Tiny Tina's Wonderlands teszt

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a kilencvenes évek közepén tombolt kicsiny országunkban az asztali szerepjáték láz. Gondolok itt az AD&D és M.A.G.U.S kombóra, de ide vehetjük a különféle sci-fi és egyéb nyalánkságokat is, mint a Warhammer, a Cyberpunk vagy a kuriózumnak számító Vampire the Masquerade. Természetesen ezekkel én is rettentően sokat játszottam, sőt, ha mond valakinek még valamit az a név hogy Rúna Magazin, akkor egy-két korabeli szárnypróbálgatásommal találkozhatott is cikk formájában.

Szóval a baráti társaságommal nagyon éltem az átjátszott hétvégéket - onnantól meg pláne, amikor dekoratív hölgyek is csatlakoztak a kompániához, de ez már egy másik beszélgetés témája. Persze sok más egyéb miatt is kedvelem az RPG műfajt és a különféle turmixokat szintén beveszi a gyomrom. Viszont amikor megláttam, hogy derék főszerkesztőnk rám osztotta tesztünk alanyát, akkor nem voltam felhőtlenül boldog, mertPersze joggal mondhatná a kedves olvasó, hogy azért itt másról van szó, hiszen a Tiny Tina's Wonderlands egy amolyan teljes estét spinoff a Claptrapek világában. Ebben van is bőven igazság, viszont anyagunk azért nem tud kibújni a bőréből és ha jobban a mélyére ásunk, akkor pontosan ugyanazt hozza, mint bármelyik korábbi Gearbox anyag, csak high-fantasy köntösben.

Készül a legendás Newbie

A teszt is jóval tovább készült, mint a bevett egy hetes tempó. Ennek prózai oka van: alanyunk legerősebb része a co-op szekció, ahol kivétlesen együtt nyomulhatott a PC-s és konzolos tábor. Így megidéztem Gargát és, hogy aztán a végén megfingassuk Dragon Lord-ot, a főnököt. Alapvetően a számítógépes élmény nagyon hasonló volt, mint a PS5-ös, így külön teszt nem készül róla, de ide bele fogom szőni drága tesztelőcimbim élményeit is.Érdekes választás amúgy Tina: ha visszaemlékeztek, az Assault on Dragon Keep kiegészítő már tulajdonképpen felvezette a játékot, de most meglehetősen kibővített formában kapjuk meg az esszenciális őrületet. Az úgynevezett "meséknek" a főszereplője a Dungeon Master (mesélő), aki irányítja az aktuális kalandot. Na, ez itt Tina lesz, aki kitalálja, hogy drága alattvalóival játszanak az úgynevezett Bunkers & Badasses cuccal.Mi egy újoncot, Newbie-t alakítjuk, aki annyira béna, hogy a főgonosz rögtön kipécézi magának a. Egyébként arról szól az egész kaland, hogy a már emlegetett DL-t üldözzük egy fantasy világban, miközben Tina önti ránk a (jó értelembe vett) beteg gondolatait, ami miatt teljesen kiszámíthatatlanná válik a cucc. És ezt szó szerint értsétek: az egyik pillanatban Brighthoof városát szabadítjuk fel, majd megpróbálunk áthajózni egy másik szigetre, de a mesélő úgy dönt hogy elsüllyed a hajó és inkább csináljunk mást.

Ejj de szép ruhája van Gargának

Szinte azés ha vevő vagy ezekre a poénokra, akkor remekül fogsz szórakozni. Ha rátérünk a játékmenet elemzésére, akkor már nem ennyire vidám a szituáció, mert ahogy említettem, majdnem pontosan koppra ugyanazt kapjuk, mint bármelyik Borderlands esetében.Tehát a TTW is egy igazi looter-shooter stuff, ahol alapvetően a. Ezt elősegíti számtalan láda, automata meg vagy tucatnyi más lehetőség. Amikor azt mondom, hogy tonnányi új felszerelést dob eléd a játék minden percben, akkor ezt szó szerint értsétek. Ez szerintem baromi zavaró, mert nagyon keményen megtöri a ritmust, ugyanakkor az is igaz, hogy a zsáner kedvelőit ez egyáltalán nem zavarja, sőt, ezt keresik.Cuccaink között talán az eddigi legátláthatóbb inventoryban matathatunk (valljuk be, ennek ideje volt már), de jó RPG-hez méltóan lépegetünk szinteket is, amivel természetesen növekednek bizonyos értékeink. Nyilvánvalóan különféle pontokat is szétosztogathatunk ekkor, amivel a kaszt specifikus extra dolgokat növelhetjük. Kicsit itt is olyan érzése van az embernek, mintha gúnyolódni szerettek volna a hasonszőrű alkotásokon, hiszen a Wonderlandsben nem igazán lehet komolyan venni semmit.

Na, döntsük mán el hogy merre van az arra

Az egyedül érdekesebb dolog az úgynevezett "terepasztal" nézet. Ilyenkor nagyfejű szereplőink egy világtérképen mászkálnak (mint a legtöbb oldschool JRPG esetén) A-ból B-be, miközben. Szintén kikacsintás, hogy a fűből ugrálnak elő az ellenfelek, de egy jól irányzott maflással le tudjuk csapni őket mielőtt random encounterré eszkalálódna a szituáció.Nyilván az egész játékot tudjuk többedmagunkkal csapatni - mi Gargával ketten nyomultunk. A kapcsolat folyamatos volt, ő szaladt bele néha fura bugokba, de nem volt semmi komolyabb, stabilan futott a játék. Ami viszont nevetségesen nagy baki az az, hogy. Kicsit utána néztünk és jelenleg nem ismert olyan megoldás, ami lehetővé tenné hogy a PC-konzol csevely működjön, ami 2022-ben kifejezetten ciki.Aztán megpróbáltuk discordon összehozni, ami szintén csak úgy sikerült, hogy lenémítottam a játékot, hiszen a PS5 nem támogatja (legálisan) a szoftvert. Szóval iszonyú szenvedések közepette hoztunk össze valamit. Nyilván ugyanazon a platformon ez a dolog simán működik, ebben az esetben volt csak faramuci. A külcsín szintén felemásul sikerült. Ha a stílust nézem, ott rendben vagyunk: dominál ez a kézzel rajzolt, kicsit rajzfilmes design, aminek meglepően jól áll a fantasy környezet.

Jóvan, nyugi, mindjárt dobok újat

Tényleg hangulatos a legtöbb temető, kazamata, vár, de még Brighthoof különféle negyedei is. A főbb szereplők nyilvánvalóan rettenetesen nagy klisék, de a program erre még rá is játszik (főként Tina), simán átrugdosva a negyedik falat. A nyers prezentáció viszont ennek pont ellenkezője: már a B3-at sem lehetett az élmezőnybe sorolni (és akkor politikailag nagyon korrekt voltam), itt viszontRettentően elnagyoltak a textúrák, ingerszegény a környezet. Ami viszont szintén gyász, hogy választhatunk a FullHD/60 FPS és a 4K/30 FPS között. Ez önmagában persze nem gáz, viszont ha mellétesszük a grafikát, akkor nem igazán értjük, miért nem képes szó nélkül futtatni nagy felbontáson, magas képfrissítéssel. A tartalom itt is kimagasló. A fő irány mellett számtalan agyahagyott másodlagos tevékenység és feladat várja, hogy meghódítsuk.Bár az is igaz, hogy ezekbe viszonylag könnyű beleunni, de legalább vannak. Gargával nagyjából huszonöt óránkba telt amíg a cucc végére értünk. A végéhez közeledve már a lelkesedésünk a béka feneke alatt volt, szóval inkább az úgynevezett sztorira koncentráltunk. Nyilván ki lehet hozni belőle jóval többet, a kérdés csak az, hogy kinek lesz kedve még a Chaos Chamber móddal tolni ennyi loot után.

Höhh, jó kis hirig

! Elképesztő hogy mennyit képesek dumálni a szereplők, de ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy néha hangosan felröhögjünk. Oké, angol nyelvtudás, valamint ennek a szubkultúrának az ismerete nyilván szükségeltetik ehhez, de ha ez a kettő megvan, garantált a teli szájjal vigyorgás. Egyébként Ashly Burch, Andy Samberg és Will Arnett alkotja a gerincet - Burch kölcsönözte hangját többek között Aloy-nak, hogy mást ne mondjak. Szóval nagyon parádés a szereposztás, viszont annyit dumál mindenki, hogy az intenzív akció közben nem mindig lehet érteni, erre talán jobban oda lehetett volna figyelni, mert sokszor kifejezetten zavaróvá válik az állandó szájkarate.Így sikerült tehát a Tiny Tina's Wonderlands. Alapvetően egyáltalán nem rossz, a végső pontszám is korrekt szerintem. Remek a humor, sokszor zseniálisak a párbeszédek és imádtam a már emlegetett negyedik fal áttörését is. Viszont ettől függetlenül ez egy Bordaerlands rész, annak minden nyűgével egyetemben. A külcsín noha hangulatos, de már erősen kopottas, a rengeteg loot fárasztó és megtöri a cucc dinamikáját. Van pro és kontra bőven, nektek kell eldönteni hogy beruháztok-e rá vagy sem.