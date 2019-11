The Outer Worlds teszt

The Outer Worlds puszta létezésének ténye egy olyan szintű üde színfolt a mai játékipar trendjeit elnézve, amire egész egyszerűen szavak nincsenek. Azokban az időkben, amikor mindent a loot boxok, a multiplayer, a mikrotranzakciók és a gátlástalan üzletpolitika ural, az ember nem tud elmenni szó nélkül az Obsidian Entertainment újdonsága mellett, lévén a Fallout: New Vegas és a South Park: The Stick of Truth fejlesztői álmodtak egy nagyot, és ebbe a közegbe gördítették ki aktuális munkájukat.

Merthogy nem másról beszélünk, mint egy egyjátékos, sztori orientált RPG-ről, amelyben még nyomokban sem találhatóak többjátékos komponensek. Egyértelműen, játékmenetét illetve élményét, ugyanakkor ismételten turmixba dobták a már jól ismert receptet azzal az összetevővel, amit én egész egyszűeren csak Obsidian-varázsnak hívok.A sztori szerint a Hope névre hallgató, telepesekkel megtüzdelt hajóról szabadít meg minket mély hibernált állapotunkból Phineas Welles, akit a játék központi galaxisául szolgáló Halcyonban terroristának vallanak. Megmentésünkkel a célja, hogy a többi hibernált társunkat is meg tudja segíteni, azonban mivel egy RPG-hez méltó, így talán nem lep meg senkit a tény, hogy egymásután kapjuk a csavarokat, pofonokat és váratlan húzásokat.Elágazásokból ugyanis bővelkedik a szóban forgó alkotás. Pár hónapja még nagy elánnal jelentette be a CD Projekt Red, hogy majd a Cyberpunk 2077-ben konkrétan bármit tehetünk, bárhogy zárulhat a küldetés, sosem fogunk "Game Over" képernyőt látni.

Poirot-bajusz akcióban

Ennek ellenére itt van a mostani tesztalanyunk, ami konkrétan olyan szintű szabadságot ad a kezünkbe, amihez foghatót az RPG műfajon belül még sosem tapasztalhattunk: megölhetsz bárkit (konkrétan bárkit - akár még kulcsfontosságú NPC-ket is!), satöbbi.Nehéz lenne szavakba önteni azt a fajta szabadságot, amit nyújt a játék, hiszen bár korábban is mutatkoztak meg különféle címekben olyan megoldások, amiknek köszönhetően nemcsak dialógok formájában hozhattunk döntést, hanem akár a játékmenet közben is (például a már említett kulcs NPC-k azonnali kivégzése), ellenben az Obsidian gyakorlatilag gondolt egyet, és szinte tökéletesre csiszolta ezt a formulát.Órákat lehet azzal elszöszölni, hogy elmentjük a játékállást, gyorsan kivégezzük azt az NPC-t, aki egy elengedhetetlen sztorikarakternek tűnik, majd megnézzük, hogy ezután merre menne tovább a történet. Persze...

Igen, ebben a játékban sem úszod meg, hogy folyton tele legyen az inventoryd

A sztori működik tehát,, valamint jellemzi egy jópofa humor is Halcyon világát. Elég csak például Martin Callahanre, a játék egyik árusára gondolni, aki megállás nélkül szajkózza a kapitalista berendezkedés csúcsán álló Spacer's Choice gigavállalat szlogenjeit, de számos nagyszerű figurával fogunk találkozni utunk során.Néhányuk természetesen a csapatunk részévé is válhat, lévén legfeljebb hárman hagyhatjuk el a központi bázisunkként szolgáló Unreliable űrhajót minden egyes bolygólandolásnál.Mivel egy ízig-vérig RPG-ről van szó, így természetesen a. Mindenféle statisztikát növelhetünk, specializálódhatunk hackelésre, lőfegyverekre, közelharcra, szívósságunkat tápolhatjuk gőzerővel, akár a párbeszédek közbeni meggyőzési és füllentési készségeinket csiszolhatjuk, és így tovább.

Eskü barátságos kis bestiák ezek

Szerencsére nem kell leragadnunk egy vonalnál, orientálódhatunk akár egy ágra is, de ha úgy tartja kedvünk, akkor igazi vegyes felvágottat csinálhatunk hősünkből. Ismételten a játék egy olyan aspektusáról beszélünk, ami hozzáad a teljes élmény sokrétűségéhez, és nyomatékosítja a jelzőt, amivel a The Outer Worlds -öt illetni lehet: abszolút szabadság.Sajnos van feketeleves is, és mi más lenne az, mint a grafika.- akkor mégis miért nem zeng a sajtó attól, mint mondjuk anno a Mass Effect Andromeda vagy a Fallout 76 esetében, hogy bitang rondán néz ki az alkotás?Mert bár alapvetően tényleg nagyon egyszerű (szépen szólva) a játék grafikája, az Obsidian srácai a pályadizájnnal és a hangulattal igyekeztek foltozni amit lehetett, ebből fakadóan bár tény, hogy nem egy Uncharted kinézetre, de bőven elég ahhoz az élményhez, amit akar nyújtani. Ettől függetlenül viszont nem mehetünk el a tény mellett, hogy

Lenni kici kínai, occó' pénzért lövök

(persze a melléktevékenységek és az eldugott finomságok, információk legalább duplájára emelik ezt a számot) alatt bár adott egy, a játékhoz tökéletesen passzoló aláfestő zenealbum, viszont semmi kiemelkedővel nem fogunk találkozni.Ugyanezt lehetne elmondani a szinkronmunkáról is, mint az OST-ről: teljesen jó. Mégis annyira egyben vannak ezek a komponensek, annyira rezonálnak egymással, hogy együttesen adnak meg egy olyan ízt, ami felemeli a magasba a The Outer Worlds -öt.Míg a Fallout-játékokban az időmegállítás volt a gunplay-t segítő tényező, addig itt egy időlassítós koncepciót eszeltek ki a stúdiónál, ami sok esetben hasznunkra lesz, ugyanis ebben a nagyonis. Amikor azonban nem áll rendelkezésre ez az alternatíva, akkor a játék színtiszta gunplay-ére kell hagyatkoznunk, ami finoman szólva is gyenge és esetlen, ráadásul ehhez még az eléggé ostoba mesterséges intelligencia is hozzájárul.

Ha Parvati nem a kompániád része, akkor szívtelen vagy és gonosz. Nagyon.

, holott egy ilyen jellegű játékhoz nem keveset adott volna, amennyiben több időt fordítanak erre az aspektusra. Ezenfelül stukkereinket fejleszthetjük mindenféle finomsággal, időről időre meg kell javítani őket, páncélzatunk is fontos szerepet játszik, sőt néha még az NPC-k máshogy is viszonyulnak hozzánk, ha nekik nem tetsző hacuka van rajtunk. The Outer Worlds mindent megtesz annak érdekében, hogy megadja a műfaj rajongóinak azt a fajta impulzust, mint amit mondjuk a már említett két Fallout-epizódtól kaptak, csak éppen olyan szinten meg lett fűszerezve az egész, annyira egyben van a világ és annyi ötlet van a játékban, hogyAkár egy nehéz melós vagy sulis nap után elkalandozhatunk egy olyan távoli galaxisba, ahol a való életbeli problémáinkat elfelejtjük, és belemerülhetünk egy fantáziadús, sztorikkal teli univerzumba. A küldetések változatosak, színesek és izgalmasak, így sosem fogunk unatkozni.

Elegáns módon kihelyezett hirdetőtáblák, épphogy észrevehetőek. Épphogy.

Kétségtelen, hogy. Az előzetes gameplay videók alapján kvázi senki nem várt tőle semmit, mégis az Obsidian egy olyan munkát tett le az asztalra, ami joggal lesz ott a díjátadókon, ami joggal lesz hivatkozási pont az RPG-k terén, miközben ráadásul mutat az Obsidian egy jókora fityiszt a live service-szel és a mikrotranzakciókkal telepakolt művekre.A kész végeredményt látva már érthető teljes mértékben, hogy miért rebesgetnek második felvonást , mivelhogy ebből a világból ennyi nem elég., és ha az esetleges folytatások is legalább ilyen színvonalat képviselnek majd, akkor nem lesz itt baj.A botladozó gunplay és az elmaradott grafika miatt nem tökéletes az összkép, viszont ha ezt abból az aspektusból vizsgáljuk, hogy a Falloutnak is három epizód kellett, mire isten igazából beért, akkor nem kizárt, hogy egy-két hasonlóan kiváló, sőt akár még jobb folytatással még a Falloutnál is nagyobbra nőheti ki magát a franchise. Egy viszont biztos: