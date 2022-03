The King of Fighters XV teszt

Képzeljünk el egy amolyan klasszikus házibulit: Szól a zene, zörögnek a piros papírpoharak a beléjük töltött alkoholtól. A brancs egyik fele a teraszon dohányzik, a másik része meg éppen kutyázza a szomszédokat, hogy mennyire prűdek, mert nem bírnak ki egy kis összejövetelt szerda este. Aztán persze előkerülnek a konzolok is, hiszen számtalan olyan cím van, ami garantálja a hangulat fokozását ilyen vagy olyan irányba. Sikerül megegyezni a verekedős műfajban és röpködnek a kérdések: Street Fighter? Tekken? Mortal Kombat?

Egyszercsak a háttérben meghúzódó Gábor (barátainak csak Gábor) ledobja a gamer atomot: legyen a The King of Fighters! Nos, valószínűleg ez az a mondat, amit soha, semmilyen körülmények között nem fogunk hallani, szimplán azért, mert a TKoF széria nem az átlag usernek készült. Ahhoz, hogy az első epizóddal találkozzunk, egészen 1994-ig kell visszarepülnünk az időben.Már javában dübörög az SF és MK láz, érkezik a Tekken első epizódja - az SNK cég viszont úgy érzi, hogy a piac még nem telített és kidobja saját elképzelését. Viszont nem az otthoni konzolokat célozza meg (ne feledjük, az első PS debütál csak ekkor), hanem a virágzó játékterem szektort. Ez így is marad egy darabig, viszont ahogy haladtunk előre, egyszerűen muszáj volt foglalkozniuk az egyre nagyobb teret nyerő otthoni gépekkel, így megindult a portolás, per fejlesztés.

A Wishről rendelt Ken

Engedelmetekkel ennél jobban nem nyúlnék vissza a dohányfüstös játéktermi élet mélyére, már csak azért sem, mert bűn lenne pár mondatban összehányni a sorozat múltját, hiszen annál sokkal patinásabb. A lényeg, hogy megérkezett a The King of Fighters XV , a legfrissebb epizód, mi pedig alaposan górcső alá vettük. Ahogy láthatjátok, a pontszám korrekt, viszont egy kicsit vissza kell utalnom a bevezetőben olvasott Gábor (barátainak csak Gábor) szavaira.A "király". Itt nincsenek pár gombnyomásos megahalál támadások, sem pedig nyolcszázas kombók. Ez a játék a vérprofiknak való, akik hajlandóak hosszú (nagyon hosszú) órákat szentelni a különféle lehetőségek kiismerésére. Olyan programot keresel, ami elé leülsz és azonnal szórakoztat? Hja, ez bizony nem a te anyagod lesz akkor.Oké, ez nem teljesen igaz, mert a random button mash hozhat a konyhára egy-két kósza győzelmet, de aztán kíméletlenül beletipornak a földbe., tulajdonképpen minden létező szcenáriónak megvan a maga külön-külön kivédési és abból induló counter mozdulata - a képernyő bal alsó sarkában lévő két csík tehát nem pusztán a véletlen miatt van ott. Ha ránézünk a nyitó képernyőre, akkor elsőre tartalomban gazdagnak ígérkezik a kaland, de a valóság csúnya madara bő fél óra után szépen a fejünkre is pottyant egy nagyot.

Ennél messzebb igazán nem tudok állni

Érdemes rögtön a tutoriallal nyitni, ahol a gép megpróbálja bemutatni nekünk a számtalan támadási és védekezési formát. Alapvetően nem rossz, de mégis akad bőven hiányérzete az embernek miután letolta a betanítást. A Mission mód próbálná meg ezt a szakadékot áthidalni, ahol a számunkra kedves karakterekkel kell specifikus feladatokat végrehajtani, mint mondjuk a Mortal Kombat Challenge részében.A feltételes mód nem véletlen, ugyanis az első néhány ilyen kivételével konkrétan esélyünk sem lesz, pláne nem kezdőként. A veteránok nyilván remekül szórakoznak majd, de szerintem kicsiny országunkban nincs túl sok belőlük. Aztán ott van a sztori, ahol majd kapunk mindenféle látványos átvezetőt és atom bunyót, gondolja az egyszeri konzolbűvölő, hiszen ez így van a többinél is.Oké, mínusz az SF, de most ezen lépjünk túl. Újfent el kell hogy keserítsem a nagyérdeműt, mert az. Nagyjából azt kell tudni róla, hogy fejezetekre lett osztva egy nagyobb ívű dolog, amit egy-egy játék reprezentál. Ami lehetne akár érdekes vagy izgalmas is, viszont ehhez rettentően el kell merülnöd a KoF világában. Igen, ez azt jelenti hogy semmit sem fogsz érteni az egészből, ráadásul finoman szólva is furán lett kivitelezve.

Fogadjunk, hogy kivédem

Itt ugyanis alapvetően 3 fős csapatok küzdenek meg egymással (de lehet választani a klasszikus 1v1-et is, külön menüpontban) és a metódus az, hogy leverünk három vagy négy ellenséges brancsot, jön egy átvezető mindenféle előzmény nélkül. Aztán megint verekszünk pár kört, újabb mozi és így tovább, egészen a végefőcímig. Ahogy a bunyóban, úgy itt sem próbálja meg még csak a legalapvetőbb módon sem elmagyarázni a cucc, hogy miről van szó tulajdonképpen.Igen, gondolom már kitaláltátok: a széria kedvelőinek és követőinek van ez írva. Végezetül ott van az internetes hajcibálás lehetősége ranked és casual meccsekkel, stabil, rollbacket használó netkóddal és ennyi. Emlékeztek, milyen felháborodás övezte anno a Street Fighter V-t a hurka tartalom miatt? Na, nagyjából itt is ez a helyzet, csak nem tizenhat szereplő van, hanem harminckilenc.A design átmenetet képez egy anime és mondjuk a Street Fighter között. Szereplőink kidolgozottak, az animációk abszolút fluidak, a speckó támadások pedig színesek-szagosak. Nyilván van még hova fejlődni, mert például a környezet eléggé ingerszegény, ráadásul nagyon kevés a pályák száma (ha jól számoltam, összesen tizenöt) - mindenesetre a grafikus csapat munkáját nem érheti kritika.

Hű, apám, micsoda misztikus karakter!

Szerencsére technikailag is teljesen oké a szituáció. A PS5 ssd-nek köszönhetően villámgyorsan betölt minden, nem kell hideg élelmet készítenünk magunk mellé. Az egyedüli észrevétel az online harcokat érinti. Itt valamiért sokszor belefutottam lagba, bár az is igaz, hogy sorozatban jönnek a patch-ek, amik ezzel is foglalkoznak.Node, lássuk az esszenciát, azaz magát a küzdelmet. Ha esetleg elsőre nem értenétek, a hiba nem nálatok van, ugyanis ahogy említettem, szinte minden szituációban, akár védekezünk, akár támadunk, lehetőségünk van különféle. A bal alsó sarokban látni fogunk egy csíkot. Ez a bevitt vagy bekapott találatok függvényében egyre növekszik.Összesen öt szintje van: Special, EX Special, Super Special, Max Super Special és Climax Super Special. Természetesen a mozdulatok, amiket végrehajthatunk, minden esetben eltér. Na, akkor fokozzuk szépen. A Guard crush tulajdonképpen a védekezésünket jelöli, olyan csavarral, hogy. Ha ez kimerül, akkor hiába védjük magunkat, ugyanúgy sebződni fogunk. A legegyszerűbben előhívható ütések, rúgások a Rush Combo-k. Ez felel meg leginkább a "normális" cuccokban látott, korrektül összefűzhető dolgokkal és csak pár gombot kell lenyomnunk hozzá.

Biztos nem volt olcsó az a fonás

De nyilván ez is meg van csavarva: a kombó végén négyféle lezárást adhatunk neki, annak függvényében hogy melyik lezáró mozdulatot tesszük oda (és persze kell hozzá Special csík is). Oké, tovább nem ragozom ezt, pedig lehetne, mert szerintem még a felét se írtam le az elérhető dolgoknak. Azt hiszem megyegyezhetünk abban, hogy roppantul bonyolult a mechanika (újoncoknak), már-már feleslegesen agyonbonyolított.Persze a rajongók meg nyilván ezt keresik, szóval ők abszolút megtalálják a számításaikat. Nyomtam néhány netes meccset is természetesen. Legnagyobb megdöbbenésemre az első párat simán vittem, aztán jött egy arc és úgy megalázott, hogy még a kutyám is elbújt szégyenében. Sajnos ez a tendencia lett a domináns, így inkább visszakullogtam az offline mezőkre jártatni a számat.A hanghatásokról igazából nem tudok semmi érdemlegeset mondani. Amíg nem böksz rá a játék ikonjára, addig nagyon jóféle metál szól, de aztán meg jön az ilye árkádos ?teknó? vagy nem is tudom mi, amitől meg feláll a szőr a hátamon. A karakterek cukin hőbörögnek japánul, ez teljesen jó. Szintén pozitívum az állandó support és bejelentett DLC-k. Szóval az látszik, hogy a fejlesztők komolyan támogatni szeretnék a cuccot, ami meg mindig jó.

Persze haver, ugrálj csak egyhelyben, megvárlak

Ez lenne tehát a The King of Fighters XV . Alapvetően inkább fanservice, de ha kedveled a kihívással teli bunyós anyagokat, akkor tehetsz vele egy próbát, csak készülj fel, mert itt tényleg hosszú órákon keresztül kell gyakorolnod ahhoz, hogy egy minimum szintet megüss.A külcsín egész pofás, technikailag az apróbb lagokat leszámítva csillagos ötös, de sajnos nagyon érződik, hogy ez bizony a rajongóknak készült és meg sem próbálnak máshogy tenni. Szóval, ha te ebbe a táborba tartozol, nyugodtan adj a végső pontszámhoz hozzá egy egészet - mindenki más pedig óvatos érdeklődéssel kezelje.