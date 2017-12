The Elder Scrolls V: Skyrim VR teszt

Kétségtelen tény, hogy a The Elder Scrolls V: Skyrim 2011-es megjelenésekor szinte azonnal beírta magát a videojátékos történelem sárkánybőrbe kötött könyvébe, méghozzá eltüntethetetlen tintával. Ez nem szubjektív dolog, mivel annyi díjat kapott, hogy a svéd bútorgyártó szerintem külön megrendelésre készített egy olyan strapabíró asztalt, amin elférnek a különféle plakettek, kupák, virtuális ölelések.

A három kiegészítő szintén remekül sikerült, viszont itt a Bethesdát is csúnyán elkapta a pénzszámolási mánia, aminek eredménye az lett, hogy a Resident Evil után valószínűleg szerencsétlen Skyrim-ot portolták a legtöbbször.Létjogosultsága abszolút lenne amúgy ennek, hiszen teljesen más a TV-n keresztül bámulni a sárkányokat, mint a virtuális valóságban, amikor konkrétan fel kell néznünk rájuk, mivel tíz centire lihegnek fejünktől. A kérdés már csak az, hogyan sikerül a kezelhetőség, illetve sikerült-e az öregedésből fakadó hibákat kijavítaniuk?

Hinnye milyen büdös a tenyerem

Legnagyobb bánatomra mindkét kérdésre határozott nem a válasz, bár ezt szerintem az öléggé gyengusz pontszámból kitaláltátok már. Bevallom,Maga a játék amúgy PS exkluzív, ráadásul VR szemcsi hiányában el sem indul, ezt tartsuk észben. Tartalmilag teljesen megegyezik a Special Editionnel, azaz itt van mindhárom nagyobb DLC, plusz a felbontás, valamint képfrissítés is növekedett. Adott lenne tehát minden egy újabb 200 plusz órás szórakozáshoz, viszont több olyan kulcs ponton is elhasal, ami miatt senkinek sem tudom ajánlani.Az első ilyen a grafika. Ne legyünk szemellenzősek, nyugodtan jelentsük ki, hogy már az alapjáték sem képviselte ilyen téren a krémet. Ez a nagyobb felbontásnál még jobban előjött, viszont a VR ugye valamennyire visszabutítja az egészet, így ki merem jelenteni, hogy a Skyrim VR ronda. Nagyon-nagyon-naaaaaaagyon ronda.Nem is tudok hirtelen mit kiemelni: öklömnyi pixelekből álló lakók közlekednek kartonból faragott növényzeten, miközben nevetségesen alacsony felbontású ellenfelek próbálják elvenni életed. Az animációk is megérnek egy misét. Ez sem volt erős pontja az anyagnak,

Ütlek borulsz, rúglak fekszel

Az egyetlen, tényleg látványos pont a méretek. Bármennyire is rondán fest, eléggé félelmetes egy sárkányra, barbárra, óriásra felnézni. Amikor állsz valami nagyobb hegy lábánál, szinte beleremegsz, hogyan is fogsz feljutni a tetejére. Amikor meg fenn vagy, elképedve bámulsz lefelé. Persze ezt is képes elrontani az, hogy látótávolságunk eléggé lecsökkent, sokszor a semmiből tűnnek elő dolgok (pop-up, régi barátom, szevasz) ésatöbbi.A Bethesda játékok sosem voltak erősek technikailag, de szerintem messze ez a legrondább alkotásuk. Ha ez önmagában nem lenne eléggé eltántorító, akkor van még két dolog a tarsolyban, amik miatt szerintem mindenki legalább háromszor megfontolja a vásárlást.Itt is kettő metódus közül választhatunk, őszintén szólva nem tudom, melyik rosszabb. Ha a Move-ot preferálnánk, akkor készüljünk fel a lehetetlen gesztusokra, amik sokszor egymás szöges ellentétei, ezáltal folyamatosan vagy elpatkolunk, vagy totál más csinálunk, mint amit szeretnénk. Használhatjuk természetesen a Dual Shock-ot is.Ebben az esetben folyamatosan hányingerrel fogunk küszködni az állandó nyaktekergetés miatt, valamint a mozgást itt rövidebb teleportálás váltja ki, amit az analóg nyilakkal abszolválhatunk. Ez amellett, hogy teljesen illúzióromboló, még elképesztően macerás is, pláne háborgó gyomrunk miatt.

Hogy érted azt hogy elfogyott a Sound bérlet?

Jöjjön a harmadik elrettentő pont, ami maga az ár. Értem, hogy új technológia, teljesen VR környezethez igazított játékmenet,Ennyi morgás után azért megemlíteném a pozitívumokat, mert akad azokból is.Rögtön ott a tartalom, ami továbbra is döbbenetes mértékű. Kétszáz órát szerintem alsó hangon bele lehet tenni (újra) Skyrim félelmetes és csodás világába, de gyanítom, hogy még ennél is jóval több van benne. Akármennyire is elkefélt kezelhetősége van, azt el kell ismerni, hogy az íjászkodás, valamint a mágia használata egy nagyon picit megmenti a helyzetet.Aztán ott vannak a csodálatos zenék, amikről tényleg csak szuperlatívuszokban lehet beszélni. Mivel tényleg testközelből éljük át a dolgokat, ezért képes még egy plusz löketet adni. Az összképen azonban ezek csak finomítani tudnak, nem képesek kirángatni teljes mértékig a maga ásott gödrébe szegény Skyrim VR-t. Az elképzelés továbbra is jó, de a kivitelezésbe nagyon elbukik a dolog.

A kistérségi sárkány cosplay díj negyedik helyezettje

Bármennyire durva a kontent, szórakoztató a nyilakkal meg tűzlabdákkal való lövöldözés, fülbemászó a muzsika, ha szinte játszhatatlanul körülményes a kezelhetőség, több generációval ezelőtti a grafika, ráadásul még az ára is horror.Ajánlani csak azon újdonsült PSVR játékosoknak tudom, akik mindenáron ki szeretnék próbálni virtuális környezetben az egészet,Mindenki más messziről kerülje el. Szerkesztői megjegyzés: sajnos egy bug miatt nem tudtam ingame screenshotot kiexportálni, így a netről kellett összekukáznom a fotókat.