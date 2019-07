The Sinking City teszt

Bő fél évvel ezelőtt a Call of Cthulhu játék tesztje alatt már egyszer kifejtettem, hogy mennyire igazságtalanul és mostohán bánik a videójátékos társadalom H.P Lovecraft hagyatékával. Adott ugyanis egy olyan alapanyag, ami némi figyelemmel és odaadással valószínűleg évekre meghatározhatná a bűnügyi kalandjátékok zsánerét, ehelyett folyamatosan kompromisszumokkal együtt kell kiadni ezeket a címeket.

A legnagyobb probléma szinte kivétel nélkül a külcsínnel van. Hiába veszik meg a fejlesztők a frissnek számítható UE 4-et, egyszerűen képtelenek még csak egy közepes eredményt is összehozni vele. Biztos nagyon sok indok áll a háttérben, de ebből sajnos mi, játékosok csak annyit érzékelünk,Elnézést, ha kissé borúlátó lett a bevezető, de jelen tesztünk alanya, a The Sinking City egy újabb remek példája az itt emlegetett téziseknek.

A remény, a béke és a szeretet városa

Annyival kiegészítve, hogy a mérce mindkét irányba jóval tovább csúszott. Tehát adott egy tényleg sötét, komor, de zseniális történettel megáldott alkotás, ahol tüdőig fogunk merülni a szennyben, miközben megpróbáljuk kibogozni az eseményeket, megfejteni a megfejthetetlent. Ugyanakkor egy olyan külcsínnel párosul mindez, amit nagyon nehéz lesz megemészteni, még azoknak is, akiknek ez általában nem szokott számítani. Az értékelésből láthatjátok, hogy én sem tudtam szemet hunyni felette, így már megint egy olyan játék lett a végeredmény, ami sokkal többre lenne hivatott,Történetünk az 1920-as években játszódik Massachusetts egy jelöletlen településén, Oakmontban. Hősünk Charles Reed magánnyomozó, aki szolgált a Nagy Háborúban mint búvár és tengerészgyalogos, tehát nem ijed meg a saját árnyékától.Megpróbálja felkutatni ezek eredetét, így találkozik Johannes van der Berg okkult tudóssal, aki elárulja, hogy tulajdonképpen egy egész város szenved ugyanígy és egészen biztos abban, hogy a Charles által átéltek szorosan összefüggésben vannak ezekkel.

Igen, ő itt a helyi kisfőnök, ha a fehér öltöny nem segített kitalálni

Megérkezésünk után derül csak ki, hogy pár héttel ezelőtt brutális árvíz söpört itt végig,Mindenhonnan a pusztulás, rothadás kacsint vissza: elkorcsosult emberek próbálnak valahogy túlélni. Őrült próféták, gengszterek, hajléktalanok és átlagos lakók alkotnak egy olyan masszát, amitől pillanatok alatt megfájdul a fejünk. A Metro világához hasonlóan itt is a töltények alkotják a fizetőeszközt, mivel a dollár értéktelenné vált - sajnos ezt a program nem hangsúlyozza ki eléggé, konkrétan valamiért ránk ez a szegmens nem vonatkozik, mert mindent be tudunk gyűjteni az utcáról, de erről később.Ez lenne tehát a felütés, de engedelmetekkel többet nem mesélnék a sztoriról, már csak azért sem, mert kis túlzással ez és a nyomozás áll a pozitívumok oldalán mindössze. #koverxA Sinking City egy külső nézetes, erősen narratíva alapú akció/kaland program, ráadásul sandbox elemeket is tartalmaz. Nem kell kétségbe esni, ez mindösszesen egy szabadon bejárható "világot", illetve a hozzá kapcsolódó tevékenységeket takarja. Nézzük a pozitívumokat először, mert sajnos azokból van a kevesebb. Anyagunk sok tekintetben oldschool, ami a kvázi nyomozásban jelenik meg leginkább. Új játék indításakor választhatunk, hogy milyen nehezek legyenek a fejtörők - hála a jó égnek itt tényleg igazi rejtvényekről beszélhetünk. Kezdődik minden azzal, hogy egy adott helyszínen begyűjtsük lehetőleg az összes nyomot.

Álmomban szebbet rajzolok tesó

Ezek után hősünk elméjében kombinálhatjuk az összefüggéseket, ha elegendő infó áll rendelkezésünkre. Amennyiben csak rész dolgokkal rendelkezünk, használnunk kell a város különböző egységeinek archív anyagait.Ilyenkor a rendelkezésünkre álló adatokat megkeressük, fixáljuk és megpróbálunk rájönni, hogy nyerhetnénk ki mondjuk egy címet vagy korábbi bűntényből származó nyomokat. Először eléggé bonyolultnak és érthetetlennek tűnik, de pár sikeres kutatás után ráérzünk a menetre.A fő missziók nagyjából úgy épülnek fel, hogy adott egy szituáció, ami viszonylag egyszerűnek tűnik. Azonban ahogy lejjebb túrunk, úgy bukkan fel egyre több durvább dolog. Ráadásul mielőtt lezárnánk egy feladatot, az összegyűjtött nyomok alapján mindig választás elé kerülünk.- igen, ez azt jelenti, hogy kétszer is végigjátszható a program, plusz döntéseink a befejezést is befolyásolják természetesen. De hogy működik ez az egész játék közben? Hősünk megvizsgálja a tárgyakat, nyomokat, majd az úgynevezett Mind Place-ben összeilleszti őket. A látomások a sok horror mellett különleges képességekkel is felruházták Charles-t. Lehetőségünk van pár pillanat erejéig a múltba révedni, illetve sokszor a megtörtént eseményeket is rekonstruálni tudjuk.

Itt mintha bűzlene valami

Ezek miatt a legfontosabb mércénk (az életerő mellett persze) az úgynevezett sanity, azaz józanság csík. Minden természetfeletti esemény/lény/tárgy/nyomkeresés csökkenti ennek az értékét. Ha veszélyes zónába kerül,Szóval nagyon figyeljünk erre, de szerencsére viszonylag hamar visszatöltődik, plusz különféle szerekkel azonnal fel is tudjuk rántani az alap értékére. Igen, minimális RPG elem is került ide, mert gyűjthetünk XP-t, amivel különböző képességeket tudunk fejleszteni - teljesen alap a dolog, kicsit feleslegesnek is érzem.Evezzünk át a szürke zónába, aminek első eleme a harc, valamint ellenfeleink.Különféle lőfegyvereket tudunk használni ellenük (revolver, shotgun, automata pisztoly, M1 Garand, tommy géppisztoly), valamint gránátot és Molotov-koktélt is bevethetünk. Sajnos ez a szegmens teljesen dinamikátlan és szinte vállalhatatlanul gyenge. Nincs célpont befogás, lassan reagál hősünk a kiadott parancsoknak, zéró ereje van a flintáknak, egyszóval nagyjából mindent elrontottak benne, amitől szórakoztató lehetne.

Horror játék plusz sötét víz, jó lesz ez nekem?

Az igazán necces rész viszont a grafika. Tesztelői pályafutásom során láttam már jónéhány ocsmány anyagot,A művészeti stílus amúgy nem lenne olyan trágya, mert Oakmontnak van valamilyen hátborzongató hangulata. A hal és majomszerű emberek kifejezetten libabőrösen festenek. Ötletes az is, hogy a belsőbb kerületek viszonylagosan épek, mivel egyrészt itt gazdagabb, jobban megépített házak található (nemesség, ugye), másrészt idáig nem ért el teljes mértékben az árvíz. Ugyanakkor tobzódik az egész az ismétlődő tereptárgyaktól (belső terekből három eltérő akad és slussz), a totálisan széteső grafikai elemektől.Néha komolyan azon aggódtam, hogy atomjaira hullik az egész és kampec a tesztpéldánynak. Semmiből előtűnő utcaszakaszok, kifagyások, hosszas töltögetési idők szegődnek mellénk társnak. Az animációktól egyenesen sírógörcsöt kaptam, az átvezető videókat pedig végképp hagyjuk, mert PS2-n is találunk szebbet és jobban megkomponáltabbat, sőt,És akkor olyanokat nem is említettem, amikkor néha tíz-húsz másodperceket kell várni, hogy a menübe be tudjunk lépni. Ha össze kellene foglalnom, akkor leginkább a katasztrófa lenne a szó, amit keresnék.

Nahát, szellemnek öltöztek a bácsik!

Elképesztően sajog a szívem tesztalanyunkért.Ráadásul a mellékesen felvehető ügyek erre rá is tesznek egy lapáttal, mert volt közöttük olyan, hogy én is csak pislogni mertem a megoldásuk után, meg sűrűn nézegettem a hátam mögé - nem lövök le poénokat, nyugi. A hossza is teljesen rendben van, mert húsz, de akár harminc órára is képes lekötni, amennyiben szeretnél elmerülni benne.Ugyanakkor ezzel a külcsínnel és technikai háttérrel nem lett volna szabad kiadni. Annyira rossz, hogy itt már a patchek száma is teljesen mindegy. Ettől függetlenül, ha bírod Lovecraft világát és vonzanak a nagyon sötét thrillerek, egy óvatos próbát tehetsz vele, mert a történetet biztosan élvezni fogod. De tényleg óvatosan közelítsétek.