több milliót is érhet... feltéve, ha nagyon értünk a játékhoz, ugyanis én örültem, ha sikerült 15000 pontos variációkat csinálnom, és nem hasra esnem a végén.Ebből látszik, hogy nagyon könnyű elbarmolni egy ugrást, még akkor is, ha már belejöttünk a játékba. Értelemszerűen, ha a lendület irányával merőlegesen (de néha akár csak kicsit is elfordítva) áll a deszka a leérkezésnél, akkor taknyolás történik, azonnal lenullázva a "Special" csíkunkat, illetve az addig összekombózott pontszámunkat. Ez a "Special" mérce egyébként sikeres pontszerzésnél töltődik, és ha megtelik, akkor egy ideig gyorsabban deszkázunk, nagyobbakat ugratunk, illetve, specifikus billentyűkombinációk használata után, általában a levegőben.

Ha a kék nyíl középen kibillen az egyik oldalon túlra, akkor hasra esés következik be.

Ebben a könnyen történő hasra esésben jelenik meg, mennyire is. A különféle pályákon a kihívásokat nem könnyű teljesíteni, egyrészt azért, mert meg kell érteni néha, hogy mit szeretnének ott tőlünk, illetve a megszerzendő pontmennyiségek igencsak magasra tudnak rúgni. Nagyszerű példa, mikor az egyik helyszínen "Heelflip"-elni kell egy bizonyos lyuk felett. Először is, mi az a "Heelflip"? Ja, olyan mint a "Kickflip" csak a deszka a másik irányba forog? Na, de azt hogyan fogom előrántani az irányításból? És máris ott figyel előttünk a mozdulatlista; tiszta 90-es évek, csak akkor a verekedős játékok speciális képességeinek papírja szúrta ki a szemünket.Ergo rengeteg lehetőségünk van a technikázásra, túl sok, de a tanulási görbe nem túl meredek, szerencsére, és ha elég óraszámot belerakunk, akkor szépen lassan el tudjuk sajátítani az összes nüanszot, és igazi deszkás professzionálisakká nőhetjük ki magunkat. Legelső célunk legyen a szóló pályák kitakarítása, és az ottani összes feladat teljesítése, utána lehet a multi felé menni. Azért mondom ezt, mert a több-játékosos pályákon nagyon hamar vissza fog nézni a valóság: hogy bénák vagyunk (de én biztosan).

Íme, a Kiss női tagja, Gargaméta, Deszkaország, Bukta városából.

Nem vittem túlzásba ezen mód látogatását, ugyanis a legelső alkalommal egy "gyűjts-össze-minél-nagyobb-kombót" pályán nekem 7-8 ezer pontos kombóm volt (az utolsó helyen voltam értelemszerűen), az első helyen lévő játékos egy több milliós értékkel futott ki az időből, és a fél perc extrát, mely arra hivatott, hogy mindenki be tudja fejezni a kombó-sorozatát kényelmesen, másodpercre pontosan kihasználta. Inkább rohantam vissza gyakorolni; ha nem sikerül egy kezdő pályán a százezer pont összeszedése, akkor semmi keresnivalóm a nagykutyák között.Ám, ha ilyen nagy kihívás áll előttünk, akkor azt szeretnénk saját karakterrel végigszenvedni nemde? Nos, van erre lehetőség, ha nem a "Birdman"-t vagy más híres deszkást akarunk irányítani. Kinézet, deszka, kerekek, logó;. Ahogy játszunk és kapjuk a "tapasztalati pontokat", úgy érünk el magasabb szinteket, és nyílnak meg egyéb kozmetika tuning elemek. Ezeket pénzből lehet megvenni, melyet minden egyes pálya után kapunk, bár elég keveset. Igazán nagy zöldhasú-köteg kihívások teljesítése után jár, melyek végső soron az "Achievement"-ek.

Boardmaster2000 a végzete előtti pillanatban is a deszkáját markolászta.

Remélem senki sem fog meglepetésként érni, hogy egyismét, de ez nem volt meglepő, hisz az eredeti címek is igencsak le tudták kötni a játékost. Hiába rontunk el kitűzött pályacélt, minden egyes próba után kicsit jobban értjük a rendszert, a technikákat, és érezzük a fejlődést. Tudjuk, hogy a cél elérhető, és ez egy olyan erő, ami nehezen engedi a feladást. A klasszikus pályák és a multi mellett van szabad deszkázásra, illetve "Ranked" pontszerzős futamokra is lehetőség, ha tudni akarjuk, hogy egy két perces menet után milyen magasan vagyunk egy pálya ranglistáján... én valahol az öt számjegyes szekcióban sírok mindenhol (igen, tudjuk, béna vagy, haladjunk már).Saját karaktergyártás, saját pályagyártás, rengeteg kiegészítő tartalom;kérem szépen. Tökéletes? Nem. Van olyan, hogy tökéletes? Nem, de kit érdekel? Lássuk a problémásabb részeket, nem számítva az alapvető logikai furcsaságokat, mint például, hogy a deszka lejtőn felfelé nem veszít a gyorsaságából... na és? Az egyértelmű fizikai ellentmondások irrelevánsak, mivel a játék ezek köré van felépítve. Ám néhány gond ezektől független, még ha szőrszálhasogatónak is fognak tűnni.

Pályákon szerezhető "skill" pontokkal erősíthetjük kedvenc deszkásaink értékeit.

Említettem már a nehézséget, amihez hozzájön, hogy a rengeteg kombózás miatt nagyon fel tud gyorsulni a játékmenet, amit így még nehezebb lesz követni, könnyedén össze lehet zavarodni a különböző gombok nyomkodásában. Így néha embertelen reakcióidő kell ahhoz, hogy el tudjunk kapni egy-egy pillanatot, mikor ugranunk kell a felületről, amin egyensúlyoztunk, és a deszkát sem árt megfelelő irányba tenni a jó landolást előidézendő. De, ahogy már említettem, a gyakorlat teszi a mestert.Aztán ott vannak a... említettem-e már ... mintha lenne némi... nem? Nem. Ennyi volt, sajnálom, értelmetlen leállni az apróságokon kötekedni. Inkább frissítem a "Skate-punk" lejátszási listát a zenegépemen, veszek egy koponyás, madárcsontvázas deszkát, és a közeli parkban bontom tovább a rendet. Következő írásom valószínű a kórházban fog létrejönni, de valamit valamiért; szóval, kedves Toncsi Sólyom, hogyan is volt az ön grandiózus "900"-as technikája?