The Surge teszt

Manapság igen nehéz olyan gémert találni a nagyvilágban, akinek gőze sincs a Dark Souls sorozatról. A világhíressé vált játék az elmúlt években jó néhány minőségi klónt inspirált, melyek többek lettek, mint egyszerű utánzatok. Viszont, mikor megpróbáltam bekategorizálni, az ilyen játékokat egy zsáner alá, akkor el kellett gondolkoznom, hisz ilyenre még nem talált a társadalom megfelelő kifejezést.

A visítva őrjöngős RPG plusz Dungeon Crawler egy rendkívül találó leírás, bár egyelőre a közélet Action RPG-ként hívja ezeket a produktumokat. Lássuk, hogy új játékunk mennyire állja meg a helyét ebben a zsánerben, hisz ide tartozik. The Surge egy utópisztikus, már romlófélben lévő Földön játszódik, ahol a bejósolt katasztrófák nagy része megvalósult.; ezt orvosolandó a CREO nevű megacég rakétákat lőtt fel az atmoszférába feltételezhetően az ózonréteg megjavítására. Emellett külső testvázakkal is ellátja alkalmazottait, nagyobb hatásfok, és testi fogyatékosságok gyógyítása érdekében.Egy ilyen, lábaira lebénult úriembert, Warren-t, irányítjuk, aki, miután átesik egy igencsak kellemetlen beavatkozáson, és eszméletvesztésen, egy por- és romhalmaz közepén találja magát, miközben egy drón akar vele csúnya dolgokat csinálni.

Nincs azon az ajtón kulcslyuk? Na mindjárt fúrunk egyet rá.

Meglehetősen, semmi magyarázatot nem kapunk, hogy mit miért hogyan, csak induljunk, és éljünk túl. Kezdésnek kissé saláta, de a Deck 13 már jártas az ilyen játékok készítésében, hisz a Lords of the Fallen, egyik korábbi címük, egész sikeres DS klón volt, így van remény.Warren munkatársai valami által meg lettek fertőzve így állandóan vagy meg akarják őt ölni, vagy a falba verik a fejük, a robotok is csak az ő vérét szomjazzák, a cég egész területe egy halálzóna, de a mi főhősünk meg tudja zabolázni a balul elsült tudományos innovációkat, hisz minden egyes halál után újra felpattan minden magyarázat nélkül a legközelebbi "spawn" ponton.Igen, sajnos a történet nem az erőssége a játéknak., így hamar elvesztettem érdeklődésemet felé. Miközben járjuk a folyosókat, termeket hanganyagokkal találkozunk, melyek apránként világítanak rá szomorú helyzetünkre, és a végén indul be igazán a dolog, de akkor már csak a boss-okat vártam. Kár érte, de cserébe a játékmenet kárpótolt... valamennyire.

A képen nem látszódik, de ez a kék fény úgy villogott, mintha az élete múlna rajta.

A "tutorial" rész kreatívan van megoldva, falakon felgyúló szövegek segítenek átbukdácsolni a kezdeti nehézségeken, viszont csak akkor, ha feléjük fordulunk. Ez az elején nem baj, mert út közben történnek ezek, így mindig látni fogjuk őket, de a játék közepén, amikor megnyílik a drón általi áramkörök túltöltésének a lehetősége, akkor már bajban voltam, és legalább tíz percig keringtem egy lezárt teremben mire felnéztem az ajtó fölé, és megláttam a felvillanó kiírást.Van gyors és nehéz támadásunk, ugrásból, avagy nekifutásból végrehajtott ütés, kitérés, blokkolás, kivégzés. Ezek az akciók, az ugrással és a futással egyetemben "stamina"-t fogyasztanak, értelemszerűen. A blokkolás érdekes, mert nem a blokkolt támadás után veszítünk "stamina"-t, hanem már a blokkoló póz fenntartása is fogyasztja azt. Talán nem meglepő, hogy sosem használtam ezt.Már csak azért is, mert, mégpedig az energiarendszerrel (annak is az aktív részével). Testváz van rajtunk, melynek van egy energiamagja, tápegysége, amit kétféleképp használ a játék. A passzív funkciója "implant"-jaink és felszerelésünk erősségét tudja befolyásolni. A pihenőrészeken, ahol van "med-bay", lehet "implant"-okat beszerelni, a "core power" kapacitásától függő mennyiséget és minőséget.

Mi tartozik a nagy robothoz? Random szikrák a levegőben.

Kezdünk tíz energia egységgel, mely a játék során, mely ebben a játékban a lélek a DS-ből. Minden "implant"-nak és felszerelésnek van egy energiaegység igénye, melyet használ, ami nő minőséggel, így minél nagyobb a "core power", annál több és jobb cuccot, illetve "implant"-ot tudunk felvenni, beépíteni.Az "implant"-ok alapvetően kiegészítő funkcióval rendelkeznek; gyógyítás, jobb fegyverkezelés, több "stamina", több energia, kisebb energiafogyás és hasonló finomságokkal könnyítik meg herkulesi feladatunkat, mely a túlélés.Ebben még sokféle fegyver is rendelkezésünkre áll, furábbnál fura nevekkel. Szerencsére, hanem az "impact", a gyorsaság, a "proficiency scaling", és az energiagenerálás. Minél magasabb az "impact", annál nagyobb eséllyel fog felborulni az ellenfél csapásaink nyomán, a "proficiency scaling" pedig azt jelzi, hogy milyen gyorsan kapunk szinteket a fegyverhasználat után. Minél magasabb a szint egy fegyver típusban, annál gyorsabbak leszünk az adott fegyverrel, illetve sebzünk többet.

Az új VR-os felszereléshez már szuper páncél jár. Kontroller nem.

. Támadásaink nyomán feltöltődünk energiával, aminek gyorsasága a fegyvertől függ. Amint elérünk egy bizonyos energiamennyiséget, és az ellenfél elég alacsony életen van, kivégzőmozdulatot hajthatunk végre. Erről kicsit később. Energiával drónunkat is erősebb támadásra késztethetjük, illetve bizonyos "implant"-ok energia felhasználással gyógyítanak.Páncéljaink is rendelkeznek egyértelmű, illetve kevésbé egyértelmű tulajdonságokkal. A páncél érték az evidens, minden védő felszerelésen ott van, a stabilitás mellet, mely az "impact" ellenértéke; minél több, annál kisebb eséllyel borítanak fel minket. Emellett a szemellenzőnk, mely igazából egy vizor, sebzésünket növeli, illetve csökkenti, attól függően, milyen testrészt ütünk; páncélozottat, vagy anélkülit, viszont drónunk energiaköltségét is megemeli.A láb kiegészítők drágítják a sprintelést, kitérést, értelemszerűen, hisz nehezek, a karoknak "impact" értéke is van, a testpáncél pedig csökkenti az összes "stamina" költés mennyiségét. Letisztult, koherens rendszer, és ez értékelendő, bár nincs annyi fegyver-, és páncéltípus, mint szeretnénk.

Ugorjunk ezen böszme nagy masinéria elé. Mégis mi bajunk lehet?

Ha viszont nem vagyunk megelégedve a gyilkoláshoz és a túléléshez talált eszközeinkkel, van megoldás, ez a csináld és fejleszd magad program,. Gyakran találunk tárgyroncsokat, illetve alkatrész darabokat, melyeket a pihenőhelyen némi "scrap" kifizetése után át tudunk alakítani használható tárgyakká, vagy már meglévő eszközöket fejleszthetünk tovább. Tervrajzokat is lehet értelemszerűen találni útközben, és itt jön be ismét a kivégzés rendszere.Harc közben lehet értelmetlenül támadni, és akkor bármijét eltalálhatjuk az ellenfélnek. Ez azért nem jó, mert a páncélozott részeket is üthetjük így, amitől az ellen nem fog annyit sebződni, simán visszatámad, az eléggé fáj, francnak kell az., mellyel kiválaszthatjuk az ellenfél bármely végtagját, testét, vagy fejét.A rendszer megmutatja, hogy melyiken nincs páncél, és támadásainkat így fókuszálni lehet egy testrészre. Egy ilyenkor végrehajtott kivégző mozdulat megszabadítja az ellent a kijelölt testrészétől, vagy kettévágja őt a "test" esetében, és nagy eséllyel kapunk tárgytervet, vagy alkatrészt. Ez nem egy biztos történés, de sokkal inkább valószínű, mintha csak közönséges támadásokkal élnénk.A rendszer, elméletben jónak fest, gyakorlatban azonban gondok vannak. A nehéz támadást szinte sosem használtam, mert mire belendített kedves Mr Warren, főleg nehézfegyverrel, az ellenség elmegy kávézni, szundít egy jót, és még időben visszaér, hogy kitérjen a fegyver elől. Használjuk a gyors támadásokat gyors fegyverekkel, és lesz időnk egy unalmas,, mely a két-három támadás+visszaugrás kombóból áll. Miért? Mert így, ha vissza is támad az ellenfél, nem fog eltalálni, könnyű sérülés nélkül megúszni az 1v1-et, illetve a "boss-fight"-okat is megkönnyíti.

Ez a pihenőhely... de vidám.

Ettől persze nem lesz sokkal egyszerűbb a játék, ugyanis szeretnek a semmiből támadni a fertőzöttek, szívinfarktust okozva, és halált reakcióhiány végett. Nem volt feltüntetve, hogy ez horror, pedig van néhány ilyen "jumpscare", amik a már így is megtépázott idegrendszeremet alaposan próbára tették. A labirintusos pályaszerkesztés kreatív, de valamiért nehéz volt elképzelni, hogy itt dolgozó emberek voltak valamikor is, na meg semmi segítséget nem kapunk, hogy hová kell menni. Ha egy eldugott lyukon kellene lecsusszanni? Kellemetlen, találd meg. A mérges gázos részre felesleges lemenni? Kellemetlen, halj meg párszor, hogy rájöjj erre. Legalább a "shortcut"-ok nincsenek eldugva... annyira., de cserébe érdekesek, és hangulatosak. Alapvetően az ember nem sikoltozik a hétköznapi ellenfeleknél, csak a lehetetlen főellenségeknél, de valamiért nekem itt pont az ellenkezője volt. Bár az idegbaj okozta csapkodáshoz hozzájárult a taktikus helyekre elpartizánkodott gödrök, szakadékok, melyekbe nem nehéz belezuhanni, hála a kamera záródásának, mikor ráfókuszálunk egy ellenfélre.Ez a záródás eléggé hülyén lett megoldva ugyanis ilyenkor Warren hátára összpontosít a kamera, így képtelenség látni, mikor ér oda hozzánk a rohanó ellenség, hacsak nem mozgunk állandóan, ami nem teszi könnyebbé az elugrás időzítését. Ezek és jó néhány hétköznapi ellenség nevetséges sebzésmennyisége miatt lélegeztem fel a boss-ok láttán. Olyankor legalább nem hozta rám a frászt egy partizán ellenség, akit a "lock"-olt kamera miatt nem láttam.Grafikára nem érkezhet panasz, aki Nvidiá-s, a Radeon-osoknak rossz hírem van; kékfény fogja stroboszkópként égetni szemeitek rendszeresen, és bár ezt a legfrissebb illesztő programok feltelepítésével ki lehet küszöbölni, nekem nem sikerült. Karakterek ajtók mögött vagy szűk hidakon beragadhatnak kellemetlenségeket okozva, ha megpróbáljuk valahogyan kicsalogatni őket onnan.

Felgyújtott, de fejvesztés terhe mellett.

Boss-oknál van hangulatos, dögös muzsika, néha a sötétebb részeken is szól paráztató melódia, de javarészt némasággal, és apró zörejekkel körbevéve kell az elhagyatott folyosókat, és kiszáradt, sivatagos külső részeket tapodnunk. Ez hozzáad a játék kietlen, ijesztő hangulatához, és még inkább felpörget a "boss-"oknál.Összességben azt lehet mondani, hogy. Egy erőteljes kihívást, nehézségi szintektől mentesen, és a végén úgyis hatalmasat fogunk sóhajtani, miután meghoztuk a döntést, ami az egész emberiségre kihat majd, de nem zavar minket, mert eszünkbe jut a legenda, John Carmack idézete: "Történet egy videojátékban olyan, mint egy felnőtt filmben. Jó, ha van, de nem fontos."