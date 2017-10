The Lego Ninjago Movie Video Game teszt

Pár évvel ezelőtt azt írtam, hogy kifejezetten szeretek Lego játékokat tesztelni, mert nagyjából lehet sejteni, milyen lesz a végeredmény. Az esetek nagyobbik felében valamilyen kedves, sajátos humorú, közepesen szórakoztató alkotást kapunk, ami főleg a család legkisebb tagjainak kínál kellemes időtöltés a hűvösebb napokra. A nemrég befutott Lego Ninjago stuff viszont sajnos nem tudja megugrani az amúgy sem túl magasan lévő minőségi kvótát.

Ennek számos oka van. Az egyik ilyen, hogy a mozikban futó Ninjago animációs filmnek kíván virtuális társa lenni, ami már az álmoskönyvek szerint sem túl jó ómen. Nyilván ilyenkor igyekezni kell a fejlesztéssel, hogy a termékkapcsolás tökéletes legyen, még akkor is,Ez persze az eladásokon nem feltétlenül látszik meg, mert a büszke családfő kaján örömmel a szája szegletében vásárolja meg csemetéinek, mondván hogy Lego, az biztos jó lesz nekik, én meg tudom nézni majd a Szulejmánt a meccs előtt. Summa summarum, ideje lenne, ha a TT munkatársai szabadságot vennének ki. Úgy két - három évre.

A tyúkot vagy a tojást üssem először?

Ninjago települése akár a földi Paradicsom is lehetne. Tengerpartja fehér homokos, vize zöldeskék, meló van, adóbevallás nincs, szóval minden lakója pompásan érzi magát. Arról nem is szólva, hogy hat derék fiatal, magukat kemény ninjának álcázva őrködik a városka biztonsága felett. Egyik nap azonbanNyilván visszatér újból, amire Lloyd, a zöld ninja kitalálja, hogy használják az ultimate fegyvert ellene, ami a visszájára sül el, Ninjago City-t meg sosem látott mértékben fenyegeti a pusztulás veszélye. Gondolom kitaláltátok, hogy a rendrakás lesz fő feladatunk.Hirtelen nem is tudom, melyik oldalról essek neki a programnak. Kezdjük talán a pozitívumokkal, mert a károgásom ellenére azért akad pár előrébb mutató lehetőség. A játékmechanika nyilván nem nagyon változott, azaz hőseinket terelgetve, platform/akció elemeket váltogatva kell eljutnunk a szekvencia végére,Nyilván építkezni is fogunk a jól megszokott, egy gombot sokáig nyomva tartunk metodikával, de néha választanunk kell a tákolandó eszközök között, mint az új Star Wars-os darab esetében. Karaktereink természetesen eltérő képességekkel rendelkeznek, így ahhoz, hogy kimaxoljunk egy adott szintet, a Free Play mód alatt vissza kell térnünk.

Pózolj álruhás tinikkel

Az előző Lego stuffokban ordenáré mennyiségű gyűjtögetnivalót találtunk, ami már szerintem súrolta a vicc kategóriát. Itt jóval kevesebb dolgot tudunk begyűjteni. Kereshetünk nagy, sárga kockákat, amik később titkos helyeket nyitnak meg, nyilván egy kazalnyi érméért. Vannak aztán zacsik, amik új karaktereket jelölnek, valamint egy piros, leginkább valami szamuráj tökfödőre hasonlító izé, aminek nem jöttem rá a rendeltetésére, de azért vadászhatunk ezekre is.Mivel közelharcban jártas tiniket terelgetünk,Mindenki viszonylag sok mozgással rendelkezik, amiket használnunk is kell, mert az erősebb opponensek hajlamosak immúnisak lenni arra, ha átmegyünk button mash-be.Szintén a változatosságot erősíti, amikor szereplőink járművét irányíthatjuk. Oké, ez kicsit talán mű lelkesedés részemről, mert ezek a szakaszok végtelenül egyszerűek, már-már primitívnek is mondhatóak, hiszen semmi mást nem kell csinálnunk, csak a lövés gombját nyomogatnunk, meg néha megfelelő helyre húzni az analóg kart.Végre játszatunk egy barátunkkal is, ezt viszont kizárólag offline tehetjük meg,Ezen kívül a már felszabadított kerületekben is mászkálhatunk, ahol összegyűjtött érméink segítségével visszaállíthatjuk Ninjago nevezetességeit, természetesen nagy, sárga kockákért cserébe, hiszen ingyen nem melózunk.

Vat?

Ezen kívül kapunk még egyre nehezedő, úgynevezett Challange Towereket, ahol le kell vernünk egy falkányi fogdmeget, majd utána vezetőjüket is, nanáhogy trofiért/acsiért cserébe. Meg egy kazal érmét is kapunk. Kezdem azt hinni, hogy derék fejlesztőinknek valamilyen jól kifejlett fémpénz-fétise van, de hát mindenkinek kell egy hobbi, ugye.Hoppá, majdnem kihagytam a felsorolásból azt, hogy másodlagos küldetéseket is tudunk vállalni a fő csapásirány mellett, illetve ott a Battle Arena, ahol meg egyszerre négyen eshetünk egymásnak. Na, most, hogy felsoroltam a jó dolgokat, lássuk, miért is kapott ilyen kevés pontocskát a cucc.Ezek a programok sosem a bődületes, letaglózó látványról vagy az extra technikai dolgokról szóltak, de itt sikerült szinte mindent alulmúlni. Oké, ha megnézitek a képeket, tényleg nem fest sem jobban, sem pedig rosszabbul, mint bármelyik másik Lego darab. Kifejezetten szépek a színek, míg az átvezető mozik egyenesen a CGI filmből érkeztek, tehát azok is rendben vannak.Már az elején feltűnt, hogy nem túlzottan sima a képfrissítés, meglehetősen sűrűn akadozott, de még nem ment a játék rovására. Aztán a negyedik misszió közben olyan brutálisan szétesett az egész, hogy a korai PS1-es érában éreztem magam és sajnos nem ferdítek.

El ne engedd, el ne engedd!

Bár nem mértem, de biztos vagyok benne,Először azt hittem, egyszeri eset, de nem, onnantól kezdve folyamatosan ez történt.Értem, hogy ez egy főleg kicsiknek készült, árukapcsolt termék, de akkor sem olcsó, ráadásul nem hűtőgépen teszteltem, szóval érthetetlen és bosszantó. Amikor éppen nem ezzel küzdünk, akkor a kamera fog a sírba tenni, ugyanis erősen hajlamos a megőrülésre, meg persze totál előnytelen szögben mutatja sokszor az akciót. Ezeken kívül az állandó Lego bajok is nyilván jelen vannak.Nincs nagyon kihívás továbbra sem ezekben a játékokban, mert hiába fogy el az életet jelző szívecskénk, azonnal folytathatjuk, csak egy kis pénzmag kerül levonásra. A szavatosság amúgy rendben van, több, mint tíz óra kell ahhoz, hogy először a kaland végére érjünk, aztán maximalisták újra nekifuthatnak az egésznek, hogy bezsákolják a kimaradt szereplőket, arany színű blokkokat.A ninják természetesen a moziban megismert orgánumon szólalnak meg, ez mindenképp előny, továbbá van néhány őszintén vicces jelenet is.

Mindent szétlövök. Mindent is.

Ha egészen őszinte szeretnék lenni, jó szívvel nem tudom senkinek sem ajánlani a The LEGO Ninjago Movie Video Game -et. Aranyos meg minden, hordozza azért a szórakozás esszenciáját, de olyan mértékben el lett baltázva technikai oldalról, amit nehéz szavakba önteni. Plusz ezerszer ismételt dolgokra építkezik az újítás minimális igénye nélkül, ami mellett azért nem lehet elmenni már szó nélkül.A formula működött nagyjából 15 különféle játékon keresztül, de már bőven fárasztó. Ha mindenképp ebben a franchise-ban gondolkodunk, akkor érdemesebb lehet valamilyen régebbi darabot beszerezni kvázi fillérekért. Hogy csak két példát hozzak, a Jurassic World vagy a Harry Potter Collection kategóriákkal jobb vétel, mint ez.