The Spectrum Retreat teszt

Pszichológia, filozófia és morál; három szorosan összetartozó fogalom, melyek minden embert egyedivé tesznek. Attól, hogy ez a három dolog bennünk is megvan, válunk igazán emberekké, emiatt vagyunk különbözőek a gépektől (legalábbis egyelőre). Miért hánytorgatom fel ezeket a témákat? Azért, mert mostani játékunk is ezt teszi, bár ez az írásból nem fog kiderülni, mivel nem spoilerezünk. Továbbá a program egyszerre szeretne sokkoló és forradalmasító is lenni, mindkettő gyenge közepesen jött össze. Talán túl sok mindent akartak egyszerre a készítők.

Karakterünk, Alex, egy hotelszobában ébred telefonjának csörgésére és zümmögésére, miközben az ajtaján kopogtatnak. Miután kinyitja, meglát egy bábot, ami inkább hasonlít a Slenderman-re, semmint akármi másra, hangszóróval a szája helyett, ami üdvözli őt, mint vendéget. Mindez elég abszurdnak tűnhet bárkinek, de aggodalomra semmi ok, mindenre meg fogja kapni Alex és a játékos is a választ. Előbb-utóbb.A történet zavaros, két szálon szalad egészen a végéig, ahol végül találkoznak, mindenre fény derül és kétféleképp érhet véget a játék, attól függően, hogyan döntünk. Nem lőnék le semmit a sztoriból, nem azért, mert olyan jó lenne, hanem, mert. Legyen elég annyi, hogy Alexet meg akarja valaki szöktetni ebből a hotelből, és ahogyan telnek, múlnak a napok, annál több furcsaság, megmagyarázhatatlan dolog, és ijesztő esemény történik karakterünk körül. Persze vannak puzzle részei is a játéknak, melyek alatt fellélegezhetünk, ugyanis addig nincs ijesztgetés... sajnos.

Mondjuk, uram, miért ilyen kifejezéstelen az arca?

Meglepően egyedi fejtörőkkel fogjuk szembe találni magunkat. Az egész négy színből indul ki; piros, zöld, kék és fehér. A pályákon ilyen színű kockákkal fogunk találkozni, melyeknek(az alapszín mindig a fehér). Vannak kapuk, melyek csak akkor engednek át, ha egy bizonyos szín van a telefonunkban; célunk átjutni ezeken az ajtókon a kivezető lifthez. Persze ez messze nem ilyen egyszerű, főleg, hogy nem csak kockák vannak, hanem előbb-utóbb céltáblák, és türkiz teremforgató felületek is.Hogy is néz ez ki gyakorlatban? A bal "joystick"-el mozgatjuk Alexet, a jobbal pedig forgatjuk. "A"-val ugrál, "ZR"-el aktivál dolgokat, vagy vesz el kockákból színt, "ZL"-el pedig odarántja magát a céltáblákhoz (ha ezt megelőzve a telefonban a megfelelő szín már ott figyel). Ennyi is volt az irányítás; eleinte az ugrás semmire sem jó, egyedül a játék végefelé előforduló puzzle-oknál vesszük hasznát, de ott is meg lehetett volna oldani lépcsőkkel a dolgot, úgyhogy szerény véleményem szerint teljesen felesleges volt az ugribugri lehetősége.

Jobb oldalt a teló zöld, tehát a zöld gát átenged.

Szóval kockákból színeket lopunk, kapunkon megyünk át, céltáblákhoz rántjuk magunkat, és a vertikális türkiz felületek megérintése elforgatja a szobát 90 fokkal úgy, hogy a megérintett felület lesz a lábunk alatt. Akár hiszitek, akár nem, ennyi a játék. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy rövid és semmit mondó, hanem inkább azt, hogy. Kissé szürke és unalmas az egész prezentáció, de ez nem a grafikára kritika, hanem a teljes játékélményre, mert grafikailag egész kellemes látványt sikerült összehozni, úgy-ahogy.Kétféle játéktér váltogatja egymást: a fejtörők termei, melyek egy futurisztikus, kissé Portal szerű dizájnt kaptak, illetve a szálloda folyosói, a maguk monoton, de hangulatos megjelenésükkel. Kezdjük a rosszabbal, a fejtörőkkel. Ezek a helyiségek színtelenek és egyhangúak, mellyel nincsen alapvetően baj, csak legtöbb esetben tíz ilyen termen kell átverekednünk magunkat egymás után, mielőtt visszatérhetnénk a hotelbe., pontosan a semmitmondó látványvilág és repetitív feladattípus miatt; ugyanaz a logika minden mögött, csak más elrendezésben.

Mennyiben fogadunk, hogy ha odalépek, felpattannak és megesznek?

A szálloda viszont nagyszerűen meg lett csinálva, annak ellenére, hogy néha sokat kell feleslegesen gyalogolni.főleg a későbbi napokban, mikor érezzük, hogy valami nincs rendjén a hellyel. Jó kis horror játékot tudtak volna csinálni ebből a készítők, egyszer még sikerült is a frászt hozni rám, mikor a hátam mögött megjelent egy Slenderman robbanó hang által kísérve. Ezen "jumpscare" után már sokkal feszültebb volt a játék, sokkal kevésbé mertem odamenni a bábú-személyzethez, sőt, egy ilyen manöken még mintha követett is volna a folyosókon, legalábbis erre engedett következtetni, mikor a liftbe belépve megfordultam, hogy lenyomjam a szükséges gombot, láttam, hogy ott áll tisztes távolságban a bábú, és csak... néz. De az is lehet, hogy igazából nem követett, csak ott volt, mert valaki ottfelejtette, ki tudja.Csakhogy a horror elemek nagyon alább hagynak, mikor belépünk a puzzle termekbe., és átengedi helyét az unalomnak. Engem kizárólag a történet kényszerített rá, hogy végigcsináljam az egyre jobban vontatottá váló színes-kockás akadályokat, melyek még a céltáblák és a teremforgató felületek hozzáadásával sem válnak igazán érdekessé, vagy izgalmassá. Kérdés, hogy érdemes e végigszenvedni az akadályokat, van e valami nagyszerű lezárása a történetnek? Hát ne számítsunk Star Wars 5 féle fordulatokra, de félreértés ne essék, még ha nem is túlságosan izgalmasak az események, legalább annyi misztikumot tartalmaztak, hogy ne hagyjak fel a küszködéssel, így bennem mindig volt húzás a vég felé, ami tüzelte lelkesedésem. Ez persze az egyszeri végigjátszás után meg is szűnt.

Ha a teló piros lenne, most repülni tudnék...

A zenét azonban külön ki kell emelnem, ugyanis nagyszerűt sikerült alkotnia a szerzőnek, jár neki a keksz. Tény, hogy egy idő után kissé ismétlődővé válik, ugyanis ez sincs túlvariálva, de sosem fogja emiatt a gondolkodást zavarni, sőt,Kár érte, hogy az elnyújtott "puzzle" termek ezt az érzést is sikeresen le tudják építeni. Az a kevés szinkronszínész, aki hangját adta a játékhoz, mind jó munkát végzett, egyedül a minket megszöktetni próbáló nő hangja válik irritálóvá, mikor hatvanadszorra is elismétli, hogy mit vár el tőlünk. Legalább mindig máshogy fogalmazza meg a "Húzzál már a lifthez" és más mondanivalóját.Az biztos, hogy, akik akcióra vágynak, itt nem fognak olyat találni. A The Spectrum Retreat egy nyugis, nagypapás tempóban haladó játék, mely néha feltolja a pulzusszámot, de gyorsan le is húzza, nehogy véletlenül bajunk essen. Relatíve hamar teljesíthető, összesen van öt "puzzle" sorozat, háromszor tíz, egyszer nyolc felosztásban, melyek végén egy hosszabb pálya vár ránk befejezésül. Steam-en és Switch-en is hasonló árkategóriában vannak, ami az olcsó 3500-4000 közötti hely, így minden hibája ellenére melegen ajánlom ezt a fejtörőkedvelő gémertársadalomnak.